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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Real Madrid bisa bernapas lega karena Kylian Mbappe terhindar dari operasi lutut setelah tugas internasional

K. Mbappe
France
Real Madrid
LaLiga

Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe berhasil menghindari operasi lutut setelah mengalami kekhawatiran cedera saat menjalani tugas internasional bersama Prancis. Sang penyerang mengalami hiperekstensi, tetapi berhasil mencegah masalah yang bisa mengakhiri musimnya dengan segera menghentikan permainan. Klub kini memantau ketat pemulihannya, dengan laga-laga penting yang akan datang memaksa mereka mempertimbangkan opsi di lini serang.

  • Kekhawatiran cedera untuk bintang Madrid

    Menurut AS, Mbappe telah memulai pemulihannya di Valdebebas setelah mengalami hiperekstensi pada kapsul posterior di lutut kirinya. Penyerang Prancis itu berhenti bermain saat merasakan nyeri setelah mencetak golnya ke gawang Turki pada Jumat lalu, sebuah keputusan yang mencegah cedera yang jauh lebih serius.

    Real Madrid terus menjalin kontak dengan Federasi Sepak Bola Prancis dan sempat khawatir operasi akan diperlukan. Namun, tes mengonfirmasi bahwa penyerang itu hanya akan menepi selama 10 hingga 12 hari, sehingga klub bisa bernapas lega.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho pertimbangkan tanggal kembali

    Mbappe memulai rehabilitasinya pada Senin dan melanjutkan programnya hari ini. Secara teori, penyerang itu seharusnya bisa tersedia saat kembali beraksi di La Liga melawan Villarreal pada 10 Oktober di Santiago Bernabeu.

    Namun, Real Madrid harus mempertimbangkan risiko jika memaksanya kembali terlalu cepat. Pelatih Jose Mourinho saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengistirahatkannya untuk laga tersebut. Klub itu akan menghadapi dua laga tandang besar tak lama setelahnya, melawan Roma pada 14 Oktober sebelum bertandang ke Camp Nou untuk El Clasico pada 25 Oktober.

  • Penyesuaian taktis tanpa Mbappe

    Dengan pemain bintang mereka yang sedang dalam pemulihan, staf teknis memiliki hingga empat solusi berbeda untuk merombak lini serang. Mourinho bisa saja mempertahankan sistem saat ini dan menurunkan Espi sebagai pengganti Mbappe. Namun, pelatih asal Portugal itu memandang pemain internasional Under-21 tersebut lebih sebagai penyerang tradisional untuk membongkar pertahanan yang rapat. Alternatif utama lainnya adalah menggunakan Jude Bellingham sebagai false nine, peran yang pernah ia jalani di bawah Carlo Ancelotti. Skema ini akan memungkinkan Arda Guler bermain di belakang Bellingham, berdampingan dengan Diomande di sayap kanan.

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  • MourinhoGetty Images

    Apa langkah Madrid selanjutnya

    Real Madrid telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin Mbappe bermain dalam kondisi tidak nyaman. Mereka akan menunggu sampai ia benar-benar 100 persen sebelum kembali ke lapangan. Mourinho akan menguji susunan taktik alternatifnya dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi Villarreal.

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