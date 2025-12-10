Rating Pemain Real Madrid Vs Man City: Tanpa Kylian Mbappe, Blunder Antonio Rudiger Bikin Nasib Xabi Alonso Di Ujung Tanduk

Pertandingan berjalan lambat di 30 menit pertama. Madrid mengira mereka mendapatkan penalti di awal laga ketika Vinicius dijegal oleh Matheus Nunes — tetapi VAR memutuskan pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Selebihnya, tuan rumah cukup puas untuk bertahan dan menunggu. Namun, Los Blancos mendapat ganjaran atas upaya pertahanan mereka setelah 28 menit, lewat Rodrygo yang membawa mereka unggul 1-0 berkat penyelesaian rapi dari sudut sempit.

Namun, City membalas serangan. Mereka mencetak gol pertama lewat sepak pojok. Thibaut Courtois gagal menangkap bola awal dengan sempurna dan Nico O'Reilly menyambar bola liar tersebut menjadi gol. Gol kedua datang dari titik putih. Antonio Rudiger menarik Erling Haaland di depan gawang yang terbuka lebar. Haaland protes. VAR menetapkan ia dilanggar. Penyerang Norwegia itu dengan tenang menyelesaikan penalti dari jarak 12 pas.

Madrid memiliki peluang emas segera setelah babak kedua dimulai, tetapi tembakan Jude Bellingham melambung padahal gawang sudah terbuka lebar. Juga ada peluang-peluang lain. Vinicius memiliki dua peluang, satu sundulan bebas yang melebar dan satu tendangan voli yang melambung dari sepak pojok. Namun, mereka tak kunjung bisa menyamakan kedudukan — dan Alonso mungkin sedang dalam masalah besar.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...