Getty Images News
Real Madrid Blunder Parah, Salah Orang Saat Beri Tribut Untuk Diogo Jota & Andre Silva
- Getty Images Sport
Real Madrid keliru beri tribut untuk Diogo Jota & Andre Silva
Insiden terjadi ketika video penghormatan memperlihatkan sosok Andre Silva—tetapi bukan Andre Silva yang merupakan adik mantan striker Liverpool Diogo Jota. Yang muncul justru striker Elche dan mantan pemain AC Milan dengan nama yang sama.
Kedua bersaudara Diogo Jota dan Andre Silva sendiri tewas dalam kecelakaan mobil Juli kemarin, sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepakbola. Sejumlah klub memberikan penghormatan dalam beberapa bulan terakhir, sementara para suporter Liverpool menyanyikan nama Jota pada menit ke-20.
Real Madrid berniat memberi penghormatan serupa, namun akhirnya harus meminta maaf setelah kesalahan identitas dalam video tersebut.
Secara kebetulan, insiden itu terjadi menjelang lawatan Los Blancos ke markas Elche di Martinez Valero, Senin (24/11) dini hari WIB, dengan striker Elche Andre Silva tampil sebagai starter untuk tim asuhan Eder Sarabia. Real Madrid kemudian menegaskan rasa penyesalan mereka atas kekeliruan tersebut.
Real Madrid sampaikan permintaan maaf resmi
Dalam pernyataan di akun X (Twitter) resmi klub, Madrid menuliskan: "Real Madrid C.F. meminta maaf kepada Elche C.F. dan pemain mereka, Andre da Silva, karena secara keliru menampilkan gambarnya dalam obituari video institusional menggantikan Andre Silva, adik Diogo Jota pemain Liverpool. Kami menyesali insiden ini."
Presiden Real Madrid, Florentino Perez, juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung dalam pidatonya usai video tersebut diputar.
Situasi ini terjadi di tengah performa naik-turun Elche. Setelah start yang menjanjikan, mereka kini tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 kontra Real Sociedad sebelum jeda internasional. Namun, di kandang sendiri mereka tampil solid dengan tidak terkalahkan dalam enam laga (3 menang, 3 imbang).
Real Madrid juga sedang mencari momentum setelah gagal menang dalam dua laga tandang terakhir—kalah 1-0 dari Liverpool di Liga Champions dan kemudian ditahan 0-0 oleh Rayo Vallecano. Laga melawan Elche menjadi partai ketiga dari rangkaian enam pertandingan tandang beruntun, menyusul penggunaan Santiago Bernabeu untuk laga NFL antara Miami Dolphins dan Washington Commanders.
Pada akhirnya, kedua tim gagal meraih kemenangan setelah bermain sama kuat 2-2.
- Getty Images Sport
Bintang Liverpool persembahkan momen emosional untuk Diogo Jota
Blunder Real Madrid terjadi hanya beberapa hari setelah Andy Robertson mempersembahkan tribut menyentuh untuk Diogo Jota. Bek kiri Liverpool itu berbicara setelah membawa Skotlandia memastikan tiket Piala Dunia 2026 lewat kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark.
"Saya menyembunyikannya dengan baik, tapi hari ini saya sebenarnya hancur," ujar bek 31 tahun itu. "Saya tahu umur saya berapa, sehingga mungkin ini kesempatan terakhir saya tampil di Piala Dunia. Saya tidak bisa berhenti memikirkan sahabat saya, Diogo Jota. Kami sering bicara soal tampil di Piala Dunia karena dia absen di edisi sebelumnya, begitu juga saya. Saya tahu dia akan tersenyum melihat saya hari ini."
Kapan Real Madrid bermain di Santiago Bernabeu lagi?
Setelah bertandang ke Elche, Real Madrid masih harus melanjutkan rangkaian laga away ke markas Olympiacos, Girona, dan Athletic Bilbao.
Los Blancos baru akan kembali ke Bernabeu pada 8 Desember untuk menjamu Celta Vigo, sebelum menghadapi laga kandang besar di Liga Champions melawan Manchester City.
