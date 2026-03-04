Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut manajer Serie A untuk menggantikan Alvaro Arbeloa yang sedang dalam tekanan

Kekalahan Getafe diwarnai oleh kurangnya disiplin, yang berujung pada kartu merah langsung untuk prospek muda Franco Mastantuono. Arbeloa tampak frustrasi setelah peluit akhir berbunyi, kesulitan menjelaskan bagaimana timnya gagal menembus pertahanan rendah lawan atau mempertahankan ketenangan di menit-menit akhir pertandingan. Dengan para pendukung yang semakin gelisah, kemampuan manajer untuk menghadapi babak 16 besar Liga Champions yang akan datang kini dipertanyakan.

Arbeloa tidak menahan diri dalam penilaian pasca-pertandingannya tentang masalah disiplin yang melanda timnya, mengatakan: "Ini tidak dapat diterima. Insiden Mastantuono tidak boleh terjadi. Kartu kuning Huijsen dan Carreras adalah bagian dari permainan. Tapi kami akan kehilangan tiga pemain penting di Vigo." Dia juga membahas masalah taktis, menambahkan: "Kami memiliki peluang yang lebih jelas daripada Getafe. Tidak ada yang terjadi yang tidak kita ketahui akan terjadi. Memang benar kita memiliki peluang untuk mencetak gol; juga benar bahwa kita bisa bermain lebih baik. Saya tidak bisa menyalahkan pemain saya atas usaha mereka. Tanggung jawab untuk memperbaiki permainan kita ada pada saya. Jika ada yang bertanggung jawab atas kekalahan ini, itu adalah saya."