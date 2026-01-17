Rating Pemain Real Madrid Vs Levante: Kylian Mbappe Kembali Selamatkan Los Blancos, Tapi Jude Bellingham & Vinicius Jr Pantas Dapat Cemoohan Di Bernabeu

Madrid cukup kesulitan sepanjang babak pertama saat cemoohan terdengar di pertandingan kandang pertama sejak pemecatan Xabi Alonso dan keluarnya mereka dari Copa del Rey di Albacete. Tuan rumah gagal menciptakan peluang, dan tampak kalah langkah melawan tim Levante yang terlatih dengan baik. Sementara itu, pada beberapa kesempatan tim tamu melakukan serangan, Los Blancos tampak tidak nyaman. Mbappe hampir mencetak gol setelah 32 menit, berlari mengejar bola panjang Raul Asencio - tetapi tembakannya meleset.

Babak kedua jauh lebih baik dari tim Arbeloa karena masuknya Arda Guler memberikan lebih banyak kreativitas di lini tengah. Mbappe menjadi penerima manfaat pertama ketika dia dijatuhkan di kotak penalti, yang memungkinkannya mencetak gol dari titik penalti. Asencio kemudian memastikan kemenangan dengan menyundul bola dari tendangan sudut.

Masih ada beberapa momen menegangkan ketika Levante melakukan serangan balik, dan Madrid tidak sepenuhnya bermain dengan lancar. Tetap saja, kemenangan adalah hal yang penting, dan ini adalah tiga poin yang diraih.

GOAL menilai pemain Madrid dari Bernabeu...