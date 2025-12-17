Real Madrid win in the Copa del ReyGetty/Goal
Rating Pemain Real Madrid Vs Talavera: Kylian Mbappe Kembali Bersinar, Endrick Memukau Jelang Peminjaman Januari Saat Blancos Selamat Dari Kejutan Copa Del Rey

Mbappe mencetak dua gol dan mengkreasi satu gol lainnya saat Real Madrid menyingkirkan tim kasta ketiga Spanyol, Talavera, dengan skor 3-2 yang kurang meyakinkan untuk mencapai 16 besar Copa del Rey. Pemain berusia 26 tahun itu mengonversi penalti, memaksa tuan rumah melakukan gol bunuh diri, dan mencetak gol jarak jauh berbau keberuntungan. Namun, itu nyaris tak cukup karena tim underdog membuat akhir laga menjadi tegang dengan dua gol telat.

Meski duduk di posisi kedua dari bawah di Primera Federacion, Talavera tidak merasa gentar menghadapi pertandingan yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah klub saat mereka beradu kekuatan dengan raksasa Spanyol tersebut. Andriy Lunin dipaksa melakukan penyelamatan bagus di tiang dekat pada awal laga, dan gaya permainan berintensitas tinggi tuan rumah, yang didukung oleh riuh 5.000 penonton, sempat membuat lawan mereka yang termasyhur itu goyah.

Kiper Jaime Gonzalez serta bek David Cuenca dan Manu Farrando melakukan beberapa penyelamatan dan tekel krusial untuk menahan gempuran Madrid, namun perlawanan mereka berakhir pada menit ke-41 ketika Marcos Moreno dihukum karena handball, dan Mbappe mengonversinya dari titik putih. Pemain internasional Prancis itu kemudian memberi Los Blancos keunggulan dua gol ketika tusukannya berakhir dengan Farrando memasukkan bola ke gawangnya sendiri di masa injury time babak pertama.

Tim tamu melanjutkan dominasi mereka di babak kedua dan seharusnya bisa unggul 3-0, tetapi Mbappe gagal menuntaskan umpan terobosan membelah pertahanan dari Endrick. Mantan bintang Paris Saint-Germain itu juga membuat tangan Gonzalez panas lewat tembakannya, sebelum sang kiper melakukan penyelamatan akrobatik untuk menggagalkan peluang Arda Guler.

Madrid tampak akan menang mudah, tetapi penyelesaian tenang Nahuel Arroyo menciptakan akhir yang mendebarkan. Tepat ketika pendukung tuan rumah mencium kemungkinan gol penyeimbang, Gonzalez gagal menangkap tembakan jarak jauh Mbappe dua menit jelang bubaran yang sepertinya akan mengunci kemenangan. Namun, tendangan bebas apik Isaiah Navarro menghantam mistar gawang, dan Gonzalo Di Renzo menyambar bola rebound untuk kembali menyalakan harapan akan sebuah keajaiban. Dalam akhir yang dramatis, Lunin melakukan penyelamatan krusial, sehingga meski tidak tampil cantik, Madrid lolos ke putaran keempat kompetisi ini.

GOAL memberikan rating pemain Madrid dari Estadio El Prado...

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Andriy Lunin (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan vital di kedua babak, terutama di penghujung laga saat Madrid memegang keunggulan tipis 3-2.

    David Jimenez (6/10):

    Maju ke depan secara teratur dan sebagian besar tidak terganggu. Namun, menjadi bagian dari pertahanan yang terlihat rapuh di akhir laga.

    Dean Huijsen (6/10):

    Mantan bintang Bournemouth ini melepaskan beberapa umpan manis antarlini, tetapi secara defensif ia tidak terlalu rapi.

    Alvaro Carreras (5/10):

    Ditempatkan sebagai bek tengah, bukan posisi bek kiri yang biasa ia tempati, dan meski tidak melakukan banyak kesalahan, ia tidak terlihat terlalu nyaman di sana.

    Fran Garcia (5/10):

    Bek kiri ini terlalu mudah dikecoh pada gol pertama Talavera akibat hilangnya konsentrasi.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Gelandang

    Arda Guler (6/10):

    Memiliki beberapa upaya tendangan bebas berkualitas yang diselamatkan dengan baik, tetapi mungkin perlu menawarkan sedikit lebih banyak kontribusi di sepertiga akhir.

    Dani Ceballos (6/10):

    Mantan pemain Arsenal ini tampil solid meski tidak istimewa melawan tim dari liga yang lebih rendah.

    Franco Mastantuono (7/10):

    Pemain muda ini sibuk di lini tengah dan di sisi sayap. Dia bekerja keras dan membuat terobosan ke pertahanan tim tuan rumah.

  • FBL-ESP-CUP-TALAVERA-REAL MADRIDAFP

    Penyerang

    Endrick (7/10):

    Beberapa umpannya ke dalam kotak penalti sangat hebat, tetapi ketika berada di depan gawang, ia kurang klinis. Remaja ini jarang bermain untuk Madrid musim ini, tetapi penampilan seperti ini menunjukkan ada harapan untuk masa depannya, bahkan dengan rumor peminjaman ke Lyon pada Januari.

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Meski bekerja keras, dia tampaknya tidak melakukan banyak hal besar bagi timnya, di saat beberapa rekan setimnya melakukan jauh lebih banyak hal untuk memperebutkan tempat di starting XI laga berikutnya.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Kembali ke posisi lamanya melebar di kiri dan merasa relatif mudah menjalaninya. Mengambil penalti dengan penuh percaya diri, menjadi kunci pada gol kedua, dan bisa saja mencetak hat-trick malam itu.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-TALAVERA-REAL MADRIDAFP

    Pergantian & Pelatih

    Rodrygo (6/10):

    Awalnya terlihat berbahaya tetapi kemudian menjadi senyap.

    Jude Bellingham (4/10):

    Ceroboh dalam penguasaan bola saat masuk dan mendapat kartu kuning karena pelanggaran yang kaku.

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Dimasukkan untuk memperkokoh pertahanan, tetapi tidak benar-benar melakukan tugas itu.

    Jorge Cestero (5/10):

    Dia sibuk bergerak tetapi tidak memberikan banyak dampak positif.

    Xabi Alonso (6/10):

    Menurunkan tim yang sangat muda, dan meski mereka terlihat sedikit gugup di 30 menit pembuka, mereka berhasil melewati badai dan melaju ke babak berikutnya. Pelatih asal Spanyol itu mungkin cukup senang dengan bagaimana beberapa pemain pelapisnya tampil, tetapi para pemain penggantinya tidak menawarkan banyak hal.

