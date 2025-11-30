Real Madrid Girona GFX Getty
Rating Pemain Real Madrid Vs Girona: Kylian Mbappe Selamatkan Muka Los Blancos, Trent & Arda Guler Melempem Saat Barcelona Ambil Alih Puncak Klasemen

Real Madrid bangkit dari ketertinggalan namun gagal menang dalam hasil imbang 1-1 yang menyebalkan melawan Girona. Penalti Kylian Mbappe di babak kedua membatalkan gol pembuka lawan, namun Madrid gagal mencari gol kedua — membuat mereka tertinggal satu poin dari puncak klasemen LaLiga.

Madrid mencoba mencari peluang sejak awal, tetapi justru terekspos saat serangan balik. Thibaut Courtois merespons dengan melakukan beberapa penyelamatan bagus untuk menjaga skor tetap imbang. Los Blancos mengira mereka unggul saat Mbappe mencetak gol, tetapi dianulir VAR karena handball. Tim tamu kemudian dihukum akibat kelengahan pertahanan. Girona berhasil mengalirkan bola di sisi kanan sebelum Azzedine Ounahi menaklukkan Courtois lewat tembakan dari tepi kotak penalti, memanfaatkan umpan Viktor Tsigankov.

Los Blancos memiliki peluang di awal babak kedua. Bola kembali bersarang di gawang lawan pada menit ke-60, namun dianulir lagi karena Vinicius Junior berada dalam posisi offside. Madrid akhirnya menyamakan kedudukan lewat titik putih pada menit ke-65. Vinicius melewati penjaganya dan dijatuhkan di dalam kotak. Mbappe dengan tenang mengeksekusi penalti ke pojok bawah untuk meredakan ketegangan Xabi Alonso. Madrid nyaris mencetak gol berkali-kali setelahnya. Vinicius melewatkan beberapa peluang tipis, dan upaya jarak dekat Mbappe berhasil digagalkan.

Namun, gol kedua tak kunjung tercipta. Girona bertahan dengan tangguh, dan Madrid kekurangan sedikit kualitas krusial untuk mengunci kemenangan. Ini tak lain adalah peluang emas yang terbuang untuk naik ke puncak, dengan Barcelona kini memegang kendali di puncak klasemen LaLiga.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari Estadio Montilivi...

  • Eder Militao Real Madrid 2025-26Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk gol lawan. Mencegah terjadinya gol kedua.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Performa yang sangat khas dari Trent. Melakukan beberapa hal luar biasa dengan bola, tetapi gagal menjaga pemain lawan saat gol terjadi.

    Eder Militao (7/10):

    Penampilan yang tenang saat kembali ke tim. Bagus saat menguasai bola dan efektif di udara.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Penampilan pertama sejak akhir Agustus, dan performanya agak campur aduk. Solid dengan bola tetapi sedikit lambat bereaksi—dan akibatnya memberikan peluang bagus bagi Girona.

    Fran Garcia (6/10):

    Kejutan melihatnya menjadi starter di bek kiri. Rajin naik-turun di sisi kiri tetapi umpan akhirnya kurang akurat.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Memberikan banyak kontrol di dasar lini tengah, tetapi gagal menutup pergerakan pelari lawan pada gol pembuka Girona.

    Jude Bellingham (8/10):

    Bermain sedikit lebih ke dalam dan melakukan banyak pekerjaan kotor di babak pertama. Lebih menekan ke depan di babak kedua. Pemain Madrid paling konsisten sepanjang laga.

    Federico Valverde (6/10):

    Penuh energi dan kerja keras, bersih saat memegang bola, tetapi naluri menyerangnya agak terkebiri dalam peran ini.

    Arda Guler (5/10):

    Digunakan dalam peran No.10 di awal laga, tetapi pengaruhnya memudar. Diganti saat jeda. Beberapa pertandingan terakhir ini terasa berat baginya.

  • Vinicius Jr Getty

    Penyerang

    Kylian Mbappe (7/10):

    Sial karena satu golnya dianulir akibat handball yang tidak disengaja. Menyelesaikan penalti dengan mudah. Bukan permainan di mana ia paling banyak terlibat, tetapi tetap mencatatkan nama di papan skor.

    Vinicius Jr (8/10):

    Memenangkan penalti berkat keahlian individunya yang menawan. Melepaskan beberapa tembakan yang melebar tipis. Sangat bagus meski belum dalam performa terbaiknya yang memukau.

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Pergantian & Manajer

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Masuk saat jeda dan memberi Madrid energi serta keseimbangan yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Sangat mengesankan sejauh tahun ini berjalan.

    Rodrygo (6/10):

    Masuk di akhir laga saat Madrid mengejar gol kemenangan. Nyaris tak terlibat.

    Alvaro Carreras (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberi dampak.

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberi dampak.

    Xabi Alonso (5/10):

    Melakukan sedikit rotasi, membuat perubahan di bek kiri dan bek tengah. Namun, timnya tampil kurang bersemangat dan tidak meyakinkan di kedua ujung lapangan.

