Okoye 5,5: mendapat tambahan setengah poin berkat penyelamatannya atas tembakan Ramos, tetapi ia tidak sempurna saat mengantisipasi tembakan Jashari yang berujung pada gol Hutchinson.Tak konsisten

Abankwah 6: bertubuh besar dan tangguh dalam duel. Milan lebih kesulitan menembus pertahanan di sektornya.

Kabasele 5: salah satu pemain yang paling bertanggung jawab atas kelengahan kolektif saat gol Pulisic. Ia gagal bangkit setelah kesalahan itu.

Palma 5: melayangkan tangan ke arah Ramos, mungkin tanpa sengaja, tetapi lolos dari hukuman Marcenaro. Kesulitan sepanjang pertandingan.

Vojvoda 5: penampilan bertahan yang buruk dari mantan pemain Como dan Torino ini. Mula-mula, ia membuat Pulisic tetap berada dalam posisi onside saat gol tercipta setelah baru enam menit, lalu salah mengambil posisi saat menghadapi Tomori. Lebih baik ketika menyerang dan menguji Maignan dari jarak jauh (sejak menit ke-63 Zaniolo 5,5: tidak banyak berkontribusi, tetapi kabar utamanya adalah ia kembali bermain)

Piotrowski 5: lamban dan canggung, ia benar-benar kesulitan.

Karlstrom 5,5: pengatur permainan Udinese ini tidak mampu menghidupkan proses awal pembangunan serangan tim. Tertekan oleh pressing lawan. (sejak menit ke-83 Lovric tanpa nilai)

Kamara 6,5: jelas yang terbaik di antara rekan-rekannya berkat dorongannya di sisi lapangan tanpa pernah menyerah. Hampir semua serangan Udinese melewati kakinya. Sulit memahami keputusan Runjaic menariknya keluar, dan tim kebobolan satu menit kemudian (sejak menit ke-63 Arizala 5,5: tidak banyak membantu serangan dan kurang berkualitas)

Chakvetadze 5,5: nyaris tidak pernah menunjukkan permainan menonjol.

Ekkelenkamp 5,5: Udinese kehilangan kontribusi permainan pemain asal Belanda ini, yang sama sekali tidak mampu menemukan posisi tepat untuk memberi pengaruh.

Davis 5,5: berjuang seperti singa, tetapi masih jauh, sangat jauh, dari kondisi fisik terbaiknya. (sejak menit ke-83 Vinciati)

Pelatih Runjaic 5: kekalahan keenam berturut-turut. Situasinya semakin suram, dengan pemecatan yang kini tampak tinggal selangkah lagi.