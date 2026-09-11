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Real Madrid siap menawarkan perpanjangan kontrak baru bernilai besar kepada Jude Bellingham hingga 2031
Real Madrid membuka pembicaraan kontrak dengan Bellingham
Real Madrid telah memulai negosiasi untuk kontrak baru bagi Bellingham. Klub tidak berniat menunggu kesepakatannya saat ini, yang berlaku hingga 2029, berakhir sebelum mengambil langkah. Menurut laporan dari Matteo Moretto, raksasa Spanyol itu berniat menempatkan gelandang tersebut di level gaji yang sama persis dengan Vinicius Jr dan Kylian Mbappe. Perpanjangan yang direncanakan itu akan menyamai ekstensi terbaru pemain Brasil tersebut, yang membuatnya menerima €48 juta per musim. Klub tidak ingin para pemain muda paling vital mereka menerima gaji yang sudah ketinggalan zaman sementara yang lain menikmati bayaran di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Bellingham kembali ke performa terbaiknya
Bellingham menikmati awal yang eksplosif pada musim ini di bawah Jose Mourinho, dengan mencetak dua gol dan menyumbang tiga assist dalam empat pertandingan La Liga. Rangkaian performa apik ini menandai kebangkitannya yang disambut positif setelah musim sebelumnya yang sulit, ketika kontribusinya turun menjadi delapan gol dan lima assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Pemain internasional Inggris itu kini kembali mencatat angka impresif seperti pada tahun debutnya di bawah Carlo Ancelotti, saat ia membukukan 15 gol dan 15 assist dalam 58 pertandingan, meyakinkan petinggi Madrid bahwa ia tetap menjadi sosok sentral dalam proyek jangka panjang mereka.
Menepis minat dari Premier League
Perwakilan Bellingham sudah terlibat dalam pembicaraan dengan klub untuk merampungkan detailnya, didorong oleh meningkatnya minat dari Premier League dan keinginan untuk melindungi diri dari pendekatan pada 2027.
Jauh dari indikasi bahwa gelandang itu ingin pergi, langkah ini mencerminkan tekad Real Madrid untuk memberi ganjaran atas performa apiknya dan mengamankan masa depannya.
Raksasa Spanyol itu siap menaikkannya ke kategori gaji tertinggi mereka dengan €48 juta per musim, sejajar dengan Kylian Mbappe. Moretto membagikan kabar terbaru yang menggembirakan tentang pembicaraan yang sedang berlangsung itu, dengan mengatakan: "Ada optimisme bahwa kesepakatan akan segera tercapai."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada gelandang itu?
Seiring negosiasi berjalan mulus, Real Madrid yakin bisa segera menuntaskan perpanjangan kontrak tersebut. Bellingham kini akan mengalihkan fokus penuhnya ke urusan di lapangan di bawah Mourinho, dengan tekad membawa timnya meraih trofi domestik dan kontinental. Mengunci komitmennya hingga 2031 secara efektif akan mengakhiri pembicaraan prematur soal kepindahan kembali ke sepak bola Inggris.
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