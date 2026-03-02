Real Madrid memperkirakan hukuman UEFA akan segera dijatuhkan kepada Barcelona terkait skandal wasit Negreira

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, secara terbuka menuding Blaugrana, sementara pengacara klub secara langsung menginterogasi Joan Laporta selama kesaksiannya. Perez telah sangat vokal mengenai integritas permainan, menggambarkan skandal wasit sebagai peristiwa paling mengkhawatirkan dalam sejarah sepak bola Spanyol. Ia tetap sangat bertekad untuk memastikan masalah ini tidak diabaikan oleh badan pengatur yang berwenang.

Selama rapat anggota baru-baru ini, petinggi Madrid menyampaikan perasaannya kepada para pendukung dan dunia luas, dengan menyatakan: "Bagaimana kita bisa melupakan skandal terbesar dalam sejarah?" Selain itu, Merengues meminta laporan audit dan dokumen keuangan spesifik dari periode pembayaran tersebut, namun permintaan tersebut ditolak oleh hakim penyidik. Meskipun mengalami kendala ini, kepemimpinan Madrid tetap tak tergoyahkan dalam mencari pertanggungjawaban yang ketat.