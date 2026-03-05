Real Madrid menjadi satu-satunya tujuan bagi Jurgen Klopp, mantan manajer Liverpool, yang tertarik untuk melakukan perpindahan sensasional ke raksasa La Liga

Spekulasi mengenai langkah selanjutnya Jurgen Klopp semakin memanas setelah laporan menyebutkan bahwa mantan manajer Liverpool tersebut menganggap Real Madrid sebagai tujuan utamanya, menurut TEAMtalk. Meskipun saat ini menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull, pria berusia 58 tahun itu dilaporkan merasa kehidupan di ruang direksi kurang memuaskan dibandingkan dengan adrenalin di area teknis. Keinginan Klopp untuk kembali ke dunia kepelatihan muncul di tengah masa transisi yang signifikan bagi klub lamanya dan juara Eropa 15 kali.

Laporan tersebut menyarankan bahwa prospek kembalinya ke Merseyside telah efektif ditutup, meskipun Arne Slot menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Setelah kekalahan 2-1 yangmengecewakan melawan Wolves yang membuat para penggemar frustrasi, hierarki Liverpool dan Klopp sendiri tampaknya puas untuk menutup bab tersebut. Sebaliknya, daya tarik memimpin klub paling berprestasi di dunia di ibu kota Spanyol dilaporkan muncul sebagai katalis utama bagi potensi kembalinya Klopp ke pinggir lapangan, dan hal itu bisa terjadi secepatnya pada musim panas ini.