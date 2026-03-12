Sebelumnya, Thibaut Courtois telah berbicara tentang mantan pelatihnya, Conte, saat masih di Chelsea. Dalam podcast Rio Ferdinand, ia mengatakan: "Saya pernah memiliki pelatih yang berteriak seperti orang gila, salah satunya adalah Conte! Ini soal kepribadian, Zidane lebih tenang, begitu juga Ancelotti yang hanya kehilangan 'kepala' dalam beberapa kesempatan, saat terjadi sesuatu yang benar-benar serius. Dengan Conte, saya belajar bahasa Italia karena dia sering menggunakannya di ruang ganti."

Kepada Marca, dia juga mengatakan bahwa secara taktik, Conte adalah pelatih terbaik yang pernah dia miliki. "Cara dia melihat dan menjalani sepak bola berada di level lain. Kami semua tahu persis apa yang harus kami lakukan di lapangan. Perubahan yang kami lakukan di Chelsea berarti tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami adalah mesin yang tidak bisa dikalahkan."