Rating Pemain Real Madrid Vs Rayo Vallecano: Kylian Mbappe Cs Mandul, Los Blancos Benar-Benar MENYEDIHKAN!

Real Madrid melewati sore yang suram di markas Rayo Vallecano, bermain tanpa daya dobrak dan harus puas dengan hasil imbang 0-0. Dua poin berharga dalam perburuan gelar La Liga pun hilang dari genggaman. Trio bintang Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham gagal menampilkan ketajaman mereka, dalam laga yang membuat Xabi Alonso harus menyaksikan timnya gagal bangkit dari kekalahan melawan Liverpool.

Real Madrid tampil datar di babak pertama meski sempat memiliki beberapa peluang. Arda Guler, yang tampil lebih segar setelah performa lesu melawan Liverpool di Liga Champions tengah pekan, memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan gemilang di awal laga. Di sisi lain, Vallecano tanpa takut melawan dengan serangan balik cepat dan memaksa Thibaut Courtois melakukan dua penyelamatan penting.

Mbappe sempat mendapat peluang bagus di waktu satu jam, namun tendangannya melenceng. Tak lama kemudian, Bellingham hampir mencetak gol sebelum dihentikan tekel krusial. Justru Vallecano yang tampak lebih berpeluang mencetak gol di babak kedua, dengan terus memberondong gawang Real Madrid dan menciptakan peluang lewat serangan balik. Los Blancos tak punya banyak jawaban. Mbappe melupakan disiplin posisi dan terlalu sering melebar ke kiri, sementara Bellingham malah terlalu memaksakan diri di tengah. Akhirnya, skor kacamata menjadi hasil yang tak terelakkan.

Memang akan selalu ada laga-laga seperti ini bagi Real Madrid, terutama saat bermain tandang, namun dalam persaingan gelar yang diprediksi ketat, hasil seperti ini bisa sangat merugikan.

GOAL menilai rating para pemain Real Madrid yang mejan di markas Rayo Vallecano...

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (7/10):

    Seperti biasa, tampil sigap dengan beberapa penyelamatan penting. Nyaris tanpa kesalahan sepanjang laga.

    Federico Valverde (7/10):

    Aktif menyisir sisi kanan dan menjaga area pertahanannya tetap aman. Tidak banyak diserang.

    Raul Asencio (6/10):

    Memiliki satu peluang emas tapi gagal dimaksimalkan.

    Dean Huijsen (6/10):

    Babak pertamanya buruk, dikartu kuning dan tampak gugup. Digantikan saat jeda.

    Alvaro Carreras (7/10):

    Tampil tenang dan percaya diri di sisi kiri. Mencoba melepaskan tembakan ke sudut atas, tapi  jauh melenceng.

    Gelandang

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Agresif dalam duel dan mendistribusikan bola dengan baik, tapi kurang kontribusi ke depan.

    Jude Bellingham (7/10):

    Menjadi motor kreativitas di lini tengah dan hampir mencetak gol andai tak diblok lawan.

    Arda Guler (6/10):

    Lebih hidup di babak pertama dibanding laga sebelumnya. Sempat mengancam di babak kedua, namun pengaruhnya memudar menjelang akhir.

    Penyerang

    Brahim Diaz (6/10):

    Cukup aktif di sayap, tapi sering terlambat melepas bola. Digantikan setelah 70 menit.

    Kylian Mbappe (5/10):

    Terisolasi di depan dan kehilangan disiplin posisi. Jauh di bawah standar tingginya. 

    Vinicius Junior (6/10):

    Tak banyak ruang untuk berkreasi karena sisi kirinya sering tumpang tindih dengan pergerakan Mbappe.

    Pengganti & Manajer

    Eder Militao (5/10):

    Sisi pertahanannya nampak sangat rentan setelah ia masuk.

    Dani Ceballos (5/10):

    Diharapkan menambah kontrol di lini tengah, tapi tak banyak memberi dampak.

    Rodrygo (5/10):

    Masuk di menit akhir tanpa kontribusi berarti.

    Trent Alexander-Arnold (N/A):

    Terlalu singkat bermain untuk dinilai.

    Xabi Alonso (5/10):

    Formasi ofensifnya gagal membongkar pertahanan Vallecano yang rapat. Keputusan memasukkan Ceballos saat butuh gol juga dipertanyakan. Real Madrid memang tidak layak mendapat lebih dari satu poin.

