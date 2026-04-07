Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

Diterjemahkan oleh

Reaksi keras yang tak biasa dari Chouameni terhadap keputusan wasit dalam laga Bayern

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
Prancis
Inggris
Spanyol
Jerman

Bintang Real Madrid menyesali keputusan skorsing tersebut

Bayern Munich meninggalkan Stadion Santiago Bernabéu sambil meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan mengenai penyebab kebingungan yang ditunjukkan raksasa Spanyol itu saat menghadapi tim Jerman tersebut, meskipun performa mereka sedikit membaik setelah kejutan gol kedua, di mana mereka sering kali gagal menembus pertahanan kiper Manuel Neuer.

Setelah pertandingan yang dimenangkan Bayern Munich dengan skor 2-1 berakhir, pemain internasional Prancis Aurélien Tchouaméni keluar dan berbicara dengan nada getir, menggambarkan apa yang terjadi sebagai pelajaran yang keras di saat yang kritis.

  • Kekalahan yang tak terduga... Rahasia kegagalan

    Dalam pernyataannya di zona campuran, setelah pertandingan usai, Tchouameni tidak mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, melainkan menghadapi kenyataan dengan kejujuran yang mencolok, sambil menegaskan bahwa dominasi di lapangan tidak berarti apa-apa jika tidak diwujudkan menjadi gol.

    Bintang Prancis itu mengatakan kepada RMC: "Kenyataannya, ini adalah malam yang sulit bagi kita semua. Kami tidak mengharapkan hasil ini di kandang kami sendiri dan di hadapan para pendukung kami, tetapi begitulah sepak bola di level tertinggi; detail-detail kecil lah yang menentukan hasil pertandingan besar."

    Chouameni menyoroti masalah terbesar Real Madrid saat menghadapi Bayern yang memungkinkan tim Bavaria itu menang: ketidakmatangan di depan gawang.

    Dia menegaskan: "Kami memiliki peluang untuk mencetak gol dan unggul, tetapi kami harus lebih efektif di depan gawang. Dalam pertandingan seperti ini, jika Anda tidak memanfaatkan peluang yang ada, tim sekelas Bayern Munich akan menghukum Anda, dan itulah yang terjadi hari ini."

  • Taruhan Kembalinya... Ini Belum Berakhir!

    Meskipun situasi terlihat suram setelah kekalahan di leg pertama, Chouameni berusaha menanamkan semangat optimisme di hati para pendukung, dengan mengingatkan identitas klub yang tak kenal menyerah. Ia menegaskan: "Tentu saja kami kecewa, tapi tidak ada waktu untuk bersedih. Kita harus segera menganalisis kesalahan yang kita buat. Masih ada leg kedua, dan kita adalah Real Madrid; kita akan pergi ke Munich dengan satu tujuan saja, yaitu berjuang untuk membalikkan keadaan dan lolos. Ini belum berakhir."

  • Kehilangan yang menyakitkan... Ledakan yang tak terduga

    Chouameni akan absen dalam pertandingan leg kedua melawan Bayern Munich karena skorsing, dan pemain asal Prancis itu tidak memahami alasannya.

    Meskipun ia bukan tipe pemain yang biasanya mengkritik kinerja wasit, namun hari ini ia melanggar kebiasaannya dan mengatakan, menurut surat kabar Marca, bahwa kartu kuning yang diberikan kepadanya oleh wasit Michael Oliver tidak adil.

    Dia mengungkapkan: "Bagi saya, itu bukan kartu kuning. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya berlari... Dan dengan semua kesalahan yang terjadi sebelumnya, ini tidak adil."

    Ketika ditanya tentang pemain yang akan menggantikannya di leg kedua, ia menjawab dengan nada kesal: "Apakah kalian benar-benar berpikir saya akan menjawab pertanyaan ini? Kami memiliki tim yang hebat, dan siapa pun yang bermain akan tampil luar biasa. Kami akan pergi ke Munich untuk menang."

    Pemain asal Prancis itu memuji reaksi tim meski kalah, dan menyimpulkan: "Saya tidak tahu apakah hasilnya tidak adil, tetapi ketika skor 0-2, dan dalam kondisi sulit, kami meningkatkan performa kami dan menciptakan lebih banyak peluang. Kami akan bekerja keras dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya."

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB