Rating Pemain Real Madrid Vs Man City: Tanpa Kylian Mbappe, Blunder Antonio Rudiger Bikin Nasib Xabi Alonso Di Ujung Tanduk

Real Madrid menampilkan performa solid namun melakukan beberapa kesalahan fatal di lini pertahanan hingga menderita kekalahan kandang 2-1 dari Manchester City. Kekalahan di Liga Champions ini akan menambah tekanan pada Xabi Alonso. Sempat unggul, Los Blancos membuang keunggulan tersebut dan gagal bangkit di babak kedua, menelan kekalahan kedua berturut-turut.

Pertandingan berjalan lambat di 30 menit pertama. Madrid mengira mereka mendapatkan penalti di awal laga ketika Vinicius dijegal oleh Matheus Nunes — tetapi VAR memutuskan pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Selebihnya, tuan rumah cukup puas untuk bertahan dan menunggu. Namun, Los Blancos mendapat ganjaran atas upaya pertahanan mereka setelah 28 menit, lewat Rodrygo yang membawa mereka unggul 1-0 berkat penyelesaian rapi dari sudut sempit.

Namun, City membalas serangan. Mereka mencetak gol pertama lewat sepak pojok. Thibaut Courtois gagal menangkap bola awal dengan sempurna dan Nico O'Reilly menyambar bola liar tersebut menjadi gol. Gol kedua datang dari titik putih. Antonio Rudiger menarik Erling Haaland di depan gawang yang terbuka lebar. Haaland protes. VAR menetapkan ia dilanggar. Penyerang Norwegia itu dengan tenang menyelesaikan penalti dari jarak 12 pas.

Madrid memiliki peluang emas segera setelah babak kedua dimulai, tetapi tembakan Jude Bellingham melambung padahal gawang sudah terbuka lebar. Juga ada peluang-peluang lain. Vinicius memiliki dua peluang, satu sundulan bebas yang melebar dan satu tendangan voli yang melambung dari sepak pojok. Namun, mereka tak kunjung bisa menyamakan kedudukan — dan Alonso mungkin sedang dalam masalah besar.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Bersalah atas gol pertama, melakukan beberapa penyelamatan vital setelahnya, tetapi takluk dari titik penalti.

    Federico Valverde (5/10):

    Mengalami kesulitan saat menghadapi Doku, dan tidak banyak membantu serangan ke depan. Namun, usahanya tidak bisa disalahkan.

    Raul Asencio (5/10):

    Benar-benar diacak-acak oleh Jeremy Doku. Memenangkan duel udara tetapi kalah kecepatan dalam transisi berulang kali.

    Antonio Rudiger (5/10):

    Memberikan penalti yang sama sekali tidak perlu, dan tidak pernah terlihat begitu tenang di lini belakang. Seharusnya diganjar kartu kuning kedua.

    Alvaro Carreras (8/10):

    Sangat efektif. Menutup sisi sayapnya dan rajin menyisir ke depan lewat sisi kiri.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025Getty

    Gelandang

    Dani Ceballos (6/10):

    Kejutan dalam susunan pemain. Dimasukkan untuk memberikan kontrol di lini tengah tetapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Efektif ketika tempo permainan melambat tetapi benar-benar kewalahan saat menghadapi serangan balik beberapa kali.

    Jude Bellingham (6/10):

    Dibiarkan menjadi tokoh utama di lini tengah. Terlibat dalam semua aksi dan sangat mengesankan... sampai ia membuang peluang emas di depan gawang.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Penyerang

    Rodrygo (8/10):

    Diturunkan sebagai starter di kanan. Kemudian pindah ke kiri. Benar-benar luar biasa sepanjang laga, baik sebagai pencetak gol maupun kreator.

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Sedikit campur aduk. Tampil baik sebagai titik tumpu serangan di beberapa momen, tetapi kurang terlibat. Tidak bisa sepenuhnya disalahkan.

    Vinicius Jr (6/10):

    Tidak pernah berhenti berlari menantang penjaganya, tetapi City menjaganya dengan dua orang secara efektif. Melewatkan beberapa peluang bagus.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Pergantian & Manajer

    Arda Guler (6/10):

    Tampil lumayan selama 30 menit, tetapi tidak pernah terlibat sepenuhnya.

    Brahim Diaz (6/10):

    Nyaris tidak menyentuh bola.

    Endrick (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberikan dampak.

    Xabi Alonso (5/10):

    Mengawasi performa yang sebenarnya cukup bagus, tetapi ini adalah bisnis yang berorientasi pada hasil dan Madrid seharusnya mendapatkan hasil di sini. Bisakah dia bertahan satu minggu lagi?

