Rating Pemain Real Madrid Vs Girona: Kylian Mbappe Selamatkan Muka Los Blancos, Trent & Arda Guler Melempem Saat Barcelona Ambil Alih Puncak Klasemen

Madrid mencoba mencari peluang sejak awal, tetapi justru terekspos saat serangan balik. Thibaut Courtois merespons dengan melakukan beberapa penyelamatan bagus untuk menjaga skor tetap imbang. Los Blancos mengira mereka unggul saat Mbappe mencetak gol, tetapi dianulir VAR karena handball. Tim tamu kemudian dihukum akibat kelengahan pertahanan. Girona berhasil mengalirkan bola di sisi kanan sebelum Azzedine Ounahi menaklukkan Courtois lewat tembakan dari tepi kotak penalti, memanfaatkan umpan Viktor Tsigankov.

Los Blancos memiliki peluang di awal babak kedua. Bola kembali bersarang di gawang lawan pada menit ke-60, namun dianulir lagi karena Vinicius Junior berada dalam posisi offside. Madrid akhirnya menyamakan kedudukan lewat titik putih pada menit ke-65. Vinicius melewati penjaganya dan dijatuhkan di dalam kotak. Mbappe dengan tenang mengeksekusi penalti ke pojok bawah untuk meredakan ketegangan Xabi Alonso. Madrid nyaris mencetak gol berkali-kali setelahnya. Vinicius melewatkan beberapa peluang tipis, dan upaya jarak dekat Mbappe berhasil digagalkan.

Namun, gol kedua tak kunjung tercipta. Girona bertahan dengan tangguh, dan Madrid kekurangan sedikit kualitas krusial untuk mengunci kemenangan. Ini tak lain adalah peluang emas yang terbuang untuk naik ke puncak, dengan Barcelona kini memegang kendali di puncak klasemen LaLiga.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari Estadio Montilivi...