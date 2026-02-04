"Berkorban 20 KALI LEBIH KERAS Dari Mbappe" - Ampas Di Real Madrid, Mastantuono Diminta Tiru Yamal

Franco Mastantuono tiba di Real Madrid musim panas lalu dengan reputasi besar dan banderol sepadan. Los Blancos merogoh kocek lebih dari €60 juta untuk memboyongnya dari River Plate, dengan keyakinan sang gelandang akan menjadi fondasi dominasi klub di masa depan. Namun, setelah start yang menjanjikan di La Liga, cedera menghambat momentumnya. Performa Mastantuono menurun dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan kekhawatiran bahwa ia kesulitan beradaptasi dengan beratnya tuntutan di klub yang kerap disebut sebagai klub terbesar di dunia.

Mario Kempes, juara Piala Dunia dan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Argentina, memberikan penilaian blak-blakan soal situasi kompatriotnya itu. Dalam wawancara yang membahas penurunan performa Mastantuono, pria berusia 71 tahun tersebut menegaskan bahwa kesabaran yang biasa diberikan kepada talenta muda di Amerika Selatan tidak berlaku di Real Madrid.

“Ini tidak mudah, ini bukan River, bukan Boca… ini Real Madrid,” ujar mantan pemain dan pelatih Pelita Jaya tersebut. “Di Real Madrid, Anda harus menang bahkan saat latihan. Mastantuono perlu sedikit lebih berani, dia harus menunjukkan nyali yang lebih besar.”

Kempes juga memperingatkan bahwa jika sang pemain muda tak mulai memaksimalkan bakat yang membawanya ke Bernabeu, kariernya di Eropa bisa berumur pendek. “Kalau mereka membawanya dari River ke Real Madrid, itu karena mereka melihat potensi. Tapi hari ini, potensi itu belum bekerja untuknya. Jika dia tidak memanfaatkan potensi tersebut, dia tidak akan bertahan lama.”