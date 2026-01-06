Terungkap! Beginilah Reaksi Para Pemain Manchester United Usai Ruben Amorim Dipecat

Manchester United akhirnya memecat Ruben Amorim setelah 14 bulan masa kepemimpinannya, menyusul memburuknya hubungan antara pelatih asal Portugal itu dan jajaran petinggi klub. Ketegangan memuncak usai hasil imbang kontra Leeds akhir pekan lalu, ketika Amorim—yang tampak frustrasi—memanfaatkan momen konferensi pers pascalaga untuk menegaskan dirinya adalah “manajer”, bukan sekadar “pelatih kepala”, sekaligus melontarkan kritik terbuka kepada direktur olahraga Jason Wilcox.

Serangan yang disampaikan di ruang publik ini, yang berasal dari selisih paham soal kebijakan transfer dan taktik, menjadi akhir kesabaran petinggi klub. Setan Merah, yang saat ini berada di peringkat enam Liga Inggris, menyebut keputusan tersebut diambil “dengan berat hati”, namun dinilai perlu untuk “memberi tim peluang terbaik” meraih posisi akhir yang lebih tinggi.

Amorim pun pergi dengan catatan rasio kemenangan terendah di antara manajer permanen Man United di era Premier League. Meski demikian, ia tetap dibanjiri ucapan terima kasih dari banyak mantan anak asuhnya, walau tidak semuanya.