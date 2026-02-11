DRAMA Di Real Madrid! Sempat Tegang, Carvajal & Arbeloa Akhirnya Gelar Pertemuan

Situasi memanas ketika Real Madrid menghadapi Valencia di Mestalla, Senin (9/2) kemarin. Dani Carvajal lagi-lagi hanya menjadi penonton dari bangku cadangan, bahkan menyaksikan David Jimenez dipercaya sebagai starter dan Trent Alexander-Arnold masuk sebagai pemain pengganti menggantikannya. Momen tersebut disebut menjadi titik didih frustrasi sang kapten.

Carvajal, 34 tahun, baru tampil selama 27 menit sejak pulih dari cedera, sementara Real Madrid telah menjalani 10 pertandingan dalam periode tersebut. Ia dikabarkan merasa heran dengan keputusan sang pelatih Alvaro Arbeloa, terutama karena merasa sudah cukup bugar untuk bermain, setidaknya dalam 15 menit terakhir pertandingan. Fakta bahwa Alexander-Arnold, yang baru pulih dari cedera lebih serius, dipilih lebih dulu semakin menambah tanda tanya besar bagi sang bek kanan senior.