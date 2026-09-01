Leipzig resmi memperkuat lini serangnya dengan mengamankan jasa Guiu dari Chelsea. Penyerang tengah asal Spanyol itu telah mengikat masa depannya dengan klub Bundesliga tersebut setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Kesepakatan ini tercapai setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens terkait tujuan striker tersebut berikutnya. Meski beberapa klub di seluruh Eropa memantau situasinya, proyek Leipzig terbukti paling menarik.

“Bergabung dengan RB Leipzig adalah langkah yang tepat bagi saya. Klub ini benar-benar berupaya membawa saya ke sini dan, dalam pembicaraan kami, memberi saya gambaran yang jelas tentang peran yang bisa saya mainkan di tim,” kata Guiu.







