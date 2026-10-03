D. Raya - 6/10

Penjaga gawang Arsenal itu sebagian besar hanya menjadi penonton saat Spanyol mendominasi penguasaan bola. Ia relatif tak berdaya saat menghadapi gol Jirí Sláma pada menit ke-69, yang menjadi satu dari hanya dua tembakan tepat sasaran yang ia hadapi sepanjang laga. Distribusi bolanya tetap rapi, membantu pembangunan serangan dari lini belakang.

A. Laporte - 7/10

Laporte menjadi fondasi pertahanan Spanyol, mengawal garis tinggi dengan ketenangan seperti biasanya. Ia membantu membatasi Czechia hanya pada upaya-upaya spekulatif, bukan peluang berkualitas tinggi, dengan meredam bahaya sebelum mencapai area penalti.

R. Le Normand - 7/10

Kuat dalam duel udara dan agresif dalam bertahan di lini depan, Le Normand menghentikan beberapa potensi serangan balik sebelum berkembang. Kemitraannya dengan Laporte terus terlihat sebagai salah satu yang paling stabil di sepak bola internasional.

F. Garcia - 6/10

Garcia memberikan lebar permainan secara konsisten di sisi kiri, membuat gelandang interior memiliki lebih banyak ruang untuk beroperasi. Meski tidak terlibat langsung dalam gol-gol yang tercipta, posisinya memaksa para winger Czechia lebih banyak menjalankan peran bertahan sepanjang pertandingan.

I. Fresneda - 6/10

Penampilan yang solid dari bek sayap muda ini. Ia fokus menjaga bentuk pertahanan dan disiplin dalam mengawal pergerakan lawan, meski tidak seagresif rekan setimnya di sisi sayap seberang saat membantu serangan.