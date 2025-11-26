Real Madrid Olympiacos GFXGetty
Rating Pemain Real Madrid Vs Olympiakos: Kylian Mbappe Menggila! Quat-Trick Sensasionalnya Selamatkan Los Blancos Yang Kacau, Vinicius Jr Bungkam Para Peragu

Aksi empat gol gila Kylian Mbappe bawa Real Madrid yang tampil goyah menang 4-3 atas Olympiakos di Liga Champions, Kamis dini hari. Sang bintang Prancis lanjutkan performa hebatnya, sementara Vinicius Jr redakan ketegangan pasca-kontroversi dengan asis krusial untuk kunci kemenangan Eropa yang sangat dibutuhkan.

Awal yang menyedihkan bagi Los Blancos. Mereka kesulitan menciptakan peluang di tahap awal, dan Olympiakos memanfaatkannya. Gol pembuka mereka sangat indah, saat Chiquinho melepaskan tembakan dari jarak 20 yard setelah kerja sama tim yang apik.

Namun respons Madrid benar-benar absurd, saat superstar Prancis mereka mencetak hat-trick hanya dalam tujuh menit. Mbappe mencetak gol pertamanya pada menit ke-22, menyambut umpan trivela yang konyol dari Vinicius dan menyelesaikannya melalui sela-sela kaki kiper. Ia menambahkan gol kedua dengan sundulan yang bagus, dan gol ketiga lewat lari sederhana di belakang pertahanan yang diakhiri tembakan ke pojok bawah.

Madrid mulai tak terbendung. Vinicius bisa saja mencetak gol keempat setelah 30 menit — momen yang sangat dibutuhkan setelah seminggu penuh kontroversi. Namun upaya bagusnya dianulir karena offside. Olympiakos memberikan respons di babak kedua. Umpan silang sederhana yang melayang di antara bek tengah Madrid berhasil disundul Mehdi Taremi ke pojok bawah. Tim Yunani itu hampir mencetak gol lagi tak lama kemudian, tetapi kiper cadangan Andriy Lunin melakukan penyelamatan impresif.

Namun, Mbappe memberi Los Blancos jarak aman. Sejujurnya, Vinicius melakukan sebagian besar pekerjaan dengan lari meliuk-liuk yang indah di sisi kiri. Mbappe hanya tinggal menyelesaikan umpan tariknya. Olympiakos menunjukkan perlawanan. Mereka mencetak gol ketiga yang pantas didapatkan setelah memberikan banyak tekanan, dan membombardir gawang Madrid di tahap akhir. Meski begitu, Madrid bertahan untuk mengamankan tiga poin.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari Stadion Georgios Karaiskakis...

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Kiper & Bek

    Andriy Lunin (7/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa untuk gol pembuka yang luar biasa, dan juga tak berdaya untuk dua gol lainnya. Melakukan beberapa penyelamatan penting di sela-sela gol tersebut.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Performa yang sangat khas 'Trent'. Melepaskan beberapa umpan jarak jauh yang hanya bisa dilihat oleh sedikit pesepakbola lain, tetapi juga benar-benar buruk dalam situasi satu lawan satu.

    Raul Asencio (6/10):

    Kehilangan penjagaan terhadap pemain lawan yang memungkinkan Olympiakos mencetak gol kedua, dan terkadang tampil tidak menentu.

    Alvaro Carreras (5/10):

    Sejujurnya, tidak terlihat nyaman bermain sebagai bek tengah. Melakukan beberapa kesalahan dan tidak terhubung dengan lini tengah dengan baik.

    Ferland Mendy (6/10):

    Kembali setelah cedera, dan ini adalah pertandingan di mana ia kesulitan. Seharusnya bisa menutup ruang umpan silang sebelum gol kedua Olympiakos.

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Menghilang saat gol pembuka Olympiakos, padahal seharusnya ia menjadi pelindung di depan empat bek. Namun selebihnya tampil solid, memenangkan tekel, dan mengalirkan bola.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Penuh energi di lini tengah, dan juga melepaskan beberapa umpan penghubung kunci. Ditarik keluar saat jeda yang kemungkinan merupakan pergantian terencana.

    Arda Guler (7/10):

    Memberikan asis untuk gol kedua Madrid, menciptakan beberapa peluang, dan berguna saat menguasai bola. Satu jam permainan yang solid.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Penyerang

    Federico Valverde (7/10):

    Banyak berlari dan menawarkan opsi serangan, tetapi sebagian besar bergerak untuk membuka ruang bagi orang lain. Penampilan tanpa pamrih yang khas darinya.

    Kylian Mbappe (10/10):

    Mencetak dua gol dalam waktu dua menit untuk membawa Madrid kembali ke permainan. Menambah satu lagi tiga menit kemudian dan mencetak gol keempat di babak kedua. Dia dalam performa yang gila.

    Vinicius Jr (9/10):

    Tampak bangkit setelah seminggu di mana ia memberi tahu Madrid bahwa ia tidak akan menandatangani kontrak baru. Memberikan asis untuk gol pertama Mbappe dengan umpan yang luar biasa. Juga merancang gol keempat pemain Prancis itu. Penampilan apik untuk menjawab para kritikus.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Pergantian & Pelatih

    Dani Ceballos (6/10):

    Dimasukkan untuk kontrol lini tengah, yang sebenarnya tidak terlalu banyak ia berikan.

    Jude Bellingham (6/10):

    Banyak berlari, membawa bola dengan efektif, menghubungkan permainan, tetapi kurang dalam penyelesaian akhir/produk akhir.

    Brahim Diaz (6/10):

    Pergantian yang membingungkan, terutama dengan ditariknya Asencio. Menguasai bola sesekali tetapi tidak terlalu terlibat.

    Fran Garcia (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberi dampak.

    Xabi Alonso (7/10):

    Membutuhkan semangat baru setelah dikritik akhir-akhir ini. Mendapatkan kemenangannya, meski Madrid sangat tidak bisa diandalkan. Akan menerima tiga poin ini, tetapi kekhawatiran tetap ada.

