Apa Iya Real Madrid Benar-Benar Inginkan Erling Haaland? Sikap Los Blancos Terkait Transfer Sensasional Untuk Striker Man City Ini Terungkap

Dia telah menjadi pemain tercepat mencapai 100 gol Premier League, hanya membutuhkan 111 pertandingan untuk mencapai tonggak tersebut, dan telah mencetak gol sebanyak 149 kali untuk City dalam 169 penampilan.

Pencapaian luar biasa Haaland pada 2025-26 juga telah membawanya mengantar Norwegia ke Piala Dunia 2026, dengan penampilan pertama di ajang unggulan FIFA sejak 1998 akan segera diambil. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan memiliki 38 gol untuk klub dan negara musim ini, dari 28 pertandingan.

Angka-angka seperti itulah yang membuat pemain berusia 25 tahun ini menjadi daya tarik bagi klub papan atas La Liga, Real. Dia telah terdaftar dalam radar mereka sejak lama dan terus menciptakan pembicaraan tentang kemungkinan pindah ke Bernabeu di masa mendatang.

Namun, City memiliki penyerang tangguh mereka terikat kontrak jangka panjang hingga 2034. Mereka tidak akan berpisah dengan jasanya tanpa perlawanan. Mereka di Etihad Stadium akan merasa lega mendengar bahwa ketahanan mereka tidak akan segera diuji - setidaknya tidak dari Madrid.

