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Real Madrid mengonfirmasi perekrutan Ibrahima Konate secara gratis setelah ia hengkang dari Liverpool
Madrid berhasil mendatangkan pemain bertahan andalan
Real Madrid telah mengonfirmasi kedatangan Konate setelah mencapai kesepakatan dengan pemain timnas Prancis tersebut menyusul kepergiannya dari Liverpool. Pemain berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan membuatnya tetap di Santiago Bernabeu hingga Juni 2030. Langkah ini memungkinkan Los Blancos memperkuat barisan pertahanan mereka tanpa harus membayar biaya transfer, sekaligus melanjutkan strategi klub dalam membidik pemain-pemain ternama yang kontraknya hampir habis, serta memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya ke bidang lain sambil tetap mendapatkan talenta yang sudah teruji.
- AFP
Mourinho berhasil mendatangkan pemain ketiganya pada bursa transfer musim panas ini
Konate menjadi rekrutan ketiga di masa jabatan kedua Jose Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, menyusul kedatangan Marc Cucurella dan Bernardo Silva. Bek tersebut dilaporkan telah diidentifikasi sebagai target prioritas jauh sebelum kesepakatan itu diselesaikan.
Presiden klub Florentino Perez dikabarkan memandang Konate sebagai tambahan penting saat Madrid berupaya memperkuat skuad yang telah menghadapi masalah cedera di lini pertahanan serta kekhawatiran terkait kedalaman skuad dalam beberapa musim terakhir. Profilnya juga sesuai dengan tuntutan rencana Mourinho, di mana pemain asal Prancis ini menawarkan kekuatan fisik, kecepatan, dan keandalan pertahanan di lini tengah pertahanan.
Pilihan yang sangat cocok untuk rencana jangka panjang Madrid
Kedatangan Konate menjawab kebutuhan utama dalam skuad Real Madrid. Cedera dan minimnya opsi di lini pertahanan tengah telah menimbulkan tantangan berulang, sehingga perkuatan lini belakang menjadi prioritas. Pemain asal Prancis ini diperkirakan akan cepat beradaptasi dengan kehidupan di Madrid berkat kehadiran pemain-pemain Prancis yang sudah ada di klub, termasuk Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Ferland Mendy.
Madrid dilaporkan telah memantau Konate dalam waktu yang cukup lama dan mempercepat upaya mereka begitu jelas bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya di Liverpool. Langkah cepat mereka memungkinkan mereka untuk mengamankan sang bek sebelum klub-klub Eropa lain yang tertarik.
- Getty Images Sport
Presentasi ditunda karena tugas internasional
Meskipun transfer tersebut telah rampung, Konate tidak akan langsung diperkenalkan. Bek tersebut saat ini sedang membela Prancis di Piala Dunia dan baru akan diperkenalkan secara resmi di Santiago Bernabéu setelah Les Bleus menyelesaikan partisipasinya dalam turnamen tersebut. Begitu ia tiba di Madrid, perhatian akan beralih pada proses adaptasinya ke dalam skuad Mourinho, seiring upaya Los Blancos untuk membangun barisan pertahanan yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.