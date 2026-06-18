Real Madrid mengonfirmasi perekrutan Ibrahima Konate secara gratis setelah ia hengkang dari Liverpool

Konate menjadi rekrutan ketiga di masa jabatan kedua Jose Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, menyusul kedatangan Marc Cucurella dan Bernardo Silva. Bek tersebut dilaporkan telah diidentifikasi sebagai target prioritas jauh sebelum kesepakatan itu diselesaikan.

Presiden klub Florentino Perez dikabarkan memandang Konate sebagai tambahan penting saat Madrid berupaya memperkuat skuad yang telah menghadapi masalah cedera di lini pertahanan serta kekhawatiran terkait kedalaman skuad dalam beberapa musim terakhir. Profilnya juga sesuai dengan tuntutan rencana Mourinho, di mana pemain asal Prancis ini menawarkan kekuatan fisik, kecepatan, dan keandalan pertahanan di lini tengah pertahanan.