Cerita Idola Baru Real Betis Antony Yang 'Terguncang' Dapat Telepon Dari Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany
Kompan ingin Antony di Bayern
Meskipun performanya di Manchester United, kecuali saat mencetak gol dalam beberapa pertandingan pertama Premier League, membuatnya menjadi salah satu pembelian terburuk klub ketika mempertimbangkan biaya yang sangat besar, Antony masih berhasil menarik minat dari juara Bundesliga yang abadi. Ini terjadi setelah performanya yang bangkit kembali selama setengah musim pinjaman di Real Betis mengingatkan dunia sepak bola akan kemampuannya.
Bayern kehilangan Leroy Sane dan Kingsley Coman selama musim panas, masing-masing ke Galatasaray dan Al-Nassr, menjadikan posisi winger sebagai area yang perlu ditarget oleh departemen rekrutmen. 14 gol dan assist Antony untuk Betis dalam 26 pertandingan La Liga dan Conference League mendorong bos Bayern Vincent Kompany untuk secara pribadi menghubungi, yang mengejutkan pemain tersebut.
Antony: Ketertarikan Bayern benar-benar mengejutkan saya
"Saya akan jujur sepenuhnya. Itu benar-benar mengguncang saya," kata Antony kepada Globo Esporte selama wawancara yang membahas minat Bayern.
"Kita berbicara tentang raksasa global, Bayern Munich, di mana seorang pelatih dengan sejarah seperti itu, Kompany, menghubungi saya. Dan kami mengadakan percakapan di sana, dia sangat sopan kepada saya, mengatakan dia selalu sangat menyukai sepak bola saya, dan ini terjadi pada pukul 11 malam, sedikit setelah jam 11.
"Apakah saya mau atau tidak, itu benar-benar mempengaruhi saya. Karena kebesaran klub, kebesaran pelatih, dan cara dia mendekati saya, cara dia berbicara kepada saya."
Keluarga lebih penting bagi pemain sayap Brasil
Antony bertunangan dengan pacarnya Rosilene Silva menjelang akhir tahun 2024, tak lama setelah mereka menyambut kelahiran putri mereka – sang pemain sudah memiliki seorang putra berusia lima tahun, Lorenzo. Mereka pindah ke Spanyol sebagai keluarga ketika Manchester United menyetujui kesepakatan jangka pendek dengan Real Betis dan mereka dengan cepat jatuh cinta dengan kota Seville dan kehidupan baru di Spanyol selatan.
Sudah jelas sejak awal bahwa Antony ingin kembali ke Betis ketika masa pinjaman awal berakhir, namun hal itu jauh dari jaminan untuk waktu yang lama karena keuangan dari kesepakatan yang diusulkan mengancam harga klub La Liga tersebut untuk tetap mempertahankannya. Pada akhirnya, dia bertahan, menolak kesempatan untuk pergi ke tempat lain – termasuk Bayern.
"Yang sangat mempengaruhi keputusan saya juga adalah keluarga saya," tambah Antony. "Ini tentang menjaga anak-anak saya. Lorenzo menyukai tempat ini, menyukai kota ini [Seville]. Ketika kami sedang berlibur di Brasil, tanpa mengetahui apapun, dia selalu bertanya: 'Ayah, kapan kita akan kembali ke Spanyol?'"
Real Betis bisa bersaing untuk trofi
Bayern bisa saja menawarkan trofi yang hampir pasti, sudah enam poin unggul di puncak klasemen Bundesliga hanya dalam 10 pertandingan musim ini. Raksasa Bavaria tersebut juga menjadi favorit untuk memenangkan DFB-Pokal Jerman dan yakin dengan peluang mereka di Liga Champions.
Meraih trofi dengan Betis akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar, mengingat status klub yang lebih kecil. Namun mereka memulai dengan baik di La Liga – hanya Real Madrid dan Atletico Madrid (masing-masing 1) yang kalah lebih sedikit dari dua kali Betis dalam 12 pertandingan – dan mereka berada dalam posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions.
Los Verdiblancos memenangkan Copa del Rey pada musim 2021-22 dan hampir meraih trofi Eropa musim lalu, mencapai Liga Konferensi dan awalnya memimpin melawan Chelsea. Musim ini, mereka tak terkalahkan di Liga Europa selama empat hari pertandingan dan tampaknya memiliki peluang bagus untuk mencapai babak knockout.
Antony jelas juga senang, memulai 2025-26 seperti ia menyelesaikan 2024-25. Dalam 11 pertandingan pertamanya sebagai pemain permanen Betis, ia mencatatkan delapan gol dan assist di La Liga, Liga Europa, dan Copa del Rey.
