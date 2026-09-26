Ada kecemasan yang sangat terasa di Madrid saat Mbappe kembali ke Spanyol untuk menjalani tes medis komprehensif, sebagaimana dilaporkan Mundo Deportivo. Tim medis klub sangat ingin memastikan sejauh mana cedera tersebut.

Distensi ringan bisa membatasi absennya hanya dua atau tiga pekan, sementara cedera sedang akan membuatnya menepi selama empat hingga enam pekan. Jika terjadi komplikasi, pemulihannya bisa memakan waktu antara delapan hingga 12 pekan.

Ada secercah kabar positif setelah peluit akhir dibunyikan di Turki. Mbappe terlihat meninggalkan ruang ganti tanpa bantuan kruk, meski berjalan dengan sedikit pincang.