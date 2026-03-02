IMAGO / NurPhoto
Real Madrid memperkirakan hukuman UEFA akan segera dijatuhkan kepada Barcelona terkait skandal wasit Negreira
Ketegangan yang semakin meningkat dan tindakan hukum
Real Madrid telah menunjukkan ketegasan dalam perjuangannya melawan Barcelona dalam skandal Negreira dalam beberapa bulan terakhir. Klub Madrid telah beralih dari posisi diam secara institusional menjadi tindakan hukum aktif, secara resmi bergabung sebagai pihak yang dirugikan dalam gugatan terhadap Barcelona. Inti dari konflik ini adalah pembayaran kontroversial yang dilakukan oleh raksasa Catalan kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Spanyol. Madrid kini memantau dengan cermat perkembangan implikasi internasional dari penyelidikan ini, mengantisipasi perubahan besar dalam lanskap kompetisi Eropa jika UEFA akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan bertindak.
Florentino Perez menuntut keadilan olahraga.
Presiden Real Madrid, Florentino Perez, secara terbuka menuding Blaugrana, sementara pengacara klub secara langsung menginterogasi Joan Laporta selama kesaksiannya. Perez telah sangat vokal mengenai integritas permainan, menggambarkan skandal wasit sebagai peristiwa paling mengkhawatirkan dalam sejarah sepak bola Spanyol. Ia tetap sangat bertekad untuk memastikan masalah ini tidak diabaikan oleh badan pengatur yang berwenang.
Selama rapat anggota baru-baru ini, petinggi Madrid menyampaikan perasaannya kepada para pendukung dan dunia luas, dengan menyatakan: "Bagaimana kita bisa melupakan skandal terbesar dalam sejarah?" Selain itu, Merengues meminta laporan audit dan dokumen keuangan spesifik dari periode pembayaran tersebut, namun permintaan tersebut ditolak oleh hakim penyidik. Meskipun mengalami kendala ini, kepemimpinan Madrid tetap tak tergoyahkan dalam mencari pertanggungjawaban yang ketat.
Proses UEFA diperkirakan akan dilanjutkan.
Menurut jurnalis Ramon Alvarez, Real Madrid yakin bahwa UEFA akan menjatuhkan sanksi berat kepada Barcelona dalam waktu dekat terkait kasus Negreira. Meskipun UEFA awalnya menangguhkan proses disiplinnya, petinggi Madrid yakin bahwa penangguhan tersebut hanya sementara. Mereka memperkirakan penyelidikan akan dilanjutkan segera, yang dapat berujung pada hukuman besar bagi rival abadi mereka di kancah Eropa.
Alvarez menyoroti bahwa putusan pengadilan formal sebenarnya tidak diperlukan untuk menjatuhkan sanksi kepada Barcelona, dengan catatan bahwa pengakuan mereka atas pembayaran tersebut sudah sangat signifikan. Berdasarkan statuta UEFA, niat untuk mempengaruhi hasil pertandingan saja sudah cukup untuk memicu larangan. Meskipun Barcelona tidak membantah bahwa pembayaran tersebut terjadi, mereka tetap bersikeras bahwa dana tersebut hanya untuk laporan teknis yang sah tentang wasit.
Potensi larangan dan dinamika Liga Super
Taruhan bagi Barcelona tidak bisa lebih tinggi lagi, mengingat ancaman serius untuk dikeluarkan dari kompetisi Eropa semakin mendekat. UEFA dapat menghukum klub dengan melarang pendaftaran pemain dan menghalangi partisipasi mereka dalam kompetisi Eropa selama periode satu hingga sepuluh tahun. Larangan bertahun-tahun dari Liga Champions akan menjadi pukulan fatal bagi situasi keuangan yang rapuh dan pendapatan siaran Barcelona.
Perlu dicatat bahwa Barcelona telah memperkuat hubungan dengan UEFA dan EFC baru-baru ini. Diplomasi ini berperan dalam keputusan Barcelona untuk menjauh dari proyek Liga Super, meskipun Real Madrid tetap menjadi kekuatan utama di balik kompetisi tersebut dan menolak untuk meninggalkannya. Saat ini, belum ada keputusan konkret, tetapi Madrid dilaporkan yakin bahwa proses yang dibuka kembali oleh UEFA akan berakhir dengan sanksi berat bagi Barcelona.
