Apa Iya Real Madrid Benar-Benar Inginkan Erling Haaland? Sikap Los Blancos Terkait Transfer Sensasional Untuk Striker Man City Ini Terungkap
Haaland menuju ke Manchester pada tahun 2022
Real dianggap berada di antara mereka yang memperebutkan tanda tangan Haaland ketika pintu keluar terbuka di Borussia Dortmund pada tahun 2022. Pada saat itu, salah satu penyerang paling berperingkat tinggi di planet ini memilih mengikuti jejak ayahnya Alf Inge dengan menuju ke Manchester.
Haaland merasakan kejayaan Treble di Premier League, Piala FA, dan Liga Champions dalam kampanye debutnya dengan City. Dia telah mempertahankan standar individu yang luar biasa sejak saat itu, menjadi pemenang dua kali gelar domestik dan Sepatu Emas di tingkat teratas sepak bola Inggris.
Rekor gol Haaland: Angka yang dicatat di Man City
Dia telah menjadi pemain tercepat mencapai 100 gol Premier League, hanya membutuhkan 111 pertandingan untuk mencapai tonggak tersebut, dan telah mencetak gol sebanyak 149 kali untuk City dalam 169 penampilan.
Pencapaian luar biasa Haaland pada 2025-26 juga telah membawanya mengantar Norwegia ke Piala Dunia 2026, dengan penampilan pertama di ajang unggulan FIFA sejak 1998 akan segera diambil. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan memiliki 38 gol untuk klub dan negara musim ini, dari 28 pertandingan.
Angka-angka seperti itulah yang membuat pemain berusia 25 tahun ini menjadi daya tarik bagi klub papan atas La Liga, Real. Dia telah terdaftar dalam radar mereka sejak lama dan terus menciptakan pembicaraan tentang kemungkinan pindah ke Bernabeu di masa mendatang.
Namun, City memiliki penyerang tangguh mereka terikat kontrak jangka panjang hingga 2034. Mereka tidak akan berpisah dengan jasanya tanpa perlawanan. Mereka di Etihad Stadium akan merasa lega mendengar bahwa ketahanan mereka tidak akan segera diuji - setidaknya tidak dari Madrid.
Sikap transfer Real Madrid: Tidak ada rencana membajak pemain City
Menurut pakar transfer Ekrem Konur, Blancos tidak berencana untuk merekrut bintang global lainnya. Dia telah memposting di media sosial: "Real Madrid tidak mempertimbangkan transfer Erling Haaland saat ini. Klub percaya Mbappe sudah memenuhi kebutuhan serangan mereka."
Pemain internasional Prancis Mbappe telah memposting angka-angka impresifnya sendiri dengan Real. Dia telah mencetak 29 gol musim ini dalam 24 penampilan, dengan memberikan inspirasi kepada tim yang terkadang kesulitan untuk konsisten sebagai sebuah kolektif.
Mbappe telah memimpin lini depan Real sejak bergabung sebagai agen bebas pada tahun 2024. Sebelumnya lebih nyaman beroperasi di sisi kiri, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain ketika mengisi peran tersebut, pemenang Piala Dunia ini membuktikan dirinya sebagai penyerang tengah yang mematikan - dengan jumlah golnya mencapai 73 untuk Real dari 83 pertandingan.
Blancos telah mengikat Mbappe dengan kontrak hingga 2029, yang berarti mereka tidak perlu mencari No.9 baru dalam waktu dekat. Mungkin mereka akan mendekati Haaland di masa depan, tetapi hari itu bisa menunggu untuk sekarang.
Kontrak Haaland: Apakah kesepakatan 10 tahun akan dihormati?
Tidak ada jaminan bahwa Haaland akan membuka diri untuk tawaran, dengan City memberinya panggung untuk memamerkan bakatnya, mengejar trofi besar dan menulis ulang buku sejarah.
Mantan striker Liga Premier Marlon Harewood mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah Haaland akan memecahkan setiap rekor di Inggris sambil menghormati kesepakatan selama satu dekade di Etihad: "Saya tidak melihat alasan mengapa tidak. Saya tidak melihat mengapa dia tidak akan tinggal juga. Satu-satunya tempat untuk pergi ketika Anda berbicara tentang klub besar adalah Barcelona dan Real Madrid, PSG. Mereka adalah satu-satunya klub yang mampu membelinya. Dia berada di klub yang sangat bagus di Man City dan saya bisa melihatnya tinggal di sana dan memecahkan rekor."
Haaland telah sering berbicara tentang kebahagiaannya di City, yang menunjukkan bahwa Pep Guardiola dan Co tidak perlu khawatir tentang dorongan untuk keluar. Dia akan selamanya dikaitkan dengan klub seperti Real, tetapi tidak akan memicu spekulasi tersebut.
