Gonzalo Garcia Real Madrid HICGetty
Thomas Hindle dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Real Madrid Vs Real Betis: No Kylian Mbappe, Tetap Party! Si Pahlawan Hat-trick Gonzalo Garcia Buktikan Diri Untuk Los Blancos Saat Memulai 2026

Gonzalo Garcia mencetak hat-trick saat Real Madrid menunjukkan penampilan paling komprehensif dalam beberapa bulan dengan mengalahkan Real Betis 5-1 pada hari Minggu. Los Blancos tampil tanpa keraguan meskipun Kylian Mbappe absen, memperlihatkan penampilan menyerang yang mengesankan tanpa bintang utama mereka saat mereka kembali beraksi setelah jeda musim dingin La Liga.

Tim asuhan Xabi Alonso agak kesulitan menciptakan peluang di awal pertandingan, tetapi berharga untuk gol pembuka mereka yang datang melalui sedikit keajaiban set-piece, saat striker pengganti Garcia menyundul dari tendangan bebas Rodrygo yang menggoda. Mereka juga memiliki peluang lain, yang mana Vinicius Jr terlihat berbahaya dengan ruang lebih banyak untuk beroperasi berkat ketidakhadiran Mbappe. Namun Betis memiliki momen-momen mereka, dan memaksa beberapa penyelamatan dari Thibaut Courtois ketika babak pertama berakhir.

Los Blancos mulai bermain lebih baik setelah jeda, dan Garcia membuat gol kedua dengan kontrol dan tendangan voli dari luar kotak penalti. Bek lulusan akademi Raul Asencio menambahkan gol ketiga tepat sebelum satu jam pertandingan, melanjutkan hari yang berkesan bagi akademi Madrid.

Cucho Hernandez memperkecil kedudukan dengan momen kecemerlangan individu, tetapi Garcia memadamkan harapan untuk kebangkitan akhir dengan gol ketiga yang indah, menyarangkan bola ke gawang Betis. Dan masih ada waktu untuk gol kelima saat Fran Garcia menyelinap masuk untuk menyempurnakan sore yang berkesan.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Bernabeu...

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETISAFP

    Penjaga Gawang & Bek

    Thibaut Courtois (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang luar biasa ketika dibutuhkan, tetapi mungkin terlalu bersemangat meninggalkan garis untuk gol Betis. 

    Federico Valverde (7/10):

    Motor yang luar biasa di sebelah kanan, dan ia mendapatkan assist. 

    Raul Asencio (6/10):

    Mencetak gol yang indah, tetapi benar-benar kehilangan lawannya ketika Betis menyamakan kedudukan. 

    Antonio Rudiger (7/10):

    Memberikan umpan yang enak dilihat dalam proses gol keempat Madrid. Penampilan yang jauh lebih baik dari pemain Jerman itu. 

    Alvaro Carreras (7/10):

    Antony menyulitkannya di beberapa kesempatan, tetapi dia tetap solid. Mengembangkan pemahaman yang baik dengan Vinicius. 

    • Iklan
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Menyelesaikan lebih banyak operan daripada siapa pun. Mempertahankan pusat lapangan saat dua pemain lainnya bergerak aktif di depannya. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Memasuki tekel dan mengalirkan bola. Baru-baru ini memegang posisi starter dengan baik. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Performa luar biasa di lini tengah. Memenangkan semua tekelnya dan maju ke depan dengan efektif secara teratur. 

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETISAFP

    Penyerang

    Rodrygo (6/10):

    Memberi dua assist, tetapi selain itu cukup tenang setelah serangkaian penampilan mengesankan. 

    Gonzalo Garcia (9/10):

    Mencetak tiga gol dan benar-benar merepotkan sepanjang pertandingan. Dia tidak akan masuk ke tim ini di depan Mbappe, tetapi ini adalah penampilan yang luar biasa dari striker cadangan. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Mengalami sedikit keberuntungan melawan Ortiz dan kemudian Bellerin yang kelelahan, dan sialnya tidak bisa mencatatkan namanya di papan skor di babak pertama. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Cadangan & Manajer

    Arda Guler (7/10):

    Memberikan assist untuk gol ketiga Garcia dalam penampilan cameo yang bersemangat. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Dani Ceballos (N/A):

    Menggantikan Tchouameni di menit-menit akhir. 

    Ferland Mendy (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Fran Garcia (N/A):

    Mencetak gol kelima di akhir pertandingan. 

    Xabi Alonso (8/10):

    Akan senang. Madrid tampil luar biasa di sini, mendapatkan kontribusi dari pemain cadangan, dan jarang terlihat terancam di lini belakang. 

Super Cup
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0