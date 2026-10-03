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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Spanyol vs Ceko: Kelas master Lamine Yamal dan Rodri menjaga rekor sempurna di Nations League

Player ratings
Spain vs Czechia
Spain
Czechia
UEFA Nations League A
L. Yamal
Rodri

Tim asuhan Luis de la Fuente mempertahankan start sempurna mereka di kampanye UEFA Nations League dengan kemenangan 3-1 atas Ceko. Dominasi sejak awal membuat tuan rumah memegang kendali, dan meski sempat mendapat ancaman pada babak kedua, gol pada akhir laga memastikan raihan tiga poin untuk membuat mereka tetap kokoh di puncak Grup 3.

Spanyol menampilkan performa dominan di Oviedo untuk melanjutkan laju sempurna mereka. Mereka langsung tancap gas dengan efisiensi mematikan, saat Lamine Yamal menjebol gawang lawan hanya enam menit setelah laga dimulai berkat kerja cerdas Dani Olmo. Keunggulan taktis mereka terlihat jelas karena Ceko dibuat minim menguasai bola, sebelum akhirnya Spanyol menggandakan keunggulan menjelang turun minum lewat penyelesaian khas Rodri pada menit ke-35.

Namun, babak kedua tidak memiliki ketajaman yang sama seperti babak pertama, sehingga tim tamu mendapat jalan kembali ke dalam pertandingan ketika Jirí Sláma mencetak gol pada menit ke-69. Gol itu sempat mengganggu ritme permainan, tetapi jurang kualitas teknis tetap sangat besar ketika Spanyol menguasai 69% penguasaan bola dan mencatatkan 766 operan. Saat Ceko memburu gol penyama kedudukan, Ladislav Krejcí diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua, sebelum pemain pengganti Mikel Merino akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-89. Berikut penilaian para pemain Spanyol pada malam yang sukses dan penuh peristiwa.

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    Kiper & pertahanan

    D. Raya - 6/10

    Penjaga gawang Arsenal itu sebagian besar hanya menjadi penonton saat Spanyol mendominasi penguasaan bola. Ia relatif tak berdaya saat menghadapi gol Jirí Sláma pada menit ke-69, yang menjadi satu dari hanya dua tembakan tepat sasaran yang ia hadapi sepanjang laga. Distribusi bolanya tetap rapi, membantu pembangunan serangan dari lini belakang.

    A. Laporte - 7/10

    Laporte menjadi fondasi pertahanan Spanyol, mengawal garis tinggi dengan ketenangan seperti biasanya. Ia membantu membatasi Czechia hanya pada upaya-upaya spekulatif, bukan peluang berkualitas tinggi, dengan meredam bahaya sebelum mencapai area penalti.

    R. Le Normand - 7/10

    Kuat dalam duel udara dan agresif dalam bertahan di lini depan, Le Normand menghentikan beberapa potensi serangan balik sebelum berkembang. Kemitraannya dengan Laporte terus terlihat sebagai salah satu yang paling stabil di sepak bola internasional.

    F. Garcia - 6/10

    Garcia memberikan lebar permainan secara konsisten di sisi kiri, membuat gelandang interior memiliki lebih banyak ruang untuk beroperasi. Meski tidak terlibat langsung dalam gol-gol yang tercipta, posisinya memaksa para winger Czechia lebih banyak menjalankan peran bertahan sepanjang pertandingan.

    I. Fresneda - 6/10

    Penampilan yang solid dari bek sayap muda ini. Ia fokus menjaga bentuk pertahanan dan disiplin dalam mengawal pergerakan lawan, meski tidak seagresif rekan setimnya di sisi sayap seberang saat membantu serangan.

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    Lini tengah

    Rodri - 9/10

    Menjadi metronom tim Spanyol ini, Rodri tampil berwibawa. Selain golnya pada menit ke-35 yang membuat skor menjadi 2-0, ia mengatur tempo permainan, dengan menyelesaikan porsi terbesar dari 766 operan Spanyol. Ia digantikan oleh Martín Zubimendi pada menit ke-77 setelah kembali menampilkan kelas taktik.

