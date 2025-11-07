"Siapa Sih Yang Bisa Tolak Real Madrid?" - Fans Liverpool Dinilai Kekanak-kanakan Sikapi Keputusan Trent Alexander-Arnold Gabung Raksasa La Liga Itu

Pennant, yang bermain untuk klub Anfield antara 2006 dan 2008, memberikan pendapat setelah pemain berusia 27 tahun itu menerima sambutan yang tidak bersahabat pada kali pertamanya kembali ke Merseyside dengan klub barunya.

Alexander-Arnold bergabung dengan pemenang Liga Champions 15 kali pada bulan Juni setelah Madrid membayar biaya €10 juta untuk mengamankan jasanya lebih awal, memungkinkan dia tampil di Piala Dunia Antarklub, tak lama sebelum kontraknya berakhir.

Keputusan oleh penduduk asli Liverpool untuk mengakhiri hubungan 20 tahunnya dengan klub masa kecilnya membuat marah sebagian besar basis penggemar, yang berujung pada kembalinya yang sulit dalam pertandingan fase grup Liga Champions minggu ini.

Harapan untuk sambutan hangat bagi mantan wakil kapten Liverpool dengan cepat sirna pada Selasa malam. Ketika nama Alexander-Arnold dibacakan melalui pengeras suara Anfield, seruan siul dan cemoohan terdengar dari pendukung tuan rumah. Pemain internasional Inggris itu, yang ditempatkan di bangku cadangan oleh manajer Xabi Alonso untuk pertandingan tersebut, terlihat tertawa dan tersenyum dengan rekan-rekannya selama pemanasan, tampaknya tidak terpengaruh oleh ketidaksetujuan tersebut.

Malam itu berakhir dengan kekecewaan lebih lanjut bagi bek kanan itu, karena dia masuk dari bangku cadangan pada menit ke-82 tetapi tidak dapat menyelamatkan Madrid dari kekalahan 1-0 dari tim asuhan Arne Slot.