"Siapa Sih Yang Bisa Tolak Real Madrid?" - Fans Liverpool Dinilai Kekanak-kanakan Sikapi Keputusan Trent Alexander-Arnold Gabung Raksasa La Liga Itu
Pennant membela Trent
Pennant, yang bermain untuk klub Anfield antara 2006 dan 2008, memberikan pendapat setelah pemain berusia 27 tahun itu menerima sambutan yang tidak bersahabat pada kali pertamanya kembali ke Merseyside dengan klub barunya.
Alexander-Arnold bergabung dengan pemenang Liga Champions 15 kali pada bulan Juni setelah Madrid membayar biaya €10 juta untuk mengamankan jasanya lebih awal, memungkinkan dia tampil di Piala Dunia Antarklub, tak lama sebelum kontraknya berakhir.
Keputusan oleh penduduk asli Liverpool untuk mengakhiri hubungan 20 tahunnya dengan klub masa kecilnya membuat marah sebagian besar basis penggemar, yang berujung pada kembalinya yang sulit dalam pertandingan fase grup Liga Champions minggu ini.
Harapan untuk sambutan hangat bagi mantan wakil kapten Liverpool dengan cepat sirna pada Selasa malam. Ketika nama Alexander-Arnold dibacakan melalui pengeras suara Anfield, seruan siul dan cemoohan terdengar dari pendukung tuan rumah. Pemain internasional Inggris itu, yang ditempatkan di bangku cadangan oleh manajer Xabi Alonso untuk pertandingan tersebut, terlihat tertawa dan tersenyum dengan rekan-rekannya selama pemanasan, tampaknya tidak terpengaruh oleh ketidaksetujuan tersebut.
Malam itu berakhir dengan kekecewaan lebih lanjut bagi bek kanan itu, karena dia masuk dari bangku cadangan pada menit ke-82 tetapi tidak dapat menyelamatkan Madrid dari kekalahan 1-0 dari tim asuhan Arne Slot.
Pennant: 'Fans merasa dia telah meninggalkan klub'
Pennant, berbicara kepada AS, memberikan penjelasan atas respons penuh kebencian dari para pendukung Liverpool, mengaitkannya dengan ikatan intens mereka dengan klub.
“Ini sulit karena penggemar Liverpool sangat bersemangat. Jelas, mereka tidak suka bahwa dia pergi," kata Pennant. “Para penggemar tidak mengerti. Mereka berpikir dia seharusnya tetap di Liverpool karena itu lebih dari sekadar klub, itu adalah keluarga. Mereka merasa dia telah meninggalkan klub, kota, dan para penggemar. Saya mengerti mengapa para penggemar kecewa. Tidak ada yang ingin melihat pemain hebat meninggalkan klub mereka, terutama ketika dia sudah lama di sana."
Mantan pemain Liverpool membela tawaran 'tak tertahankan' dari Real Madrid
Meskipun memahami frustrasi para penggemar, Pennant dengan tegas membela hak pemain untuk mencari tantangan baru, menyoroti layanan dan pencapaiannya yang luas di Anfield, termasuk dua gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions.
“Di sisi lain, dia adalah pelayan yang hebat untuk Liverpool," ujar Pennant. "Dia sudah di klub sejak sangat muda dan naik pangkat untuk memenangkan segalanya bersama mereka. Apakah mereka akan meraih kesuksesan yang sama tanpa dirinya?
"Dia adalah pemain hebat, tetapi ada saatnya dalam karir seorang pemain ketika mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda, dan kesempatan untuk bermain di klub seperti Real Madrid bukanlah sesuatu yang tersedia bagi sebagian besar pemain dan sangat sulit untuk ditolak.”
Pennant menambahkan bahwa meskipun dia menghargai reaksi emosional para penggemar, dia juga mengakui bahwa beberapa pendukung akan berterima kasih atas kontribusi Alexander-Arnold.
"Di sisi lain, saya menghargai bahwa beberapa penggemar berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan dan mendoakan yang terbaik untuknya di Real Madrid.”
Awal lambat dan masalah cedera menghantui kepindahan Madrid
Adaptasi Alexander-Arnold terhadap kehidupan di ibu kota Spanyol telah sulit. Masa jabatannya dimulai dengan penampilan yang "kurang bersinar" selama Piala Dunia Klub, dan kemajuannya sangat terhambat oleh cedera hamstring yang dideritanya pada bulan September.
Cedera tersebut telah sangat membatasi keterlibatannya di musim 2025-2026. Bek kanan, yang mengenakan nomor punggung 12 untuk Los Blancos, hanya bermain selama 151 menit dalam empat penampilan di La Liga dan hanya 14 menit dalam dua pertandingan Liga Champions.
Meski awalnya lambat, Pennant yakin bahwa Alexander-Arnold pada akhirnya akan membuktikan kualitasnya di Santiago Bernabeu. Dia membandingkan perjuangan bek tersebut dengan bakat besar Liga Premier lainnya yang beradaptasi dengan lingkungan baru.
“Kita telah melihat betapa sulitnya bagi pemain hebat untuk beradaptasi dengan klub baru. Ini terjadi sekarang dengan Alexander Isak dan Florian Wirtz di Liverpool," tambah Pennant.
“Pindah ke tim baru bisa sulit, dan kebanyakan pemain butuh waktu untuk beradaptasi, terutama ketika mereka pindah ke negara asing dan mencoba belajar bahasa baru. Ini keluar dari zona nyamannya, dan segala sesuatu yang biasa dia lakukan di Liverpool, tempat dia menghabiskan seluruh hidupnya... berbeda.
"Butuh waktu baginya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru dan menjadikan Madrid rumahnya. Setelah dia melakukannya, kita akan melihat yang terbaik dari Trent."
Apa selanjutnya? Cedera Carvajal membuka pintu bagi Alexander-Arnold
Alonso menegaskan bahwa pemain tersebut fit untuk bertanding di Anfield, menyatakan sebelum pertandingan: "Dia baik... dia tersedia untuk bermain berapa pun menitnya. Besok dia mungkin akan bermain dan setelah cedera yang dialaminya, kami membutuhkan kualitasnya."
Sebuah kesempatan untuk mengamankan peran sebagai starter kini telah muncul. Kapten Madrid dan bek kanan pilihan utama, Dani Carvajal, telah dikesampingkan setelah menjalani operasi lutut, dengan perkiraan kembalinya tidak diharapkan hingga awal 2026.
Dengan absennya Carvajal, posisi tersebut terbuka bagi Alexander-Arnold untuk mengklaimnya, setelah sebelumnya diisi oleh gelandang Fede Valverde. Los Blancos kembali beraksi di La Liga pada hari Sabtu melawan Rayo Vallecano, pertandingan di mana pemain internasional Inggris itu bisa membuat permulaan pertamanya di liga dalam hampir dua bulan.
