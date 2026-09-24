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Real Madrid mengumumkan Ibrahima Konaté mengalami cedera ligamen saat menjalani tugas internasional bersama Prancis
Kemunduran cedera untuk rekrutan baru
Real Madrid merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa Konaté "telah didiagnosis mengalami cedera ligamen kolateral pada kaki kanannya oleh staf medis klub." Kabar ini menjadi pukulan pahit bagi sang bek, yang bergabung dengan klub dengan status bebas transfer dari Liverpool pada musim panas ini.
Menurut Get French Football News, "Belum ada informasi yang diberikan terkait berapa lama ia akan absen." Konaté menikmati awal yang sangat baik dalam kariernya di Spanyol, dengan menjadi starter dalam ketujuh pertandingan di semua kompetisi. Ia bermain selama 540 menit di La Liga dan menuntaskan 90 menit di Liga Champions. Performanya sempat membuatnya dipanggil oleh Zinédine Zidane untuk pertandingan Nations League Prancis yang akan datang.
- AFP
Prancis panggil pemain pengganti
Menyusul cedera tersebut, Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi pada Kamis pagi bahwa Konaté telah digantikan oleh bek Manchester United Leny Yoro. Konaté berharap bisa memanfaatkan absennya William Saliba dari Arsenal untuk merebut kembali tempat inti di bawah asuhan Zinédine Zidane. Sebelumnya, ia sempat turun dalam urutan pilihan selama Piala Dunia, ketika Maxence Lacroix kerap lebih dipilih sebagai pemain pengganti.
Bek Paris itu kini akan kembali ke Madrid, tempat staf medis klub akan memantau program penanganannya dalam beberapa waktu ke depan. Sebelumnya hari ini, laporan awal dari pemusatan latihan tim nasional menyebutkan bahwa itu hanya keseleo ringan pada lutut, tetapi pembaruan terbaru mengonfirmasi adanya masalah ligamen yang lebih serius.
Laporan yang saling bertentangan soal pemulihan
Meski klub belum menyebutkan tanggal pasti untuk kembalinya dia, media-media Spanyol memberikan sudut pandang yang berbeda. Surat kabar Spanyol, Sport, menjelaskan bahwa cedera itu tidak separah yang semula dikhawatirkan, dan menyebut Konaté bisa menepi hanya selama dua pekan meski ia punya riwayat masalah lutut selama periode suksesnya di Liverpool, saat ia memenangi satu gelar Premier League Inggris dan tiga trofi domestik. Mereka mengklaim ia bisa siap untuk laga La Liga melawan Villarreal pada 10 Oktober.
Namun, Mundo Deportivo meragukan jadwal optimistis tersebut, dengan menegaskan bahwa kembalinya dia ke lapangan bisa ditunda untuk memastikan ia pulih sepenuhnya.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Real Madrid?
Konaté kini menjadi pemain kedua Real Madrid yang mengalami cedera selama jeda internasional saat ini, menyusul Federico Valverde di ruang perawatan. Staf pelatih Real Madrid akan menghadapi tugas yang sulit ketika kompetisi domestik kembali bergulir. Mereka harus mengandalkan kedalaman skuad untuk melewati pertandingan-pertandingan mendatang sambil menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kondisi kebugaran kedua pemain kunci tersebut.
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