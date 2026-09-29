Real Madrid bisa bernapas lega karena Kylian Mbappe terhindar dari operasi lutut setelah tugas internasional

Menurut AS, Mbappe telah memulai pemulihannya di Valdebebas setelah mengalami hiperekstensi pada kapsul posterior di lutut kirinya. Penyerang Prancis itu berhenti bermain saat merasakan nyeri setelah mencetak golnya ke gawang Turki pada Jumat lalu, sebuah keputusan yang mencegah cedera yang jauh lebih serius.

Real Madrid terus menjalin kontak dengan Federasi Sepak Bola Prancis dan sempat khawatir operasi akan diperlukan. Namun, tes mengonfirmasi bahwa penyerang itu hanya akan menepi selama 10 hingga 12 hari, sehingga klub bisa bernapas lega.