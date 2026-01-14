WUIH! Bekas Bek Real Madrid Jadi Asisten Michael Carrick Di Manchester United, Bareng Mantan Pelatih Chelsea

Carrick dipercaya jadi pelatih interim usai tampil meyakinkan di hadapan CEO Omar Berrada dan direktur teknik Wilcox dalam pertemuan tatap muka pekan lalu. Visi permainan serta reputasinya sebagai pelatih yang “hands-on” menjadi faktor penentu, mengungguli Solskjaer.

Carrick sendiri sudah berbicara dalam podcast resmi klub, Inside Carrington: “Kami ingin memenangkan laga. Itu jelas, tujuan kami menang. Tentu ada banyak cara untuk mencapainya, tergantung situasi dan skenario di dalam laga. Kadang kita mungkin harus bermain dengan pendekatan tertentu."

"Tapi bagi saya, yang utama adalah bekerja bersama para pemain. Saya menikmati proses itu, membantu mereka berkembang, karena pada akhirnya itu akan membuat tim ikut berkembang. Saya ingin selalu ada untuk mendukung mereka. Kami semua berada dalam satu perahu yang sama, dan penting bagi kami untuk saling menjaga."

"Tapi tentu saya paham, pada akhirnya semuanya akan diukur dari hasil. Namun saya berharap kami bisa memainkan sepakbola yang benar-benar menarik dan positif. Saya ingin sampai dibuat beranjak dari kursi. Saya ingin menikmati melihat para pemain bermain, dan tentu saja hasil harus datang seiring dengan itu. Anda bisa merasakan antusiasme saya, karena saya benar-benar tidak sabar untuk segera memulai dan melihat apa yang bisa kami lakukan.”

Fans MU boleh mengharap perombakan total dari pendekatan taktik era Ruben Amorim. Carrick disebut akan meninggalkan sistem tiga bek dan beralih ke formasi 4-2-3-1. Amorim sendiri bertahan dengan skema favoritnya itu selama 14 bulan, memimpin 63 pertandingan dengan catatan 25 kemenangan dan 23 kekalahan, sebelum dipecat menyusul hasil imbang 1-1 melawan Leeds awal Januari kemarin.