Rating Pemain Real Madrid Vs Villarreal: Kylian Mbappe Menggila Lagi! Bintang Prancis Cetak Gol Untuk Jaga Asa Juara Los Blancos

Madrid kesulitan mengontrol permainan di awal laga dan sebagian besar harus puas dengan peluang setengah matang. Beberapa upaya melebar tipis, dan Vinicius Jr tampak berbahaya seperti biasa di sisi kiri. Namun, struktur menjadi masalah. Madrid kekurangan kehadiran gelandang bertahan dengan absennya Aurelien Tchouameni, dan terlalu sering dibongkar oleh tuan rumah. Papa Gueye mencatatkan peluang terdekat lewat tembakan berbahaya dari luar kotak penalti yang melebar tipis dari tiang gawang.

Los Blancos memulai babak kedua dengan baik dan dihadiahi gol atas usaha mereka. Mbappe, dengan gaya khasnya, membawa mereka unggul setelah aksi skill menawan dan umpan tarik dari Vinicius. Villarreal memiliki peluang emas untuk membalas ketika Gerard Moreno menembak dalam ruang terbuka di ujung kotak penalti, tetapi tembakannya melambung di atas mistar padahal sama sekali tak terkawal. Dan hanya itulah perlawanan berarti dari tuan rumah. Madrid juga tidak menawarkan banyak hal, hingga Mbappe mengonversi penalti di masa injury time babak kedua.

Ini bukan kecemerlangan dari Madrid, tetapi jelas kemenangan penting. Dan untuk saat ini, mereka berada di puncak klasemen. Itu adalah hal yang positif seiring berjalannya era Alvaro Arbeloa.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Estadio de la Ceramica...