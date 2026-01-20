Vinicius Mbappe Bellingham Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs AS Monaco: Masih Mau Soraki? Vinicius Jr Bungkam Pembenci Lewat Aksi Memukau, Kylian Mbappe Pertahankan Ketajaman Di Liga Champions

Vinicius Jr kembali ke performa terbaiknya dan Kylian Mbappe mencetak dua gol saat Real Madrid melumat Monaco 6-1. Bintang Brasil itu menyumbang dua assist, satu gol indah, dan menjadi ancaman konstan. Mbappe menambah dua gol, sementara gol bunuh diri lawan dan aksi Jude Bellingham melengkapi malam tak terlupakan pada debut Alvaro Arbeloa di Liga Champions.

Madrid memegang kendali sejak awal. Meski tidak mendominasi penguasaan bola secara mutlak, Los Blancos tampil mematikan saat melakukan serangan balik. Mbappe mencetak gol pertama lewat penyelesaian akhir yang rapi dari umpan Federico Valverde. Ia menambahkan gol kedua menjelang setengah jam laga, kali ini bekerja sama dengan Vinicius, yang umpan melengkungnya jatuh tepat di kaki pemain Prancis itu untuk penyelesaian yang mudah.

Keunggulan 2-0 mungkin terasa belum aman mengingat kualitas serangan Monaco. Namun, Madrid mengunci kemenangan di awal babak kedua. Vinicius memberikan assist untuk gol ketiga lewat putaran cepat dan sodoran halus ke kaki Franco Mastantuono. Pemain Argentina itu dengan patuh mengarahkan tembakannya ke sudut bawah gawang. Gol bunuh diri ceroboh — bermula dari operan Vinicius lainnya — membuat skor menjadi 4-0. Vinicius melanjutkan malam indahnya dengan mencetak gol kelima. Bellingham menambahkan gol keenam dengan gerak tipu dan penyelesaian yang manis.

Madrid bukannya tanpa celah. Kehilangan bola konyol di kotak penalti sendiri menghadiahi gol bagi Jordan Teze. Ada juga beberapa momen menegangkan saat skor masih 2-0. Namun, di luar itu, ini adalah pertunjukan luar biasa dari Los Blancos yang kembali ke permainan mengalir terbaiknya. Tidak semua pertandingan akan semudah ini, terlepas dari betapa sederhananya mereka membuat laga ini terlihat seperti itu.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Tidak benar-benar harus melakukan penyelamatan. Melihat satu tembakan menghantam mistar, dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol lawan.

    Federico Valverde (8/10):

    Menahan posisinya sedikit lebih dalam dengan Arda Guler yang sering turun menjemput bola. Namun, ia efektif saat menyerang dan sukses mengemas dua assist.

    Raul Asencio (6/10):

    Bukan penampilan yang paling banyak melibatkan dirinya. Melewatkan beberapa operan dalam 45 menit yang biasa-biasa saja.

    Dean Huijsen (6/10):

    Memenangkan duel udara dan mengalirkan bola, tetapi seharusnya bisa menyapu bola lebih baik dalam proses terjadinya gol Monaco.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Kerja keras yang solid di bek kiri, posisi di mana ia sepertinya mulai terlupakan. Melakukan blok impresif di babak kedua.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Mengamankan lini tengah, tetapi jauh kurang meyakinkan saat bertahan.

    Jude Bellingham (8/10):

    Melakukan banyak pekerjaan kotor, membuang satu peluang bagus, tetapi terlibat aktif dalam membangun serangan. Mencetak gol keenam dengan olah kaki yang menawan.

    Arda Guler (8/10):

    Menciptakan tiga peluang dan mencatatkan satu assist. Performa terbaiknya dalam beberapa waktu terakhir.

  • Vinicius JrGetty

    Penyerang

    Franco Mastantuono (7/10):

    Melakukan banyak pergerakan lari untuk tim, dan dihadiahi sebuah gol.

    Kylian Mbappe (9/10):

    Mencetak dua gol di babak pertama, dan mengalirkan bola jauh lebih efektif dibanding beberapa pekan terakhir. Bahkan, ia mungkin melakukan pressing satu atau dua kali.

    Vinicius Jr (10/10):

    Benar-benar tak terbendung. Mencetak satu gol, dua assist, dan melepaskan operan yang berujung pada gol bunuh diri.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Pergantian & Pelatih

    Dani Ceballos (7/10):

    Dimasukkan untuk menambah tenaga di lini tengah saat jeda. Memberi Madrid sedikit lebih banyak kontrol.

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Menggantikan Mastantuono yang kelelahan — dan tidak memberikan banyak dampak.

    Dani Carvajal (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Fran Garcia (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Dani Meso (N/A):

    Kesempatan bermain yang bagus bagi pemain akademi ini.

    Alvaro Arbeloa (9/10):

    Begini saja sudah cukup! Ini adalah penampilan terbaik Madrid musim ini, seiring Los Blancos menemukan kembali magis Liga Champions mereka. Efek pelatih baru (yang agak tertunda) itu nyata.

