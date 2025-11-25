Real Madrid Blunder Parah, Salah Orang Saat Beri Tribut Untuk Diogo Jota & Andre Silva

Insiden terjadi ketika video penghormatan memperlihatkan sosok Andre Silva—tetapi bukan Andre Silva yang merupakan adik mantan striker Liverpool Diogo Jota. Yang muncul justru striker Elche dan mantan pemain AC Milan dengan nama yang sama.

Kedua bersaudara Diogo Jota dan Andre Silva sendiri tewas dalam kecelakaan mobil Juli kemarin, sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepakbola. Sejumlah klub memberikan penghormatan dalam beberapa bulan terakhir, sementara para suporter Liverpool menyanyikan nama Jota pada menit ke-20.

Real Madrid berniat memberi penghormatan serupa, namun akhirnya harus meminta maaf setelah kesalahan identitas dalam video tersebut.

Secara kebetulan, insiden itu terjadi menjelang lawatan Los Blancos ke markas Elche di Martinez Valero, Senin (24/11) dini hari WIB, dengan striker Elche Andre Silva tampil sebagai starter untuk tim asuhan Eder Sarabia. Real Madrid kemudian menegaskan rasa penyesalan mereka atas kekeliruan tersebut.