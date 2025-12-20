Rating Pemain Real Madrid Vs Sevilla: Aksi Jude Bellingham & Kylian Mbappe Bungkam 10 Pemain Lawan, Jarak Ke Barca Menipis

Real Madrid kesulitan mengendalikan permainan di sebagian besar babak pertama, dan dipaksa terlibat dalam duel jual beli serangan dengan sedikit peluang emas bagi kedua belah pihak. Bellingham membuka keunggulan setelah 38 menit, melompat menyambut tendangan bebas Rodrygo dengan sundulan apik melewati kiper yang sudah menjatuhkan diri.

Los Blancos bisa saja menggandakan keunggulan di awal babak kedua ketika Kylian Mbappe mendapatkan sedikit ruang — namun tembakannya melengkung tipis di samping tiang gawang. Sevilla, di sisi lain, memberikan ancaman namun digagalkan dalam beberapa kesempatan oleh Thibaut Courtois yang tampil luar biasa. Upaya mereka untuk menyamakan kedudukan berakhir ketika Marcao menerima kartu kuning kedua yang tidak perlu akibat pelanggaran konyol.

Mbappe mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-86 dari titik penalti setelah Madrid dihadiahi penalti yang sangat jelas — melengkapi apa yang akhirnya menjadi malam kerja rutin bagi Los Blancos.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...