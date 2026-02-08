Rating Pemain Real Madrid Vs Valencia: Gol Solo Indah Alvaro Carreras & Aksi Telat Kylian Mbappe Jaga Asa Los Blancos Kejar Barcelona

Madrid minim ancaman di babak pertama, terbatas karena absennya Vinicius Jr yang terkena skorsing. Mbappe mendapat tiga peluang dalam 30 menit awal, tapi tak ada yang meyakinkan—dan Stole Dimitrievski mementahkan upaya Los Blancos dengan relatif mudah.

Gol pembuka datang dari sumber tak terduga. Carreras melakukannya dengan meliuk melewati pertahanan Valencia sebelum menyelesaikannya dengan kaki lemahnya. Namun, Valencia membuat laga tetap menarik. Filip Ugrinic nyaris menyamakan skor beberapa menit kemudian saat tembakannya membentur tiang. Mbappe seharusnya mengubah skor menjadi 2-0 saat waktu makin menipis, namun tembakannya melebar usai tinggal berhadapan dengan gawang.

Namun, ia tak melakukan kesalahan di masa injury time. Valencia mengirim terlalu banyak pemain ke depan dan Madrid memanfaatkan serangan balik. Brahim Diaz menyodorkan bola kepada Mbappe untuk dicocor masuk dan mengunci kemenangan. Itu tidak mudah, namun ini tiga poin berharga bagi pasukan Arbeloa yang mulai menemukan pijakan di LaLiga.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Mestalla...