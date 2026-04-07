Reaksi keras yang tak biasa dari Chouameni terhadap keputusan wasit dalam laga Bayern

Dalam pernyataannya di zona campuran, setelah pertandingan usai, Tchouameni tidak mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, melainkan menghadapi kenyataan dengan kejujuran yang mencolok, sambil menegaskan bahwa dominasi di lapangan tidak berarti apa-apa jika tidak diwujudkan menjadi gol.

Bintang Prancis itu mengatakan kepada RMC: "Kenyataannya, ini adalah malam yang sulit bagi kita semua. Kami tidak mengharapkan hasil ini di kandang kami sendiri dan di hadapan para pendukung kami, tetapi begitulah sepak bola di level tertinggi; detail-detail kecil lah yang menentukan hasil pertandingan besar."

Chouameni menyoroti masalah terbesar Real Madrid saat menghadapi Bayern yang memungkinkan tim Bavaria itu menang: ketidakmatangan di depan gawang.

Dia menegaskan: "Kami memiliki peluang untuk mencetak gol dan unggul, tetapi kami harus lebih efektif di depan gawang. Dalam pertandingan seperti ini, jika Anda tidak memanfaatkan peluang yang ada, tim sekelas Bayern Munich akan menghukum Anda, dan itulah yang terjadi hari ini."