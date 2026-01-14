Getty Images Sport
WUIH! Bekas Bek Real Madrid Jadi Asisten Michael Carrick Di Manchester United, Bareng Mantan Pelatih Chelsea
Manchester United resmi tunjuk Carrick
Michael Carrick resmi menjadi pelatih interim Manchester United, Rabu (14/1) dini hari WIB. Pria berusia 44 tahun itu disebut mengungguli bekas atasannya, Ole Gunnar Solskjaer, dalam proses wawancara dan langsung bergerak cepat menyusun tim kepelatihan menjelang derbi melawan Manchester City akhir pekan ini.
Mantan bek Real Madrid & bekas pelatih Chelsea dampingi Carrick
Steve Holland diproyeksikan menjadi tangan kanan Carrick. Pelatih berusia 55 tahun itu punya reputasi tinggi setelah bertahun-tahun menjadi asisten pelatih Gareth Southgate, mengantar Inggris ke final Euro 2020 dan 2024, serta semifinal Piala Dunia 2018. Holland juga sarat pengalaman di Liga Inggris saat menjadi bagian jajaran staf pelatih Chelsea pada 2009, menjuarai Liga Champions dan EPL saat menjadi asisten Roberto Di Matteo, Rafael Benitez, Jose Mourinho, serta Antonio Conte. Ia bahkan sempat memimpin satu laga The Blues usai Mourinho dipecat pada 2015. Terakhir, ia menangani klub Jepang Yokohama F Marinos pada 2024/25.
Jonathan Woodgate turut mendampingi. Mantan bek yang pernah membela Leeds United dan Real Madrid ini sebelumnya bekerja di bawah Carrick di Middlesbrough, serta sempat menangani Bournemouth pada 2021. Woodgate juga memiliki ikatan personal dengan direktur teknik Man United, Jason Wilcox, karena pernah menjadi rekan setim di Leeds.
Dengan dirombaknya staf pelatih menyusul pemecatan Ruben Amorim, Jonny Evans masuk dalam struktur kepelatihan sementara Travis Binnion dipromosikan dari internal klub untuk melengkapi tim Carrick.
Janji Carrick untuk Manchester United
Carrick dipercaya jadi pelatih interim usai tampil meyakinkan di hadapan CEO Omar Berrada dan direktur teknik Wilcox dalam pertemuan tatap muka pekan lalu. Visi permainan serta reputasinya sebagai pelatih yang “hands-on” menjadi faktor penentu, mengungguli Solskjaer.
Carrick sendiri sudah berbicara dalam podcast resmi klub, Inside Carrington: “Kami ingin memenangkan laga. Itu jelas, tujuan kami menang. Tentu ada banyak cara untuk mencapainya, tergantung situasi dan skenario di dalam laga. Kadang kita mungkin harus bermain dengan pendekatan tertentu."
"Tapi bagi saya, yang utama adalah bekerja bersama para pemain. Saya menikmati proses itu, membantu mereka berkembang, karena pada akhirnya itu akan membuat tim ikut berkembang. Saya ingin selalu ada untuk mendukung mereka. Kami semua berada dalam satu perahu yang sama, dan penting bagi kami untuk saling menjaga."
"Tapi tentu saya paham, pada akhirnya semuanya akan diukur dari hasil. Namun saya berharap kami bisa memainkan sepakbola yang benar-benar menarik dan positif. Saya ingin sampai dibuat beranjak dari kursi. Saya ingin menikmati melihat para pemain bermain, dan tentu saja hasil harus datang seiring dengan itu. Anda bisa merasakan antusiasme saya, karena saya benar-benar tidak sabar untuk segera memulai dan melihat apa yang bisa kami lakukan.”
Fans MU boleh mengharap perombakan total dari pendekatan taktik era Ruben Amorim. Carrick disebut akan meninggalkan sistem tiga bek dan beralih ke formasi 4-2-3-1. Amorim sendiri bertahan dengan skema favoritnya itu selama 14 bulan, memimpin 63 pertandingan dengan catatan 25 kemenangan dan 23 kekalahan, sebelum dipecat menyusul hasil imbang 1-1 melawan Leeds awal Januari kemarin.
Fletcher kembali ke akademi
Seiring kedatangan Carrick dan staf barunya, Darren Fletcher akan melepas tugas di tim utama. Mantan gelandang Skotlandia itu sebelumnya menangani laga melawan Burnley dan Brighton sebagai karteker, namun kini kembali ke peran utamanya bersama tim U-18. Keputusan ini diambil secara mufakat, dengan klub menilai jalur akademi sebagai langkah terbaik bagi perkembangan kepelatihan Fletcher ke depan.
Sementara itu, periode kedua Carrick di bangku pelatih Man United, usai menjadi karteker menggantikan Solskjaer pada 2021, langsung dibuka dengan laga besar kontra Manchester City di Old Trafford, Sabtu (17/1).
The Red Devils tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir, usai ditahan imbang tiga laga beruntun di Liga Inggris melawan trio papan bawah Wolves, Leeds, dan Burnley, sebelum tersingkir dari Piala FA oleh Brighton. EPL pun menjadi satu-satunya kompetisi yang tersisa bagi Man United, yang kini duduk di peringkat tujuh dan tertinggal tiga poin dari Liverpool yang menempati posisi empat.
