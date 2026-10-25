AC Milan tampil lebih kuat daripada krisis yang mereka hadapi. Tanpa lima pemain inti, AC Milan menang di Blu Energy Stadium berkat penampilan solid dan penuh kepercayaan diri. Kekalahan telak 0-2 ini bisa membuat Runjaic dalam masalah: Udinese harus merenungkan lima kekalahan beruntun mereka.
Rating pemain Udinese vs AC Milan versi CM: Bartesaghi melaju bak kereta api, nilai 7. Modric bersinar, Pulisc kembali
RAPOR PEMAIN UDINESE
Okoye 5,5: mendapat tambahan setengah poin berkat penyelamatannya atas tembakan Ramos, tetapi ia tidak sempurna saat mengantisipasi tembakan Jashari yang berujung pada gol Hutchinson.Tak konsisten
Abankwah 6: bertubuh besar dan tangguh dalam duel. Milan lebih kesulitan menembus pertahanan di sektornya.
Kabasele 5: salah satu pemain yang paling bertanggung jawab atas kelengahan kolektif saat gol Pulisic. Ia gagal bangkit setelah kesalahan itu.
Palma 5: melayangkan tangan ke arah Ramos, mungkin tanpa sengaja, tetapi lolos dari hukuman Marcenaro. Kesulitan sepanjang pertandingan.
Vojvoda 5: penampilan bertahan yang buruk dari mantan pemain Como dan Torino ini. Mula-mula, ia membuat Pulisic tetap berada dalam posisi onside saat gol tercipta setelah baru enam menit, lalu salah mengambil posisi saat menghadapi Tomori. Lebih baik ketika menyerang dan menguji Maignan dari jarak jauh (sejak menit ke-63 Zaniolo 5,5: tidak banyak berkontribusi, tetapi kabar utamanya adalah ia kembali bermain)
Piotrowski 5: lamban dan canggung, ia benar-benar kesulitan.
Karlstrom 5,5: pengatur permainan Udinese ini tidak mampu menghidupkan proses awal pembangunan serangan tim. Tertekan oleh pressing lawan. (sejak menit ke-83 Lovric tanpa nilai)
Kamara 6,5: jelas yang terbaik di antara rekan-rekannya berkat dorongannya di sisi lapangan tanpa pernah menyerah. Hampir semua serangan Udinese melewati kakinya. Sulit memahami keputusan Runjaic menariknya keluar, dan tim kebobolan satu menit kemudian (sejak menit ke-63 Arizala 5,5: tidak banyak membantu serangan dan kurang berkualitas)
Chakvetadze 5,5: nyaris tidak pernah menunjukkan permainan menonjol.
Ekkelenkamp 5,5: Udinese kehilangan kontribusi permainan pemain asal Belanda ini, yang sama sekali tidak mampu menemukan posisi tepat untuk memberi pengaruh.
Davis 5,5: berjuang seperti singa, tetapi masih jauh, sangat jauh, dari kondisi fisik terbaiknya. (sejak menit ke-83 Vinciati)
Pelatih Runjaic 5: kekalahan keenam berturut-turut. Situasinya semakin suram, dengan pemecatan yang kini tampak tinggal selangkah lagi.
Rapor Pemain AC Milan
Maignan 6: dalam situasi sulit, dengan kritik yang terus diarahkan kepadanya oleh suporter Udinese, ia tetap fokus dan siap menghadapi dua tembakan berbahaya Udinese yang tepat sasaran dari Vojvoda dan Davis.
Tomori 6,5: bergerak dengan baik meski bermain sebagai bek sayap, ikut membantu serangan, dan nyaris mencetak gol. Terlibat duel menarik dengan Kamara yang berlangsung seimbang. (Sejak menit ke-73, Musah 6: jelas membantu mengendalikan pertandingan pada menit-menit akhir. Misi tuntas)
De Winter 6,5:Amorim memintanya bekerja ekstra dan pemain tim nasional Belgia itu menjawab tantangan dengan pemahaman taktik yang sangat baik. Ia juga sangat bagus dalam duel udara.
Pavlovic 6: menjalankan tugasnya tanpa berlebihan, berusaha mengatur tenaga karena kondisinya belum prima akibat beberapa masalah fisik. Prajurit kecil.
Diawara 6,5: dalam penampilan pertamanya sebagai starter, yang terbilang mengejutkan, ia bermain dengan penuh percaya diri. Sangat baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Sebuah temuan positif.
Hutchinson 6,5: bergerak ke seluruh area serangan dan kerap masuk ke tengah untuk mengacaukan lini antarlawan. Pada babak kedua, ia seolah menghilang, tetapi muncul kembali pada saat yang tepat untuk menyambar bola menjadi gol penentu skor 0-2: gol pertama di Serie A bagi pemain sayap Inggris-Jamaika itu. (Sejak menit ke-73, Loftus-Cheek terpaksa segera keluar karena masalah otot. (Sejak menit ke-91, Comotto: debut di Serie A bagi talenta muda AC Milan itu)
Modric 7: umpan brilian untuk gol Pulisic, ketika ia mengantisipasi pergerakan pertahanan lawan dengan sentuhan yang begitu halus. Ia menghadirkan aksi-aksi istimewa lainnya sepanjang pertandingan dan memimpin tim pada momen-momen penting.Legenda.
Jashari 6,5: babak pertama yang biasa saja, dengan kecerobohannya yang kini sudah sering terlihat di area pertahanan sendiri hingga memberi Vojvoda peluang mencetak gol. Namun, ia menebusnya dengan penampilan berkualitas tinggi pada babak kedua: tembakan berbahayanya disambar Hutchinson untuk memastikan kemenangan.
Bartesaghi 7: penampilan luar biasa dari jebolan akademi AC Milan ini, yang benar-benar sulit dihentikan lawan. Ia bermain menyerang di sisi kiri dan nyaris mencetak gol pada babak pertama setelah menerima umpan bagus dari Tomori. Ia meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan penonton yang memang pantas diterimanya. Bangkit kembali (sejak menit ke-85, Cisse tidak dinilai)
Pulisic 7: kontrolnya saat bola masih di udara, yang seolah membuat bola berhenti, begitu indah. Golnya bahkan lebih indah lagi karena sangat menentukan jalannya pertandingan dan ambisi Milan. Ia mulai kembali menjadi pemain mematikan yang sangat dibutuhkan Milan.
Ramos 6: terlibat duel keras, bahkan terlalu keras, dengan tiga bek Udinese: ia menerima benturan keras dari Palma, kehilangan kesabaran, dan mendapat kartu kuning. Ia kurang beruntung ketika Okoye menepis tembakannya hingga membentur mistar, padahal peluang itu nyaris seperti penalti dalam permainan terbuka. (sejak menit ke-91, Camarda tidak dinilai)
Pelatih Amorim 7: mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan sulit di tengah krisis pemain: pembacaannya atas formasi empat bek sangat tepat, dengan Tomori dan Diawara bermain lebih maju serta Hutchinson di belakang lini depan. Ia terus berpegang pada gagasannya.
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