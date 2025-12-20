Real Madrid Sevilla GFXGetty
Thomas Hindle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs Sevilla: Aksi Jude Bellingham & Kylian Mbappe Bungkam 10 Pemain Lawan, Jarak Ke Barca Menipis

Jude Bellingham mencetak gol pembuka dan Kylian Mbappe menambahkan gol kedua dari titik penalti saat Real Madrid melenggang mulus dengan kemenangan 2-0 atas 10 pemain Sevilla di Santiago Bernabeu. Meski Los Blancos tidak selalu tampil memukau, mereka menunjukkan performa tenang untuk meraih kemenangan liga lainnya dan memberi tekanan pada Barcelona di puncak klasemen.

Real Madrid kesulitan mengendalikan permainan di sebagian besar babak pertama, dan dipaksa terlibat dalam duel jual beli serangan dengan sedikit peluang emas bagi kedua belah pihak. Bellingham membuka keunggulan setelah 38 menit, melompat menyambut tendangan bebas Rodrygo dengan sundulan apik melewati kiper yang sudah menjatuhkan diri.

Los Blancos bisa saja menggandakan keunggulan di awal babak kedua ketika Kylian Mbappe mendapatkan sedikit ruang — namun tembakannya melengkung tipis di samping tiang gawang. Sevilla, di sisi lain, memberikan ancaman namun digagalkan dalam beberapa kesempatan oleh Thibaut Courtois yang tampil luar biasa. Upaya mereka untuk menyamakan kedudukan berakhir ketika Marcao menerima kartu kuning kedua yang tidak perlu akibat pelanggaran konyol.

Mbappe mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-86 dari titik penalti setelah Madrid dihadiahi penalti yang sangat jelas — melengkapi apa yang akhirnya menjadi malam kerja rutin bagi Los Blancos.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (7/10):

    Dipanggil untuk melakukan beberapa penyelamatan penting saat dibutuhkan.

    Raul Asencio (5/10):

    Sangat tidak meyakinkan di posisi bek kanan. Bola lambung di belakang pertahanan merepotkannya dan dia juga tidak bisa mengatasi pergerakan pemain sayap Sevilla.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Yang terbaik dari dua bek tengah. Bersih saat menguasai bola, memenangkan duel udaranya.

    Dean Huijsen (6/10):

    Sedikit campur aduk. Kalah kecepatan dalam beberapa kesempatan, namun efektif saat menguasai bola.

    Fran Garcia (7/10):

    Maju mundur menyisir sisi kiri. Menjaga sisi pertahanannya relatif aman.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Tampil sangat baik di dasar lini tengah, memadamkan bahaya dan memotong jalur operan — meski pertahanan di sekitarnya agak meragukan.

    Jude Bellingham (8/10):

    Babak pertama yang benar-benar luar biasa, melakukan semuanya dan mencetak gol. Sedikit lebih tenang di babak kedua.

    Arda Guler (6/10):

    Diminta melakukan lebih banyak tugas bertahan dalam peran yang lebih dalam, yang sebenarnya tidak terlalu ia kuasai. Dia kesulitan belakangan ini.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Penyerang

    Rodrygo (8/10):

    Luar biasa malam ini. Mencetak satu assist, hampir mencetak gol kedua yang indah. Sedang dalam performa terbaik.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Sedikit membuat frustrasi bagi sebagian orang. Salah tendang dalam beberapa kesempatan dan melepaskan tembakan bersih yang melebar. Namun, sukses mengeksekusi penalti di akhir laga.

    Vinicius Jr (8/10):

    Berlari meneror penjaganya tanpa henti, terlihat berbahaya. Menyelesaikan dribel lebih banyak dari siapa pun, dan menciptakan beberapa peluang. Pergantiannya adalah keputusan yang agak keras.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Pergantian & Pelatih

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Sigap melakukan tekel dan memberikan Madrid lebih banyak kontrol.

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    David Jimenez (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Xabi Alonso (6/10):

    Satu lagi penampilan yang sedikit kurang mengesankan dari timnya, namun mereka memiliki banyak kendali sepanjang laga. Akan menerima tiga poin ini — meski performanya tidak terlalu istimewa.

