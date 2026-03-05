Getty/GOAL
Real Madrid menjadi satu-satunya tujuan bagi Jurgen Klopp, mantan manajer Liverpool, yang tertarik untuk melakukan perpindahan sensasional ke raksasa La Liga
Bernabeu memanggil Klopp?
Spekulasi mengenai langkah selanjutnya Jurgen Klopp semakin memanas setelah laporan menyebutkan bahwa mantan manajer Liverpool tersebut menganggap Real Madrid sebagai tujuan utamanya, menurut TEAMtalk. Meskipun saat ini menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull, pria berusia 58 tahun itu dilaporkan merasa kehidupan di ruang direksi kurang memuaskan dibandingkan dengan adrenalin di area teknis. Keinginan Klopp untuk kembali ke dunia kepelatihan muncul di tengah masa transisi yang signifikan bagi klub lamanya dan juara Eropa 15 kali.
Laporan tersebut menyarankan bahwa prospek kembalinya ke Merseyside telah efektif ditutup, meskipun Arne Slot menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Setelah kekalahan 2-1 yangmengecewakan melawan Wolves yang membuat para penggemar frustrasi, hierarki Liverpool dan Klopp sendiri tampaknya puas untuk menutup bab tersebut. Sebaliknya, daya tarik memimpin klub paling berprestasi di dunia di ibu kota Spanyol dilaporkan muncul sebagai katalis utama bagi potensi kembalinya Klopp ke pinggir lapangan, dan hal itu bisa terjadi secepatnya pada musim panas ini.
Keinginan untuk bangku cadangan
Surat kabar harian Austria, Salzburger Nachrichten, baru-baru ini mengklaim adanya ketegangan yang signifikan antara eksekutif konglomerat minuman energi dan taktik Jerman berusia 58 tahun. Sementara itu, jurnalis Graeme Bailey telah mengklarifikasi bahwa reuni romantis dengan The Reds tidak akan terjadi. “Dalam hal Liverpool, dia mencintai klub dan kotanya, tapi dia tidak akan kembali,” kata Bailey kepada TEAMtalk. “Dia sudah menyelesaikan tugasnya di Premier League, dan dia tidak tertarik untuk kembali, begitu pula Liverpool, sepertinya tidak siap untuk membuka kembali bab itu.”
Sementara itu, Sky Sports mendukung teori bahwa pindah ke Bernabeu tampaknya menjadi kemungkinan bagi pria berusia 58 tahun tersebut.
Pencarian Madrid akan stabilitas
Kabar tentang Klopp datang pada momen yang rentan bagi Madrid, dengan Alvaro Arbeloa kesulitan mempertahankan standar tinggi yang diharapkan di Bernabeu. Para pakar telah lama menyarankan bahwa gaya sepak bola 'heavy metal' Klopp dan kepribadiannya yang karismatik akan menjadi pilihan yang sempurna untuk Madrid, memberikan identitas taktis yang saat ini hilang.
Semua mata akan tertuju pada raksasa Liga selama bulan-bulan terakhir musim ini untuk melihat apakah Los Blancos akan mengonfirmasi minat mereka. Ketersediaan Klopp kemungkinan akan memicu efek domino di kalangan pelatih Eropa, berpotensi memaksa Madrid bertindak sebelum klub-klub elit lain mencoba menariknya dari kontraknya dengan Red Bull. Jika Arbeloa tidak berhasil meraih trofi besar dalam beberapa bulan ke depan, jalan bagi Klopp untuk memimpin Los Blancos menjadi sangat jelas.
Momen tegang Real Madrid
Setelah sempat menggeser Barcelona di puncak klasemen La Liga, Los Blancos mengalami kekalahan dalam dua pertandingan liga terakhir mereka. Hasil buruk ini membuat Madrid turun ke peringkat kedua, empat poin di belakang Blaugrana yang telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut.
Tim asuhan Arbeloa kini bersiap menghadapi Celta Vigo pada Jumat mendatang, dengan target kembali meraih kemenangan untuk menjaga harapan mereka dalam perburuan gelar juara. Mereka kemudian akan menghadapi laga berat melawan Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
