Real Madrid akan menjadi pemain utama di bursa transfer kali ini. Setelah menyelesaikan perekrutan Bernardo Silva (gratis setelah masa baktinya di Manchester United), Konaté (gratis setelah bertahun-tahun di Liverpool), Dumfries (dengan membayar klausul pelepasan sebesar 20 juta euro dari Inter) dan Cuccurella (60 juta euro dari Chelsea), akan ada rekrutan-rekrutan lain yang menyusul, termasuk transfer senilai 150 juta euro yang dijanjikan oleh Presiden Florentino Perez setelah kemenangannya dalam pemilihan. Musim panas masih panjang dan daya serang tim ini sangat tinggi; bos Real Madrid ingin memberikan José Mourinho sebuah tim yang mampu mengubah tatanan kekuatan di Spanyol—di mana Barcelona telah memenangkan dua edisi terakhir La Liga dan tiga dari empat edisi terakhir—serta kembali menjadi pemain utama di Liga Champions, ajang yang menjadi kandang mereka sendiri.
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Real Madrid dan transfer senilai 150 juta euro: Olise atau Enzo Fernandez
ATLETICO MADRID MENOLAK JULIAN
Upaya pertama untuk merekrut pemain bintang telah dilakukan, namun tidak berjalan sesuai rencana. Pemain yang diincar adalah Julian Alvarez dari Atlético Madrid, namun pihak Atlético menolaknya mentah-mentah: "Real Madrid CF mengumumkan bahwa, menyusul rapat Dewan Direksi hari ini, klub telah mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro kepada Club Atlético de Madrid untuk hak federatif pemain Julian Alvarez," demikian bunyi siaran pers klub yang juga telah mengumumkan tanggapan dari Atlético. Setelah menelaah dan mengevaluasinya, Atlético Madrid mengucapkan terima kasih kepada klub atas tawaran tersebut, yang diajukan dalam kerangka hubungan baik yang terjalin antara kedua klub, dan menolaknya, dengan merujuk pada klausul pelepasan pemain tersebut".
OLISE? TIDAK, TERIMA KASIH
Olise pun tidak akan menjadi incaran, meskipun di Spanyol mereka yakin akan ada upaya baru setelah Piala Dunia. Presiden Bayern Munich, Herber Hainer, kepada Bild menutup pintu bagi Real Madrid: "Jika Florentino Perez ingin mengajukan tawaran, lebih baik dia tidak repot-repot." Pemain asal Prancis yang sebelumnya membela Crystal Palace, yang dibeli seharga 50 juta, tidak dijual. Ini bukan soal uang atau harga; Bayern tidak perlu menjual dan melepas pemain terbaiknya—salah satu kandidat peraih Ballon d’Or berikutnya—kepada rival, karena hal itu akan menimbulkan kerusakan citra yang tak terkira.
ENZO FERNANDEZ TELAH MENYETUJUI
Itulah sebabnya spekulasi seputar Enzo Fernandez semakin menguat, yang kabarnya akan langsung pindah ke Madrid. Pemain asal Argentina tersebut, yang saat ini sedang bertanding di Piala Dunia bersama Albiceleste, beberapa bulan lalu pernah didenda dan dihukum oleh Chelsea karena pernyataan yang tidak pantas mengenai Real Madrid, mengingat perannya sebagai kapten dan pemimpin di ruang ganti: "Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid, kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Para pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa berbahasa Inggris, tapi saya akan merasa lebih nyaman berbahasa Spanyol.” The Blues untuk saat ini tidak ingin mendengar pembicaraan tentang pelepasan pemain, masih harus dilihat apakah posisi mereka akan berubah dalam beberapa minggu ke depan. Enzo Fernandez meninggalkan Benfica menuju London pada bursa transfer musim dingin 2023, dengan nilai transfer sebesar 121 juta euro.