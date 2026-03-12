Real Madrid mencatat kemenangan besar dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions dengan mencetak tiga gol ke gawang Manchester City. Di antara pemain terbaik di lapangan, Thibaut Courtois tampil gemilang, baik di bawah mistar gawang maupun dalam serangan, dengan memberikan assist yang brilian kepadaValverde. Setelah pertandingan, kiper asal Belgia itu memberikan komentar tentang performa timnya.
Real Madrid, Courtois: "Kami melawan Xabi Alonso soal video? Tapi kalau saya pernah punya Conte..."
XABI ALONSO SEBAGAI CONTE
"Kontroversi dalam beberapa minggu terakhir? Kami tidak membaca apa yang kalian katakan, kami tidak memperhatikan kalian. Saya di rumah dan menganalisis apa yang harus saya analisis, saya tahu apa yang harus saya lakukan dengan lebih baik. Mungkin kalian berpikir ini seperti taman kanak-kanak, tapi tidak begitu. Kalian berpikir kami bisa melakukan apa saja yang kami inginkan. Kami menghormati para pelatih, semua yang datang ke sini. Banyak kritik yang tidak adil dan ada pula yang salah. Sebagian dari kami bersalah atas pemecatan Xabi Alonso dan saya menerimanya, tetapi tidak ada yang meremehkannya. Saya pikir kami telah bekerja sama dengan baik. Lalu mengatakan bahwa kami tidak menyukai taktik, video... Lihat, saya pernah bekerja dengan Antonio Conte, yang membuat video selama berjam-jam setiap hari, dan saya tidak peduli karena kami adalah profesional. Dengan Xabi, kami memulai dengan baik, tetapi kami mengalami masa sulit di mana kami tidak bisa menemukan ritme kami. Itulah sepak bola. Sebagai pemain, kami tidak yang memimpin, tetapi pelatihlah yang memimpin, dan kami menghormati otoritasnya."
PENGHARGAAN UNTUK PELATIH NAPOLI
Sebelumnya, Thibaut Courtois telah berbicara tentang mantan pelatihnya, Conte, saat masih di Chelsea. Dalam podcast Rio Ferdinand, ia mengatakan: "Saya pernah memiliki pelatih yang berteriak seperti orang gila, salah satunya adalah Conte! Ini soal kepribadian, Zidane lebih tenang, begitu juga Ancelotti yang hanya kehilangan 'kepala' dalam beberapa kesempatan, saat terjadi sesuatu yang benar-benar serius. Dengan Conte, saya belajar bahasa Italia karena dia sering menggunakannya di ruang ganti."
Kepada Marca, dia juga mengatakan bahwa secara taktik, Conte adalah pelatih terbaik yang pernah dia miliki. "Cara dia melihat dan menjalani sepak bola berada di level lain. Kami semua tahu persis apa yang harus kami lakukan di lapangan. Perubahan yang kami lakukan di Chelsea berarti tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami adalah mesin yang tidak bisa dikalahkan."