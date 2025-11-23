Real Madrid Elche GFXGetty
Thomas Hindle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs Elche: Jude Bellingham Penyelamat! Bintang Inggris Amankan Hasil Imbang, Pasukan Xabi Alonso Kehilangan Poin

Jude Bellingham mencetak gol dan asis, namun Real Madrid kesulitan menghadapi Elche yang gigih dalam hasil imbang 2-2 yang mengecewakan. Los Blancos patut berbesar hati bisa mengejar ketertinggalan, namun harus diakui mereka tampil ceroboh dalam waktu lama melawan tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan.

Elche mendominasi sebagian besar permainan di babak pertama, berulang kali melancarkan serangan balik. Namun, setiap upaya mereka dihadang oleh ketangguhan Thibaut Courtois, yang melakukan tiga penyelamatan besar untuk menggagalkan peluang tuan rumah. Madrid juga punya peluang. Alexander-Arnold mengirim umpan cerdas kepada Kylian Mbappe, tetapi tembakan pemain Prancis itu mengarah tepat ke Inaki Pena.

Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua. Hanya butuh dua operan, sebuah pertukaran cepat untuk menyingkirkan dua bek Madrid sebelum Aleix Febas menyontek bola melewati Courtois yang menjatuhkan diri. Xabi Alonso merespons dengan memasukkan Vinicius Jr untuk menambah daya gedor. Hasilnya adalah kebangkitan Madrid. Mereka menekan dan akhirnya menuai hasil. Sebuah sepak pojok berhasil dimanfaatkan Dean Huijsen yang membelokkan bola masuk setelah sontekan Jude Bellingham.

Dari situ, seharusnya Madrid memegang kendali. Namun Elche punya momen kejutan lain. Alvaro Rodriguez, lulusan akademi Madrid, membawa timnya unggul 2-1 lewat tendangan jarak jauh yang indah. Namun Madrid kembali merespons. Kali ini Bellingham yang mencetak gol, menyontek bola ke gawang kosong memanfaatkan umpan tarik cerdik Mbappe.

Ada lebih banyak serangan dari kedua belah pihak, dan gol ketiga tampaknya mungkin terjadi. Namun, gol itu tak kunjung tiba, dan Madrid harus puas dengan satu poin yang membuat frustrasi.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari Estadio Martinez Valero...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan rapi di babak pertama. Kebobolan dua kali di babak kedua — dan mungkin merasa seharusnya bisa menggagalkan salah satunya.

    Raul Asencio (6/10):

    Agak tidak menentu di lini belakang saat meng-cover Trent. Gagal menjaga lawan saat gol terjadi.

    Dean Huijsen (7/10):

    Mencetak gol, melakukan tugas bertahan dengan baik.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Terlihat kurang yakin dalam formasi tiga bek, dan terkadang bingung harus menutup sayap atau tengah.

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Performa campur aduk yang khas. Lengah saat gol terjadi tapi juga mengalirkan bola dengan indah. Masih bisa lebih baik lagi.

    Dani Ceballos (5/10):

    Cukup hambar di lini tengah. Melakukan beberapa tekel konyol dan mudah dilewati oleh permainan langsung Elche.

    Arda Guler (6/10):

    Kalah fisik hampir sepanjang laga. Menciptakan dua peluang, tetapi peran yang lebih dalam tidak cocok untuknya tanpa perlindungan Aurelien Tchouameni.

    Fran Garcia (6/10):

    Naik-turun di sisi kiri dengan cepat. Melakukan banyak lari egois, tetapi tidak terhubung dengan baik dengan rekan setim.

    Jude Bellingham (9/10):

    Luar biasa sepanjang laga. Mencetak gol kedua Madrid, melakukan kerja defensif yang apik, dan memberi asis untuk gol penyeimbang Huijsen. Konyol jika ada yang mempertanyakan kualitasnya di timnas Inggris.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Penyerang

    Rodrygo (6/10):

    Tidak benar-benar memanfaatkan momen dalam penampilan starter pertamanya sejak 19 Oktober. Beberapa sentuhan bagus dan tembakan tepat sasaran, tapi tidak ada yang benar-benar berhasil baginya.

    Kylian Mbappe (7/10):

    Melakukan beberapa tusukan berbahaya, tembakannya diselamatkan dengan baik di babak pertama. Memberikan asis cerdas untuk Bellingham. Berdampak, meski tidak mencetak gol.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Pergantian & Pelatih

    Federico Valverde (6/10):

    Penuh energi tapi tanpa dampak nyata.

    Vinicius Jr (6/10):

    Secara keseluruhan campur aduk. Rutin melewati lawannya dalam 30 menit yang lincah, tapi tidak pernah menghasilkan momen magis.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Lugas dalam melakukan tekel — sebagian besar dimenangkannya. Memberikan dorongan ke depan yang berharga.

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Gagal mencetak gol ke gawang kosong di masa injury time.

    Brahim Diaz (N/A):

    Tidak punya cukup waktu untuk memberi dampak.

    Xabi Alonso (5/10):

    Mencoba variasi dengan formasi 3-4-2-1, tetapi Madrid tidak pernah benar-benar memegang kendali. Tidak pantas mendapatkan lebih dari satu poin. Malam yang buruk.

