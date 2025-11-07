Real Madrid Justru Dinilai CERDAS Karena Tak Merekrut Erling Haaland

Baik Haaland maupun Mbappe diprediksi akan terus bersaing dalam perebutan Ballon d’Or setiap tahun. Keduanya sudah beberapa menjadi finalis, namun sejauh ini belum berhasil meraih trofi tersebut.

Kini, dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang memasuki penghujung karier, pintu sudah jauh lebih terbuka bagi generasi baru untuk menyabet Bola Emas itu. Paris Saint-Germain bahkan sudah melahirkan peraih Ballon d’Or terbaru lewat Ousmane Dembele pada 2025.

Sneijder, yang pernah menjadi salah satu kandidat utama penghargaan itu setelah membawa Inter Milan asuhan Jose Mourinho menjuarai Liga Champions sekaligus treble pada 2009/10, menyebutkan siapa pemain yang akan mendominasi panggung global dalam satu dekade ke depan: “Begitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo benar-benar pensiun, orang-orang akan mulai berbicara lebih banyak tentang Mbappe, Vinicius Junior, dan Lamine Yamal sebagaimana kita dulu membicarakan Messi dan Ronaldo. Ini soal generasi. Ketika Diego Maradona pensiun, pemain lain juga muncul.”

“Seratus tahun dari sekarang, orang tidak akan lagi membicarakan Mbappe, Vinicius, atau Yamal. Akan muncul generasi baru yang menggantikan mereka. Tapi begitu mereka gantung sepatu, kita akan mengenang Mbappe, Yamal, dan Vinicius dengan cara yang sama seperti kita mengenang Ronaldo dan Messi hari ini.”