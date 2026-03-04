Getty Images
Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut manajer Serie A untuk menggantikan Alvaro Arbeloa yang sedang dalam tekanan
Real Madrid mengincar Allegri di tengah krisis Bernabeu.
Masa jabatan Arbeloa mencapai titik terendah baru-baru ini setelah atmosfer menjadi toxic selama kekalahan kandang yang mengejutkan 1-0 dari Getafe, membuat klub tertinggal empat poin dari Barcelona dalam perburuan gelar La Liga. Bek Madrid mantan itu kesulitan mempertahankan disiplin dan konsistensi, dengan klub kini dikaitkan dengan sosok yang lebih berpengalaman. Menurut Corriere dello Sport, Los Blancos serius mempertimbangkan untuk merekrut Allegri menjelang musim 2026-27. Pelatih veteran itu saat ini terikat kontrak di San Siro hingga 2027, namun daya tarik ibu kota Spanyol terbukti sulit ditolak oleh banyak manajer. Real Madrid sangat ingin memulihkan dominasi domestik dan kontinental mereka, dan mereka percaya pendekatan pragmatis Allegri serta rekam jejak kemenangan yang terbukti dapat menjadi obat yang tepat untuk kelemahan pertahanan dan ketidakonsistenan taktis mereka di bawah kepemimpinan saat ini.
Tekanan semakin meningkat terhadap Arbeloa setelah kekalahan mengejutkan dari Getafe.
Kekalahan Getafe diwarnai oleh kurangnya disiplin, yang berujung pada kartu merah langsung untuk prospek muda Franco Mastantuono. Arbeloa tampak frustrasi setelah peluit akhir berbunyi, kesulitan menjelaskan bagaimana timnya gagal menembus pertahanan rendah lawan atau mempertahankan ketenangan di menit-menit akhir pertandingan. Dengan para pendukung yang semakin gelisah, kemampuan manajer untuk menghadapi babak 16 besar Liga Champions yang akan datang kini dipertanyakan.
Arbeloa tidak menahan diri dalam penilaian pasca-pertandingannya tentang masalah disiplin yang melanda timnya, mengatakan: "Ini tidak dapat diterima. Insiden Mastantuono tidak boleh terjadi. Kartu kuning Huijsen dan Carreras adalah bagian dari permainan. Tapi kami akan kehilangan tiga pemain penting di Vigo." Dia juga membahas masalah taktis, menambahkan: "Kami memiliki peluang yang lebih jelas daripada Getafe. Tidak ada yang terjadi yang tidak kita ketahui akan terjadi. Memang benar kita memiliki peluang untuk mencetak gol; juga benar bahwa kita bisa bermain lebih baik. Saya tidak bisa menyalahkan pemain saya atas usaha mereka. Tanggung jawab untuk memperbaiki permainan kita ada pada saya. Jika ada yang bertanggung jawab atas kekalahan ini, itu adalah saya."
Apakah kali ketiga akan membawa keberuntungan bagi Allegri dan Real Madrid?
Ini bukan kali pertama Allegri dikaitkan dengan posisi paling prestisius di dunia sepak bola klub. Pelatih asal Italia ini memiliki sejarah panjang dengan Perez, dan pernah hampir bergabung dengan klub tersebut pada dua kesempatan sebelumnya. Pada 2019 dan 2021, Allegri dianggap sebagai kandidat utama untuk mengambil alih di Madrid, menurut laporan Corriere dello Sport. Faktanya, dilaporkan secara luas bahwa ia telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub pada 2021 sebelum melakukan perubahan drastis untuk kembali ke Juventus setelah pertemuan dengan presiden saat itu, Andrea Agnelli. Kini, bintang-bintang mungkin akhirnya berbaris untuk pindah ke La Liga.
Meskipun Jurgen Klopp tetap menjadi sosok yang menarik bagi Perez, pelatih asal Jerman tersebut saat ini fokus pada perannya sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull dan kemungkinan kecil akan kembali ke bangku cadangan dalam waktu dekat. Hal ini membuat Allegri menjadi kandidat utama jika Madrid memutuskan untuk merekrut Arbeloa. Kemampuan Allegri, yang berusia 58 tahun, untuk mengelola ego besar dan meraih trofi di bawah tekanan besar正是 apa yang diinginkan oleh dewan direksi Real Madrid saat mereka berusaha menstabilkan skuad tim utama untuk jangka panjang.
Allegri angkat bicara tentang masa depan San Siro
Meskipun rumor yang semakin menguat tentang kemungkinan kepergiannya dari Milan, Allegri secara terbuka menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada proyeknya saat ini di San Siro. Berbicara setelah spekulasi tentang masa depannya muncul, pelatih Italia itu menegaskan bahwa tidak ada ketegangan antara dirinya dan manajemen Rossoneri.
Menanggapi rumor tersebut secara langsung, Allegri mengatakan: "Ada keselarasan penuh dengan klub terkait rumor yang muncul pekan ini. Tentu saja, dalam setiap diskusi, bisa ada perbedaan pendapat. Yang penting adalah semua pihak bekerja untuk kebaikan Milan. Saya sangat senang bisa kembali ke Milan setelah 15 tahun dan mulai bekerja dengan kelompok pemain yang luar biasa. Klub sedang merencanakan dan merancang masa depan Milan. Untuk itu, kita perlu meraih hasil yang paling penting. Pada bulan Maret, kita berada dalam posisi yang cukup baik. Kini kita harus melihat apakah kita cukup baik untuk tetap di sana atau mengambil langkah terakhir. Ada harmoni antara klub dan saya."
