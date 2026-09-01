Getty Images Sport
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RB Leipzig tuntaskan perekrutan striker Chelsea Marc Guiu dengan kontrak lima tahun
Red Bulls datangkan striker Chelsea dalam kesepakatan jangka panjang
Leipzig resmi memperkuat lini serangnya dengan mengamankan jasa Guiu dari Chelsea. Penyerang tengah asal Spanyol itu telah mengikat masa depannya dengan klub Bundesliga tersebut setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Kesepakatan ini tercapai setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens terkait tujuan striker tersebut berikutnya. Meski beberapa klub di seluruh Eropa memantau situasinya, proyek Leipzig terbukti paling menarik.
“Bergabung dengan RB Leipzig adalah langkah yang tepat bagi saya. Klub ini benar-benar berupaya membawa saya ke sini dan, dalam pembicaraan kami, memberi saya gambaran yang jelas tentang peran yang bisa saya mainkan di tim,” kata Guiu.
- Getty Images Sport
Meninggalkan Stamford Bridge demi berkembang di Bundesliga
Bagi Guiu, kepindahan ke Jerman mengakhiri periode ketidakpastian. Sejak bergabung dengan raksasa Premier League itu pada 2024, sang penyerang kesulitan menembus starting XI secara konsisten. Meski mendapat peluang terbatas di liga domestik, ia menunjukkan potensinya di panggung Eropa, terutama di Conference League, tempat ia tampil menonjol. Namun, dengan Chelsea berada di bawah tekanan untuk merampingkan skuad dan menghasilkan dana agar mematuhi regulasi keuangan, penjualan ini menjadi langkah yang logis bagi semua pihak yang terlibat.
Perjalanan pemain muda Spanyol itu diwarnai peningkatan karier yang pesat dan hambatan mendadak. Setelah menjalani debut untuk Barcelona saat baru berusia 17 tahun, kepindahannya ke Inggris dipandang sebagai pencapaian besar bagi Chelsea. Namun, kenyataan memiliki skuad yang membengkak membuat ia kerap terabaikan. Masa peminjaman singkat ke Sunderland bahkan dibatalkan setelah kurang dari sebulan karena krisis cedera di klub induknya, yang menyoroti minimnya stabilitas yang ia hadapi di London.
Marcel Schafer memuji 'DNA RB' pada rekrutan anyar
Direktur Pelaksana Bidang Olahraga Marcel Schafer telah vokal soal alasan Guiu menjadi target prioritas klub untuk menggantikan para penyerang yang pergi. Bos Leipzig itu meyakini atribut fisik dan etos kerja sang pemain Spanyol sangat selaras dengan filosofi sepakbola berintensitas tinggi klub. “Marc sangat cocok dengan DNA RB kami lewat intensitas, kecepatan, dan etos kerja luar biasanya. Dia tanpa henti dalam kerjanya tanpa bola, sementara dia juga benar-benar punya kehadiran di kotak penalti dan selalu berusaha mengarah ke gawang,” kata sang direktur.
Schafer juga menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan yang sudah lama dipersiapkan, bukan perekrutan panik pada hari terakhir bursa transfer. Tim perekrutan Leipzig telah memantau perkembangan Guiu dengan sangat cermat sejak kepergiannya dari La Masia. “Kami sudah lama berkomunikasi dengannya dan mengikuti perkembangannya dengan sangat dekat, jadi kami senang dia memilih RB Leipzig. Kami yakin dia punya kualitas dan mentalitas untuk memberi dampak langsung, sementara dia juga masih punya banyak ruang untuk berkembang lebih jauh,” tambahnya.
- Getty Images Sport
Ambisi dan perkembangan di Leipzig
Bagi Guiu, kepindahan ke Jerman merupakan langkah terukur dalam karier yang sudah membuatnya bermain untuk dua klub terbesar di sepak bola dunia. Penyerang itu memahami rekam jejak klub dalam mengembangkan talenta, dengan menyinggung jalur yang telah dibangun para bintang sebelumnya yang berkembang melalui sistem Red Bull.
"RB Leipzig sudah berulang kali menunjukkan bahwa pemain muda bisa berkembang di sini pada level tertinggi. RBL juga merupakan klub ambisius dengan target tinggi di setiap kompetisi. Saya ingin memainkan peran saya dalam mencapai target-target itu sambil terus berkembang setiap hari," pungkas Guiu.
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