Rating Pemain Spanyol Vs Georgia: Tanpa Lamine Yamal, Tak Masalah! Mikel Oyarzabal & Martin Zubimendi Bersinar, Bawa La Roja Di Ambang Lolos Piala Dunia

Juara Eropa Spanyol hampir pasti lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang usai hancurkan Georgia 4-0, Minggu dini hari. Brace Mikel Oyarzabal serta gol Martin Zubimendi dan Ferran Torres jaga rekor sempurna La Roja di Grup E, di malam saat Turki (peringkat kedua) juga kalahkan Bulgaria 2-0.

Mengontrol penguasaan bola sejak awal, Spanyol — yang tampil tanpa bintang Lamine Yamal dan bek Dean Huijsen karena cedera — mendapat hadiah penalti dini setelah bek Georgia Giorgi Gocholeishvili dinilai handball oleh VAR saat menghalau umpan silang Torres. Pada penampilan ke-50 untuk La Roja, striker Real Sociedad Oyarzabal maju sebagai eksekutor dan sukses mengecoh kiper Giorgi Mamardashvili ke arah yang salah.

Setelah gelandang Alex Baena melepaskan tembakan yang membentur tiang, Spanyol segera mengubah skor menjadi 2-0 ketika Zubimendi menyambut umpan terobosan cantik Fabian Ruiz dengan sontekan cungkil yang manis. Melengkapi dominasi total 45 menit pertama, pasukan De la Fuente menggenapinya jadi 3-0 ketika Torres menyambar umpan silang mendatar Oyarzabal.

Mencari gol balasan cepat, Georgia menciptakan peluang bagus ketika gelandang Anzor Mekvabishvili menguji Unai Simon dengan tembakan jarak jauh. Namun, tim tamu segera memperlebar keunggulan mereka ketika Oyarzabal menanduk bola hasil umpan silang Torres.

Terus menekan untuk mencari gol kelima yang tak kunjung tiba, Spanyol mengamankan kemenangan telak yang hampir pasti menyegel tempat mereka di Piala Dunia. Lawan mereka berikutnya, Turki, sangat tidak mungkin mengejar defisit 14 gol saat kedua tim bertemu hari Selasa.

Berikut rating para pemain Spanyol versi GOAL dari Boris Paichadze Dinamo Arena...

    Kiper & Bek

    Unai Simon (6/10):

    Mengenakan ban kapten di malam yang sukses bagi negaranya, kiper Athletic Club ini hampir tidak melakukan apa-apa.

    Pedro Porro (6/10):

    Seharusnya bisa mencatatkan asis ketika Oyarzabal menyambut umpan silang indahnya, tetapi digagalkan oleh kiper Mamardashvili. Digantikan oleh Marcos Llorente saat jeda.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Diberi kesempatan starter menyusul absennya Huijsen, pemain muda Barcelona ini tampil tenang dan lugas dalam penguasaan bola.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Seperti Cubarsi, bek tengah ini nyaman dengan bola, membantu Spanyol membangun serangan dari belakang.

    Marc Cucurella (7/10):

    Seperti yang diharapkan, ia tampil gigih saat tanpa bola, melakukan tekanan tinggi untuk menghentikan serangan Georgia sejak dari awal.

    Gelandang

    Mikel Merino (6/10):

    Rapi dan apik dalam menguasai bola, ia tidak mampu menambah koleksi enam golnya di kualifikasi, meskipun Spanyol mendominasi.

    Martin Zubimendi (8/10):

    Berperan penting dalam bertahan maupun menyerang, pemain andalan Arsenal ini menggandakan keunggulan Spanyol dengan penyelesaian akhir cungkil yang indah.

    Fabian Ruiz (7/10):

    Brilian seperti biasa dalam membaca permainan, gelandang ini mencatatkan asis untuk gol Zubimendi berkat umpan terobosan yang akurat.

    Penyerang

    Ferran Torres (8/10):

    Setelah memenangkan penalti yang menghasilkan gol pembuka Spanyol, penyerang Barcelona ini segera mencatatkan namanya di papan skor, menyambar umpan silang Oyarzabal. Ia kemudian membalas budi dengan memberikan umpan silang untuk gol sundulan sang legenda Real Sociedad.

    Mikel Oyazarbal (9/10):

    Menandai penampilan ke-50 untuk La Roja dengan eksekusi penalti yang tenang, sebelum memberi umpan matang untuk gol ketiga Torres. Ia kemudian melengkapi penampilan impresifnya dengan sundulan fantastis di babak kedua.

    Alex Baena (7/10):

    Menyuntikkan banyak kecerdikan ke dalam permainan Spanyol. Gelandang ini sempat mengenai tiang gawang sebelum memberikan pre-assist untuk gol Torres.

    Pergantian & Pelatih

    Marcos Llorente (7/10):

    Menggantikan Pedro Porro saat jeda, pemain Atletico Madrid ini tampil solid secara defensif, melakukan sapuan krusial di akhir laga untuk memastikan Spanyol belum kebobolan di kualifikasi.

    Fermin Lopez (7/10):

    Dimasukkan setelah menit ke-60, ia terlibat dalam proses terciptanya gol keempat Spanyol, memberikan umpan manis kepada Torres.

    Pablo Barrios (6/10):

    Pemain pengganti di babak kedua, gelandang ini tidak melakukan kesalahan dalam performa yang tidak terlalu menonjol.

    Borja Iglesias (5/10):

    Menggantikan Oyarzabal (pemain terbaik laga), ia melewatkan peluang emas untuk mencetak gol di akhir laga, tembakannya melambung dari jarak dekat.

    Yeremy Pino (N/A):

    Tidak mampu memberi dampak sebagai pemain pengganti di akhir laga.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Motivasi pra-pertandingannya jelas berhasil karena Spanyol mengamuk di 45 menit pertama. Pergantian pemainnya juga bagus, mempertahankan dominasi timnya atas jalannya laga.