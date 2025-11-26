Rating Pemain Real Madrid Vs Olympiakos: Kylian Mbappe Menggila! Quat-Trick Sensasionalnya Selamatkan Los Blancos Yang Kacau, Vinicius Jr Bungkam Para Peragu

Awal yang menyedihkan bagi Los Blancos. Mereka kesulitan menciptakan peluang di tahap awal, dan Olympiakos memanfaatkannya. Gol pembuka mereka sangat indah, saat Chiquinho melepaskan tembakan dari jarak 20 yard setelah kerja sama tim yang apik.

Namun respons Madrid benar-benar absurd, saat superstar Prancis mereka mencetak hat-trick hanya dalam tujuh menit. Mbappe mencetak gol pertamanya pada menit ke-22, menyambut umpan trivela yang konyol dari Vinicius dan menyelesaikannya melalui sela-sela kaki kiper. Ia menambahkan gol kedua dengan sundulan yang bagus, dan gol ketiga lewat lari sederhana di belakang pertahanan yang diakhiri tembakan ke pojok bawah.

Madrid mulai tak terbendung. Vinicius bisa saja mencetak gol keempat setelah 30 menit — momen yang sangat dibutuhkan setelah seminggu penuh kontroversi. Namun upaya bagusnya dianulir karena offside. Olympiakos memberikan respons di babak kedua. Umpan silang sederhana yang melayang di antara bek tengah Madrid berhasil disundul Mehdi Taremi ke pojok bawah. Tim Yunani itu hampir mencetak gol lagi tak lama kemudian, tetapi kiper cadangan Andriy Lunin melakukan penyelamatan impresif.

Namun, Mbappe memberi Los Blancos jarak aman. Sejujurnya, Vinicius melakukan sebagian besar pekerjaan dengan lari meliuk-liuk yang indah di sisi kiri. Mbappe hanya tinggal menyelesaikan umpan tariknya. Olympiakos menunjukkan perlawanan. Mereka mencetak gol ketiga yang pantas didapatkan setelah memberikan banyak tekanan, dan membombardir gawang Madrid di tahap akhir. Meski begitu, Madrid bertahan untuk mengamankan tiga poin.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari Stadion Georgios Karaiskakis...