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Real Madrid bisa bernapas lega karena Kylian Mbappe terhindar dari operasi lutut setelah tugas internasional
Kekhawatiran cedera untuk bintang Madrid
Menurut AS, Mbappe telah memulai pemulihannya di Valdebebas setelah mengalami hiperekstensi pada kapsul posterior di lutut kirinya. Penyerang Prancis itu berhenti bermain saat merasakan nyeri setelah mencetak golnya ke gawang Turki pada Jumat lalu, sebuah keputusan yang mencegah cedera yang jauh lebih serius.
Real Madrid terus menjalin kontak dengan Federasi Sepak Bola Prancis dan sempat khawatir operasi akan diperlukan. Namun, tes mengonfirmasi bahwa penyerang itu hanya akan menepi selama 10 hingga 12 hari, sehingga klub bisa bernapas lega.
- AFP
Mourinho pertimbangkan tanggal kembali
Mbappe memulai rehabilitasinya pada Senin dan melanjutkan programnya hari ini. Secara teori, penyerang itu seharusnya bisa tersedia saat kembali beraksi di La Liga melawan Villarreal pada 10 Oktober di Santiago Bernabeu.
Namun, Real Madrid harus mempertimbangkan risiko jika memaksanya kembali terlalu cepat. Pelatih Jose Mourinho saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengistirahatkannya untuk laga tersebut. Klub itu akan menghadapi dua laga tandang besar tak lama setelahnya, melawan Roma pada 14 Oktober sebelum bertandang ke Camp Nou untuk El Clasico pada 25 Oktober.
Penyesuaian taktis tanpa Mbappe
Dengan pemain bintang mereka yang sedang dalam pemulihan, staf teknis memiliki hingga empat solusi berbeda untuk merombak lini serang. Mourinho bisa saja mempertahankan sistem saat ini dan menurunkan Espi sebagai pengganti Mbappe. Namun, pelatih asal Portugal itu memandang pemain internasional Under-21 tersebut lebih sebagai penyerang tradisional untuk membongkar pertahanan yang rapat. Alternatif utama lainnya adalah menggunakan Jude Bellingham sebagai false nine, peran yang pernah ia jalani di bawah Carlo Ancelotti. Skema ini akan memungkinkan Arda Guler bermain di belakang Bellingham, berdampingan dengan Diomande di sayap kanan.
- Getty Images
Apa langkah Madrid selanjutnya
Real Madrid telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin Mbappe bermain dalam kondisi tidak nyaman. Mereka akan menunggu sampai ia benar-benar 100 persen sebelum kembali ke lapangan. Mourinho akan menguji susunan taktik alternatifnya dalam beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi Villarreal.
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