Real Madrid kecewa dengan cara Thomas Tuchel menangani Jude Bellingham saat membela timnas Inggris
Kekecewaan Madrid atas perjalanan yang 'sia-sia'
Surat kabar Spanyol Marca menggambarkan perjalanan tersebut sebagai "tidak berguna," yang justru menimbulkan "lebih banyak pertanyaan daripada jawaban" bagi Real Madrid. Setelah Jude Bellingham hanya bermain beberapa menit untuk Los Blancos dalam kemenangan derby terbaru mereka melawan Atlético Madrid pasca pulih dari cedera, klub mengharapkan ia mendapatkan waktu bermain yang berharga untuk memulihkan kebugarannya atau tetap tinggal di Spanyol guna fokus pada pemulihannya di bawah pengawasan staf medis klub. Namun, pelatih Tuchel lebih memilih untuk menempatkannya di bangku cadangan.
Tuchel menjelaskan pendekatan yang hati-hati
Tuchel menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menurunkan Bellingham dalam laga imbang 1-1 melawan Uruguay dan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Jepang merupakan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang. Pelatih asal Jerman itu memprioritaskan kesehatan jangka panjang sang pemain daripada hasil pertandingan persahabatan, terutama dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.
Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuchel mengatakan: "Saya pikir risikonya terlalu besar. Jadi, kecenderungannya adalah dia [Bellingham] tidak akan bermain. Kita semua mendapat manfaat dari kehadirannya. Dia tampil luar biasa dalam latihan, tetapi dia terlibat sebagai pemain cadangan. Dia tidak terlibat dalam 100 persen latihan. Jadi, penampilannya terlihat sangat, sangat bagus, tapi kami tetap menahannya agar tidak mengambil risiko. Cedera ini adalah cedera otot, yang sangat spesifik, dan kami sama sekali tidak ingin dia mengalami cedera ulang di momen krusial musim ini. Dan baginya juga, sangat baik bahwa dia berada di kamp. Dia tampil luar biasa."
Pertandingan Liga Champions semakin mendekat
Madrid berpendapat bahwa penolakan Tuchel untuk memberikan Bellingham kesempatan bermain, bahkan hanya beberapa menit saja, "tidak banyak membantu" kesiapannya menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Klub merasa bahwa jika Bellingham cukup fit untuk berlatih bersama tim nasional, ia seharusnya dimanfaatkan untuk membantunya menemukan ritme permainannya sebelum kembali ke kompetisi domestik menjelang fase krusial musim ini.
Peran Bellingham dalam skuad Inggris
Tuchel tetap yakin bahwa tur tersebut bermanfaat, terlepas dari fakta bahwa Bellingham tidak mendapat kesempatan bermain. Namun, ketegangan antara Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dan Real Madrid mengindikasikan bahwa pemanggilan Bellingham ke tim nasional di masa mendatang akan diawasi dengan ketat, terutama jika masih ada kekhawatiran terkait kebugarannya. Untuk saat ini, semua mata kembali tertuju ke Bernabeu untuk melihat apakah Bellingham mampu menghilangkan karat dan memainkan peran kunci dalam upaya timnya meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions dalam beberapa pekan mendatang.