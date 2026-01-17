Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Rating Pemain Real Madrid Vs Levante: Kylian Mbappe Kembali Selamatkan Los Blancos, Tapi Jude Bellingham & Vinicius Jr Pantas Dapat Cemoohan Di Bernabeu

Real Madrid mengubah babak pertama yang kurang meyakinkan menjadi babak kedua yang klinis, dengan Kylian Mbappe memimpin serangan saat mereka mengalahkan Levante, 2-0. Los Blancos awalnya tampil lesu di bawah manajer baru Alvaro Arbeloa, tetapi mulai menemukan ritme setelah kebuntuan terpecahkan, dan pada akhirnya mendapatkan kemenangan yang layak - meskipun beberapa pertanyaan tentang individu masih ada.

Madrid cukup kesulitan sepanjang babak pertama saat cemoohan terdengar di pertandingan kandang pertama sejak pemecatan Xabi Alonso dan keluarnya mereka dari Copa del Rey di Albacete. Tuan rumah gagal menciptakan peluang, dan tampak kalah langkah melawan tim Levante yang terlatih dengan baik. Sementara itu, pada beberapa kesempatan tim tamu melakukan serangan, Los Blancos tampak tidak nyaman. Mbappe hampir mencetak gol setelah 32 menit, berlari mengejar bola panjang Raul Asencio - tetapi tembakannya meleset.

Babak kedua jauh lebih baik dari tim Arbeloa karena masuknya Arda Guler memberikan lebih banyak kreativitas di lini tengah. Mbappe menjadi penerima manfaat pertama ketika dia dijatuhkan di kotak penalti, yang memungkinkannya mencetak gol dari titik penalti. Asencio kemudian memastikan kemenangan dengan menyundul bola dari tendangan sudut.

Masih ada beberapa momen menegangkan ketika Levante melakukan serangan balik, dan Madrid tidak sepenuhnya bermain dengan lancar. Tetap saja, kemenangan adalah hal yang penting, dan ini adalah tiga poin yang diraih.

GOAL menilai pemain Madrid dari Bernabeu...

  • Raul AsencioGetty

    Penjaga Gawang & Bek

    Thibaut Courtois (7/10):

    Tidak benar-benar memiliki penyelamatan untuk dilakukan, meskipun Levante memiliki niat menyerang di babak pertama. 

    Federico Valverde (5/10):

    Ditempatkan sebagai bek kanan, posisi yang secara terbuka tidak disukainya. Penampilannya campur aduk. Levante mengekspos sayapnya. 

    Raul Asencio (6/10):

    Menyundul bola dengan baik untuk membuat skor menjadi 2-0 setelah penampilan buruk di babak pertama. 

    Dean Huijsen (7/10):

    Lebih baik daripada dua bek tengah lainnya hari itu. Sebagian besar tampil tenang.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Memainkan peran sebagai pemegang dan melakukan banyak lari yang tidak mementingkan diri sendiri untuk membuka ruang. 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Kehilangan beberapa tekel dan tidak memindahkan bola dengan cukup cepat. Tidak ada gunanya memiliki dia dan Camavinga di tim melawan lawan di level ini. 

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Beberapa operannya tidak tepat sasaran. Melakukan beberapa pelanggaran bodoh. Ditarik keluar saat istirahat setelah 45 menit yang mengecewakan. 

    Jude Bellingham (6/10):

    Mengalami mimpi buruk di babak pertama. Banyak kehilangan bola dan bermain dengan operan yang tidak jelas. Jauh lebih baik ketika ruang terbuka di babak kedua. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Serangan

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Ditempatkan di sisi kanan dari tiga penyerang depan - posisi yang agak tidak biasa baginya. Tidak banyak terlibat dalam permainan. 

    Kylian Mbappe (8/10):

    Agak ceroboh di babak pertama tetapi mengeksekusi penalti dengan sangat baik di babak kedua. Bisa saja mencetak gol kedua atau ketiga, juga. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Di-bully terus menerus - dan agak tidak perlu - oleh pendukung Madrid. Ceroboh pada awalnya tetapi jauh lebih efektif ketika ruang mulai terbuka. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Cadangan & Manajer

    Arda Guler (8/10):

    Masukannya benar-benar mengubah permainan. Memberikan assist untuk gol kedua dan menawarkan banyak kualitas penyerangan.

    Franco Mastantuono (7/10):

    Memberikan Madrid opsi tambahan di sisi lapangan. Tugas yang solid. 

    Dani Ceballos (6/10):

    Mengendalikan tempo lebih efektif daripada gelandang tengah yang memulai pertandingan.

    David Alaba (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan. 

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Kembali ke formasi 4-3-3 yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh Alonso. Madrid bermain buruk di babak pertama dan jauh lebih baik di babak kedua. Menang? Tentu. Performa bagus? Tidak mungkin. 

