Perwakilan Bellingham sudah terlibat dalam pembicaraan dengan klub untuk merampungkan detailnya, didorong oleh meningkatnya minat dari Premier League dan keinginan untuk melindungi diri dari pendekatan pada 2027.

Jauh dari indikasi bahwa gelandang itu ingin pergi, langkah ini mencerminkan tekad Real Madrid untuk memberi ganjaran atas performa apiknya dan mengamankan masa depannya.

Raksasa Spanyol itu siap menaikkannya ke kategori gaji tertinggi mereka dengan €48 juta per musim, sejajar dengan Kylian Mbappe. Moretto membagikan kabar terbaru yang menggembirakan tentang pembicaraan yang sedang berlangsung itu, dengan mengatakan: "Ada optimisme bahwa kesepakatan akan segera tercapai."