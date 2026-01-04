Rating Pemain Real Madrid Vs Real Betis: No Kylian Mbappe, Tetap Party! Si Pahlawan Hat-trick Gonzalo Garcia Buktikan Diri Untuk Los Blancos Saat Memulai 2026

Tim asuhan Xabi Alonso agak kesulitan menciptakan peluang di awal pertandingan, tetapi berharga untuk gol pembuka mereka yang datang melalui sedikit keajaiban set-piece, saat striker pengganti Garcia menyundul dari tendangan bebas Rodrygo yang menggoda. Mereka juga memiliki peluang lain, yang mana Vinicius Jr terlihat berbahaya dengan ruang lebih banyak untuk beroperasi berkat ketidakhadiran Mbappe. Namun Betis memiliki momen-momen mereka, dan memaksa beberapa penyelamatan dari Thibaut Courtois ketika babak pertama berakhir.

Los Blancos mulai bermain lebih baik setelah jeda, dan Garcia membuat gol kedua dengan kontrol dan tendangan voli dari luar kotak penalti. Bek lulusan akademi Raul Asencio menambahkan gol ketiga tepat sebelum satu jam pertandingan, melanjutkan hari yang berkesan bagi akademi Madrid.

Cucho Hernandez memperkecil kedudukan dengan momen kecemerlangan individu, tetapi Garcia memadamkan harapan untuk kebangkitan akhir dengan gol ketiga yang indah, menyarangkan bola ke gawang Betis. Dan masih ada waktu untuk gol kelima saat Fran Garcia menyelinap masuk untuk menyempurnakan sore yang berkesan.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Bernabeu...