Cerita Idola Baru Real Betis Antony Yang 'Terguncang' Dapat Telepon Dari Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany

"Saya akan jujur sepenuhnya. Itu benar-benar mengguncang saya," kata Antony kepada Globo Esporte selama wawancara yang membahas minat Bayern.

"Kita berbicara tentang raksasa global, Bayern Munich, di mana seorang pelatih dengan sejarah seperti itu, Kompany, menghubungi saya. Dan kami mengadakan percakapan di sana, dia sangat sopan kepada saya, mengatakan dia selalu sangat menyukai sepak bola saya, dan ini terjadi pada pukul 11 malam, sedikit setelah jam 11.

"Apakah saya mau atau tidak, itu benar-benar mempengaruhi saya. Karena kebesaran klub, kebesaran pelatih, dan cara dia mendekati saya, cara dia berbicara kepada saya."

