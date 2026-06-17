Real Madrid dan transfer senilai 150 juta euro: Olise atau Enzo Fernandez

Itulah sebabnya spekulasi seputar Enzo Fernandez semakin menguat, yang kabarnya akan langsung pindah ke Madrid. Pemain asal Argentina tersebut, yang saat ini sedang bertanding di Piala Dunia bersama Albiceleste, beberapa bulan lalu pernah didenda dan dihukum oleh Chelsea karena pernyataan yang tidak pantas mengenai Real Madrid, mengingat perannya sebagai kapten dan pemimpin di ruang ganti: "Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid, kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Para pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa berbahasa Inggris, tapi saya akan merasa lebih nyaman berbahasa Spanyol.” The Blues untuk saat ini tidak ingin mendengar pembicaraan tentang pelepasan pemain, masih harus dilihat apakah posisi mereka akan berubah dalam beberapa minggu ke depan. Enzo Fernandez meninggalkan Benfica menuju London pada bursa transfer musim dingin 2023, dengan nilai transfer sebesar 121 juta euro.