Rating Pemain Real Madrid Vs Villarreal: Kylian Mbappe Menggila Lagi! Bintang Prancis Cetak Gol Untuk Jaga Asa Juara Los Blancos

Kylian Mbappe mencetak dua gol dan Real Madrid tampil solid secara defensif dalam kemenangan 2-0 yang relatif datar atas Villarreal. Meski jauh dari kata brilian, Los Blancos bermain efektif dan mencetak dua gol di babak kedua untuk mengamankan kemenangan yang membawa mereka ke puncak klasemen LaLiga setidaknya selama 24 jam, mendahului rival Barcelona yang baru akan bermain melawan Oviedo pada Minggu sore.

Madrid kesulitan mengontrol permainan di awal laga dan sebagian besar harus puas dengan peluang setengah matang. Beberapa upaya melebar tipis, dan Vinicius Jr tampak berbahaya seperti biasa di sisi kiri. Namun, struktur menjadi masalah. Madrid kekurangan kehadiran gelandang bertahan dengan absennya Aurelien Tchouameni, dan terlalu sering dibongkar oleh tuan rumah. Papa Gueye mencatatkan peluang terdekat lewat tembakan berbahaya dari luar kotak penalti yang melebar tipis dari tiang gawang.

Los Blancos memulai babak kedua dengan baik dan dihadiahi gol atas usaha mereka. Mbappe, dengan gaya khasnya, membawa mereka unggul setelah aksi skill menawan dan umpan tarik dari Vinicius. Villarreal memiliki peluang emas untuk membalas ketika Gerard Moreno menembak dalam ruang terbuka di ujung kotak penalti, tetapi tembakannya melambung di atas mistar padahal sama sekali tak terkawal. Dan hanya itulah perlawanan berarti dari tuan rumah. Madrid juga tidak menawarkan banyak hal, hingga Mbappe mengonversi penalti di masa injury time babak kedua.

Ini bukan kecemerlangan dari Madrid, tetapi jelas kemenangan penting. Dan untuk saat ini, mereka berada di puncak klasemen. Itu adalah hal yang positif seiring berjalannya era Alvaro Arbeloa.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Estadio de la Ceramica...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025-26Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Nyaris tidak melakukan apa-apa selain menangkap beberapa umpan silang. Malam tenang yang pantas didapatkannya.

    Federico Valverde (7/10):

    Ditempatkan sekali lagi di posisi bek kanan yang secara terbuka tidak disukainya. Melakukan tugasnya dan menjaga area tetap rapi.

    Raul Asencio (6/10):

    Bermain sambil menahan cedera untuk memberikan penampilan yang solid. Membutuhkan penampilan yang lebih tenang setelah beberapa minggu yang kacau.

    Dean Huijsen (7/10):

    Memenangkan duel udara, menangani bola panjang dengan baik, dan melepaskan beberapa operan manis.

    Alvaro Carreras (7/10):

    Melakukan beberapa intervensi defensif kunci dan mendukung serangan dengan baik.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Babak pertama yang sangat buruk, kemudian jauh lebih baik di babak kedua. Memenangkan tekel dan mengalirkan bola ke depan dengan baik.

    Arda Guler (7/10):

    Berbahaya di sekitar area penalti, melepaskan beberapa operan kunci, dan efektif dalam situasi bola mati.

    Jude Bellingham (6/10):

    Sedikit membuat frustrasi baginya. Benar-benar berdampak dengan kerja defensifnya tetapi seharusnya bisa lebih bersih saat menguasai bola.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Penyerang

    Franco Mastantuono (7/10):

    Meliuk-liuk merepotkan lawan. Menawarkan etos kerja defensif yang tidak dilakukan rekan setimnya.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Babak pertama yang sepi berubah menjadi babak kedua yang berdampak. Mencetak golnya dengan baik, tetapi seharusnya bisa mengoper dalam beberapa kesempatan.

    Vinicius Jr (7/10):

    Terlibat dalam gol pertama dengan skill yang indah. Memancing banyak pelanggaran dan menjadi pengganggu konstan bagi lawan.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Pergantian & Pelatih

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak nyata.

    Brahim Diaz (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak nyata.

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Penilaian yang agak campur aduk baginya, meskipun Madrid menang. Mereka mengandalkan kualitas bintang daripada kecemerlangan taktik dari belakang ke depan. Tetap saja, mereka berada di puncak klasemen selama 24 jam.

