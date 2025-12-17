Rating Pemain Real Madrid Vs Talavera: Kylian Mbappe Kembali Bersinar, Endrick Memukau Jelang Peminjaman Januari Saat Blancos Selamat Dari Kejutan Copa Del Rey

Meski duduk di posisi kedua dari bawah di Primera Federacion, Talavera tidak merasa gentar menghadapi pertandingan yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah klub saat mereka beradu kekuatan dengan raksasa Spanyol tersebut. Andriy Lunin dipaksa melakukan penyelamatan bagus di tiang dekat pada awal laga, dan gaya permainan berintensitas tinggi tuan rumah, yang didukung oleh riuh 5.000 penonton, sempat membuat lawan mereka yang termasyhur itu goyah.

Kiper Jaime Gonzalez serta bek David Cuenca dan Manu Farrando melakukan beberapa penyelamatan dan tekel krusial untuk menahan gempuran Madrid, namun perlawanan mereka berakhir pada menit ke-41 ketika Marcos Moreno dihukum karena handball, dan Mbappe mengonversinya dari titik putih. Pemain internasional Prancis itu kemudian memberi Los Blancos keunggulan dua gol ketika tusukannya berakhir dengan Farrando memasukkan bola ke gawangnya sendiri di masa injury time babak pertama.

Tim tamu melanjutkan dominasi mereka di babak kedua dan seharusnya bisa unggul 3-0, tetapi Mbappe gagal menuntaskan umpan terobosan membelah pertahanan dari Endrick. Mantan bintang Paris Saint-Germain itu juga membuat tangan Gonzalez panas lewat tembakannya, sebelum sang kiper melakukan penyelamatan akrobatik untuk menggagalkan peluang Arda Guler.

Madrid tampak akan menang mudah, tetapi penyelesaian tenang Nahuel Arroyo menciptakan akhir yang mendebarkan. Tepat ketika pendukung tuan rumah mencium kemungkinan gol penyeimbang, Gonzalez gagal menangkap tembakan jarak jauh Mbappe dua menit jelang bubaran yang sepertinya akan mengunci kemenangan. Namun, tendangan bebas apik Isaiah Navarro menghantam mistar gawang, dan Gonzalo Di Renzo menyambar bola rebound untuk kembali menyalakan harapan akan sebuah keajaiban. Dalam akhir yang dramatis, Lunin melakukan penyelamatan krusial, sehingga meski tidak tampil cantik, Madrid lolos ke putaran keempat kompetisi ini.

GOAL memberikan rating pemain Madrid dari Estadio El Prado...