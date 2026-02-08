Goal.com
Thomas Hindle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs Valencia: Gol Solo Indah Alvaro Carreras & Aksi Telat Kylian Mbappe Jaga Asa Los Blancos Kejar Barcelona

Alvaro Carreras mencetak gol indah dan Kylian Mbappe menambah satu gol telat untuk membawa Real Madrid menang 2-0 atas Valencia. Meski tampil jauh dari performa terbaik, dua gol di babak kedua menyelamatkan wajah Los Blancos dan memastikan mereka tetap dalam perburuan gelar usai kemerosotan musim dingin.

Madrid minim ancaman di babak pertama, terbatas karena absennya Vinicius Jr yang terkena skorsing. Mbappe mendapat tiga peluang dalam 30 menit awal, tapi tak ada yang meyakinkan—dan Stole Dimitrievski mementahkan upaya Los Blancos dengan relatif mudah.

Gol pembuka datang dari sumber tak terduga. Carreras melakukannya dengan meliuk melewati pertahanan Valencia sebelum menyelesaikannya dengan kaki lemahnya. Namun, Valencia membuat laga tetap menarik. Filip Ugrinic nyaris menyamakan skor beberapa menit kemudian saat tembakannya membentur tiang. Mbappe seharusnya mengubah skor menjadi 2-0 saat waktu makin menipis, namun tembakannya melebar usai tinggal berhadapan dengan gawang.

Namun, ia tak melakukan kesalahan di masa injury time. Valencia mengirim terlalu banyak pemain ke depan dan Madrid memanfaatkan serangan balik. Brahim Diaz menyodorkan bola kepada Mbappe untuk dicocor masuk dan mengunci kemenangan. Itu tidak mudah, namun ini tiga poin berharga bagi pasukan Arbeloa yang mulai menemukan pijakan di LaLiga.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Mestalla...

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan rapi tapi selebihnya tak banyak bekerja.

    David Jimenez (7/10):

    Tenang dalam debut penuhnya. Mengawal sisi kanan dengan baik, rapi saat menguasai bola.

    Raul Asencio (6/10):

    Memenangkan duel udara dan tekel, tapi beberapa umpan jarak jauhnya agak melenceng.

    Dean Huijsen (7/10):

    Secara teknis mencatat assist untuk Carreras, meski bek kiri itu yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Penampilan datar yang baik-baik saja.

    Alvaro Carreras (8/10):

    Mencetak gol indah, gol keduanya ke gawang Valencia musim ini. Beruntung terhindar dari kartu merah.

    Gelandang

    Federico Valverde (7/10):

    Pasti senang jadi starter di lini tengah usai lama di pertahanan. Memanfaatkannya dengan mencatatkan operan terbanyak di laga ini.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Gagal mengawal pergerakan lawan dalam beberapa kesempatan, yang bisa saja merugikan Madrid di hari lain.

    Arda Guler (6/10):

    Sosok kreatif yang solid seperti biasa, tapi tak banyak membantu pertahanan.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Merebut kembali bola dan mengalirkannya—persis tugasnya di tim.

    Penyerang

    Kylian Mbappe (7/10):

    Agak campur aduk bagi sang bintang. Penuh lari dan ancaman konstan, tapi beberapa kali melebar padahal biasanya masuk. Namun, menuntaskan sontekan jarak dekat di akhir laga untuk mengunci kemenangan.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Kesempatan unjuk gigi yang tak dimanfaatkan dengan baik. Hanya satu sentuhan di kotak penalti Valencia.

    Pergantian & Pelatih

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Beberapa operan bagus dalam penampilan pertamanya sejak Desember 2025.

    Brahim Diaz (N/A):

    Tak ada waktu untuk memberi dampak.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tak ada waktu untuk memberi dampak.

    Jorge Castro (N/A):

    Tak ada waktu untuk memberi dampak.

    Alvaro Arbeloa (8/10):

    Ia pasti senang. Sekali lagi, Madrid jauh dari permainan cair terbaiknya, tapi mencetak dua gol dan mencatat clean sheet. Tidak cantik, tapi efektif.