    D. Olmo - 8/10

    Kemampuan Olmo menemukan ruang-ruang di antara lini menjadi alasan utama Spanyol terlihat begitu berbahaya pada awal laga. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Yamal pada menit keenam dan menjadi pusat kreativitas hingga ditarik keluar, lalu digantikan oleh Fermín López pada menit ke-67.

    A. Baena - 6.5/10

    Baena bekerja keras di lini tengah dan menjadi ancaman serangan yang konstan, memaksa Antonín Kinsky melakukan tiga penyelamatan bagus pada babak pertama. Meski tampil penuh energi, ia digantikan oleh Yéremy Pino pada menit ke-46 saat De la Fuente berupaya menyegarkan area sayap.

    Pedri - 7/10

    Pedri memperlihatkan keluwesan khasnya saat menguasai bola, kerap lolos dari tekanan dengan mudah. Ia menjalin kerja sama apik dengan Yamal pada babak pertama, meski kurang menghadirkan umpan akhir yang mematikan sebelum digantikan oleh Mikel Merino pada menit ke-67.

  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Serangan

    L. Yamal - 9/10

    Remaja ini terus melampaui usianya. Ia mencetak golnya pada menit keenam dengan kepercayaan diri luar biasa, yang menentukan arah sepanjang pertandingan. Dribelnya terus-menerus membuat pertahanan Republik Ceko kerepotan sampai ia digantikan Víctor Muñoz pada menit ke-46.

    R. Fernandez - 6.5/10

    Malam yang membuat frustrasi bagi sang penyerang yang memimpin lini depan, tetapi ia tetap menunjukkan pengaruhnya di tengah 18 percobaan milik Spanyol. Upaya berbahayanya pada menit ke-49 berhasil ditepis, dan ia memainkan peran vital dalam proses terjadinya gol ketiga dengan menarik para pemain bertahan keluar dari posisi mereka.

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    Pemain pengganti & manajer

    Y. Pino - 6/10

    Masuk menggantikan Baena pada menit ke-46. Meski penuh energi, ia tidak cukup mampu mereplikasi besarnya ancaman yang diberikan para penyerang babak pertama terhadap lini belakang Ceko.

    V. Munoz - 7/10

    Masuk menggantikan Yamal pada menit ke-46. Munoz terbukti menjadi tambahan vital, menguji kiper pada menit ke-88 dan memberi umpan sebelum assist untuk gol penutup Merino di akhir laga, sehingga membenarkan keputusannya dimasukkan lewat kontribusi langsung.

    M. Merino - 8/10

    Super-sub yang sempurna. Masuk menggantikan Pedri pada menit ke-67, ia menambah kekuatan fisik di lini tengah dan datang dengan timing yang tepat ke kotak penalti untuk mencetak gol yang akhirnya mengakhiri perlawanan Ceko pada menit ke-89.

    F. Lopez - 5.5/10

    Masuk menggantikan Olmo pada menit ke-67. Ia membantu menjaga penguasaan bola dalam periode ketika Ceko mulai tumbuh dalam kepercayaan diri, tetapi malamnya ternoda oleh kartu kuning karena diving pada masa injury time.

    M. Zubimendi - 6/10

    Masuk menggantikan Rodri pada menit ke-77. Ia bermain lebih dalam dan memastikan tidak ada lagi kelengahan di lini belakang saat Spanyol mengamankan kemenangan.

    L. de la Fuente (Pelatih) - 8/10

    Susunan taktik De la Fuente sangat baik, sebagaimana terlihat dari banyaknya operan dan peluang yang tercipta. Pergantiannya bersifat proaktif, bukan reaktif, dengan Munoz dan Merino sama-sama berperan dalam gol terakhir yang memastikan kemenangan.

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