Rating Pemain Real Madrid Vs Celta Vigo: Los Blancos Hilang Arah! Pasukan Xabi Alonso Dipermalukan Di Kandang Dengan SEMBILAN Pemain Usai Dua Kartu Merah, Mbappe, Bellingham & Vini Jr Melempem

Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior semuanya menyuguhkan performa buruk di malam ketika mereka sangat dibutuhkan dalam kondisi terbaik, sebuah kekalahan yang bisa berdampak besar dalam perburuan gelar. Bernabeu terdiam setelah Real tertinggal lewat penyelesaian memukau dari pemain internasional Swedia berusia 21 tahun, Williot Swedberg. Pertahanan Real tertangkap basah saat Swedberg bergerak ke dalam kotak penalti dan menemukan ruang untuk melepaskan tembakan dengan sentuhan berani kaki kanannya yang bersarang di pojok bawah gawang.

Situasi bertambah buruk bagi Los Blancos ketika Fran Garcia diusir keluar lapangan setelah menerima dua kartu kuning hanya dalam waktu beberapa menit di babak kedua akibat dua pelanggaran konyol. Real terguncang dan penonton bereaksi, mengingatkan para pemain tentang apa yang dipertaruhkan dan kebutuhan akan tiga poin untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, Barcelona.

Namun, rasa malu itu memuncak di tahap akhir pertandingan ketika Alvaro Carreras diusir keluar setelah menerima dua kartu kuning, dan Swedberg menggiring bola melewati kiper Real yang terkejut, Thibaut Courtois, untuk mengunci kemenangan dan mengakhiri malam yang mengerikan bagi pasukan Alonso.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Bernabeu...