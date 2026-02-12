"Kalian BODOH Kalau Mengira Real Madrid Sudah Kalah!" - Presiden PSG Angkat Bicara Soal Perez Tinggalkan Super League

Megaproyek Super League akhirnya resmi mati, usai UEFA mengumumkan telah mengakhiri sengketa hukum melawan Real Madrid terkait rencana pembentukan liga tandingan tersebut. Los Blancos menjadi tim terakhir yang masih bertahan dalam proyek gagal tersebut, setelah Barcelona menarik diri pada pekan lalu.

Dalam pernyataan bersama, UEFA, European Football Clubs (EFC), dan Real Madrid menyampaikan:

“UEFA, European Football Clubs, dan Real Madrid CF mencapai kesepakatan demi kebaikan sepakbola klub Eropa."

“Setelah berbulan-bulan diskusi yang dilakukan demi kepentingan terbaik sepakbola Eropa, UEFA, European Football Clubs (EFC), dan Real Madrid CF mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kesejahteraan sepakbola klub Eropa, dengan tetap menghormati prinsip prestasi olahraga, menekankan keberlanjutan jangka panjang klub, serta peningkatan pengalaman penggemar melalui pemanfaatan teknologi."

“Kesepakatan prinsip ini juga akan menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa hukum terkait European Super League, setelah prinsip-prinsip tersebut dijalankan dan diterapkan.”