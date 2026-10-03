Spanyol menampilkan performa dominan di Oviedo untuk melanjutkan laju sempurna mereka. Mereka langsung tancap gas dengan efisiensi mematikan, saat Lamine Yamal menjebol gawang lawan hanya enam menit setelah laga dimulai berkat kerja cerdas Dani Olmo. Keunggulan taktis mereka terlihat jelas karena Ceko dibuat minim menguasai bola, sebelum akhirnya Spanyol menggandakan keunggulan menjelang turun minum lewat penyelesaian khas Rodri pada menit ke-35.
Namun, babak kedua tidak memiliki ketajaman yang sama seperti babak pertama, sehingga tim tamu mendapat jalan kembali ke dalam pertandingan ketika Jirí Sláma mencetak gol pada menit ke-69. Gol itu sempat mengganggu ritme permainan, tetapi jurang kualitas teknis tetap sangat besar ketika Spanyol menguasai 69% penguasaan bola dan mencatatkan 766 operan. Saat Ceko memburu gol penyama kedudukan, Ladislav Krejcí diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua, sebelum pemain pengganti Mikel Merino akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-89. Berikut penilaian para pemain Spanyol pada malam yang sukses dan penuh peristiwa.