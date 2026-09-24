Real Madrid mengumumkan Ibrahima Konaté mengalami cedera ligamen saat menjalani tugas internasional bersama Prancis

Real Madrid merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa Konaté "telah didiagnosis mengalami cedera ligamen kolateral pada kaki kanannya oleh staf medis klub." Kabar ini menjadi pukulan pahit bagi sang bek, yang bergabung dengan klub dengan status bebas transfer dari Liverpool pada musim panas ini.

Menurut Get French Football News, "Belum ada informasi yang diberikan terkait berapa lama ia akan absen." Konaté menikmati awal yang sangat baik dalam kariernya di Spanyol, dengan menjadi starter dalam ketujuh pertandingan di semua kompetisi. Ia bermain selama 540 menit di La Liga dan menuntaskan 90 menit di Liga Champions. Performanya sempat membuatnya dipanggil oleh Zinédine Zidane untuk pertandingan Nations League Prancis yang akan datang.