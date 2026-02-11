Getty Images
DRAMA Di Real Madrid! Sempat Tegang, Carvajal & Arbeloa Akhirnya Gelar Pertemuan
Pelatih dan kapten saling bersitegang di Real Madrid
Situasi memanas ketika Real Madrid menghadapi Valencia di Mestalla, Senin (9/2) kemarin. Dani Carvajal lagi-lagi hanya menjadi penonton dari bangku cadangan, bahkan menyaksikan David Jimenez dipercaya sebagai starter dan Trent Alexander-Arnold masuk sebagai pemain pengganti menggantikannya. Momen tersebut disebut menjadi titik didih frustrasi sang kapten.
Carvajal, 34 tahun, baru tampil selama 27 menit sejak pulih dari cedera, sementara Real Madrid telah menjalani 10 pertandingan dalam periode tersebut. Ia dikabarkan merasa heran dengan keputusan sang pelatih Alvaro Arbeloa, terutama karena merasa sudah cukup bugar untuk bermain, setidaknya dalam 15 menit terakhir pertandingan. Fakta bahwa Alexander-Arnold, yang baru pulih dari cedera lebih serius, dipilih lebih dulu semakin menambah tanda tanya besar bagi sang bek kanan senior.
Pertemuan damai di Valdebebas redakan suasana
Menurut laporan Marca, Carvajal dan Arbeloa akhirnya berbicara secara langsung dalam sesi latihan di Valdebebas pada Selasa (10/2) pagi waktu setempat. Percakapan berlangsung santai dan tanpa ketegangan, dengan kedua belah pihak saling menyampaikan pandangan masing-masing. Mereka sepakat untuk menutup persoalan tersebut dan fokus menatap ke depan.
Diario AS menambahkan bahwa baik Carvajal maupun Arbeloa kini menganggap masalah itu telah selesai dan memandang diskusi mereka secara positif. Langkah ini penting bagi stabilitas ruang ganti, mengingat Carvajal bukan hanya pemain senior tetapi juga kapten tim yang memiliki pengaruh besar dalam skuad. Ketegangan internal semacam ini berpotensi mengganggu harmoni tim, terutama memasuki paruh kedua musim dan persaingan yang semakin ketat dalam pacuan gelar La Liga. Namun, respons cepat kedua figur tersebut menunjukkan adanya kedewasaan dan komitmen menjaga persatuan tim demi target jangka panjang Real Madrid.
Persaingan ketat di pos bek kanan Real Madrid
Persoalan ini juga menyoroti persaingan yang semakin ketat di sektor bek kanan. David Jimenez, jebolan akademi Real Madrid, mulai mendapat kepercayaan, sementara kedatangan dan sembuhnya Alexander-Arnold menambah opsi berkualitas bagi Arbeloa. Di sisi lain, Carvajal harus bersaing keras untuk merebut kembali tempatnya setelah absen cukup lama karena cedera meski sebenarnya Trent juga sempat absen.
Dalam tiga bulan terakhir, baik Carvajal maupun Alexander-Arnold belum menjadi starter secara reguler gara-gara masalah kebugaran, memaksa Xabi Alonso dan kini Arbeloa memainkan Fede Valverde sebagai bek kanan darurat. Namun, laporan dari Bernabeu menyebutkan bahwa gelandang Uruguay itu akan difokuskan kembali ke lini tengah.
Situasi ini membuat hierarki di posisi tersebut belum benar-benar jelas. Secara teori, Jimenez berada di urutan terbawah dalam daftar pilihan, tetapi keputusan pelatih menunjukkan bahwa performa dan kondisi fisik terkini lebih menentukan daripada status atau reputasi.
Selanjutnya buat Real Madrid & Carvajal
Real Madrid akan menjamu Real Sociedad di Bernabeu akhir pekan ini dalam laga yang diprediksi berlangsung sulit. Sorotan kini tertuju pada susunan pemain Arbeloa, khususnya di posisi bek kanan. Keputusan yang diambil akan menjadi sinyal penting mengenai status Carvajal di dalam tim.
