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Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Real Madrid cemas dengan kebugaran Kylian Mbappe setelah kapten Prancis itu mengalami cedera lutut jelang El Clasico

K. Mbappe
Real Madrid
France
UEFA Nations League A
LaLiga

Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan dalam laga pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis, tetapi kemenangan itu tercoreng oleh cedera lutut yang dialami sang kapten. Real Madrid kini menanti dengan cemas kabar pemulihan penyerang tersebut jelang jadwal pertandingan yang berat.

  • Mbappe cedera setelah mencetak gol kemenangan Prancis

    Pertandingan pertama Zidane sebagai pelatih Prancis berakhir dengan kemenangan tandang 1-0 di Turki. Namun, kemenangan itu ternoda parah oleh cedera yang dialami kapten tim Mbappe. Sesaat setelah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga tersebut, penyerang itu terlihat memegangi lutut kirinya. Ia tidak mampu melanjutkan pertandingan dan harus meninggalkan lapangan tak lama kemudian.

    Pernyataan yang dirilis FFF mengonfirmasi bahwa Mbappe mengalami lesi tendon dan hiperekstensi pada lutut kirinya. Akibatnya, penyerang tersebut dipastikan absen untuk sisa agenda internasional ini.

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  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP

    Real Madrid cemas menanti prognosis penyerang bintangnya

    Ada kecemasan yang sangat terasa di Madrid saat Mbappe kembali ke Spanyol untuk menjalani tes medis komprehensif, sebagaimana dilaporkan Mundo Deportivo. Tim medis klub sangat ingin memastikan sejauh mana cedera tersebut.

    Distensi ringan bisa membatasi absennya hanya dua atau tiga pekan, sementara cedera sedang akan membuatnya menepi selama empat hingga enam pekan. Jika terjadi komplikasi, pemulihannya bisa memakan waktu antara delapan hingga 12 pekan.

    Ada secercah kabar positif setelah peluit akhir dibunyikan di Turki. Mbappe terlihat meninggalkan ruang ganti tanpa bantuan kruk, meski berjalan dengan sedikit pincang.

  • Madrid menghadapi kemunduran di tengah kekhawatiran soal skuad

    Waktu cedera ini nyaris tak bisa lebih buruk bagi Real Madrid. Tim asal Spanyol itu sudah merasa rentan dalam fase sulit musim mereka.

    Tim ini terdampak oleh performa Vinicius Junior yang tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, skuad juga sudah menghadapi sejumlah cedera, termasuk Federico Valverde, Rodrygo dan Brahim Diaz, sehingga pilihan mereka semakin terbatas.

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  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP

    Jadwal padat pada Oktober menanti Real Madrid

    Madrid sedang bersiap menghadapi serangkaian pertandingan besar dalam beberapa pekan ke depan. Mereka dijadwalkan menjamu Villarreal di Liga pada 10 Oktober sebelum bertandang menghadapi Rome di Liga Champions empat hari kemudian.

    Ujian penentu dalam rangkaian laga ini akan datang pada 25 Oktober lewat El Clasico di Nou Camp. Menghadapi rival tanpa Mbappe adalah skenario yang memicu kekhawatiran serius. Semua mata kini tertuju pada pemeriksaan medis mendatang di Madrid. Para penggemar dan staf sama-sama akan berharap ada kabar positif mengenai lutut kiri sang kapten.

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