Rating Pemain Real Madrid Vs AS Monaco: Masih Mau Soraki? Vinicius Jr Bungkam Pembenci Lewat Aksi Memukau, Kylian Mbappe Pertahankan Ketajaman Di Liga Champions

Madrid memegang kendali sejak awal. Meski tidak mendominasi penguasaan bola secara mutlak, Los Blancos tampil mematikan saat melakukan serangan balik. Mbappe mencetak gol pertama lewat penyelesaian akhir yang rapi dari umpan Federico Valverde. Ia menambahkan gol kedua menjelang setengah jam laga, kali ini bekerja sama dengan Vinicius, yang umpan melengkungnya jatuh tepat di kaki pemain Prancis itu untuk penyelesaian yang mudah.

Keunggulan 2-0 mungkin terasa belum aman mengingat kualitas serangan Monaco. Namun, Madrid mengunci kemenangan di awal babak kedua. Vinicius memberikan assist untuk gol ketiga lewat putaran cepat dan sodoran halus ke kaki Franco Mastantuono. Pemain Argentina itu dengan patuh mengarahkan tembakannya ke sudut bawah gawang. Gol bunuh diri ceroboh — bermula dari operan Vinicius lainnya — membuat skor menjadi 4-0. Vinicius melanjutkan malam indahnya dengan mencetak gol kelima. Bellingham menambahkan gol keenam dengan gerak tipu dan penyelesaian yang manis.

Madrid bukannya tanpa celah. Kehilangan bola konyol di kotak penalti sendiri menghadiahi gol bagi Jordan Teze. Ada juga beberapa momen menegangkan saat skor masih 2-0. Namun, di luar itu, ini adalah pertunjukan luar biasa dari Los Blancos yang kembali ke permainan mengalir terbaiknya. Tidak semua pertandingan akan semudah ini, terlepas dari betapa sederhananya mereka membuat laga ini terlihat seperti itu.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...