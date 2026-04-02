Real Madrid kecewa dengan cara Thomas Tuchel menangani Jude Bellingham saat membela timnas Inggris

Tuchel menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menurunkan Bellingham dalam laga imbang 1-1 melawan Uruguay dan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Jepang merupakan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang. Pelatih asal Jerman itu memprioritaskan kesehatan jangka panjang sang pemain daripada hasil pertandingan persahabatan, terutama dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuchel mengatakan: "Saya pikir risikonya terlalu besar. Jadi, kecenderungannya adalah dia [Bellingham] tidak akan bermain. Kita semua mendapat manfaat dari kehadirannya. Dia tampil luar biasa dalam latihan, tetapi dia terlibat sebagai pemain cadangan. Dia tidak terlibat dalam 100 persen latihan. Jadi, penampilannya terlihat sangat, sangat bagus, tapi kami tetap menahannya agar tidak mengambil risiko. Cedera ini adalah cedera otot, yang sangat spesifik, dan kami sama sekali tidak ingin dia mengalami cedera ulang di momen krusial musim ini. Dan baginya juga, sangat baik bahwa dia berada di kamp. Dia tampil luar biasa."