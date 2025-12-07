Real MadridGOAL/Getty
Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs Celta Vigo: Los Blancos Hilang Arah! Pasukan Xabi Alonso Dipermalukan Di Kandang Dengan SEMBILAN Pemain Usai Dua Kartu Merah, Mbappe, Bellingham & Vini Jr Melempem

Real Madrid dipermalukan tim juru kunci Celta Vigo, mengakhiri laga dengan sembilan pemain dan gagal memangkas jarak empat poin dari Barcelona usai kalah mengejutkan 2-0 di Bernabeu. Pasukan Xabi Alonso tertinggal lewat penyelesaian indah Williot Swedberg. Fran Garcia dan Alvaro Carreras dikartu merah sebelum Swedberg mencetak gol lagi diiringi cemoohan penonton.

Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior semuanya menyuguhkan performa buruk di malam ketika mereka sangat dibutuhkan dalam kondisi terbaik, sebuah kekalahan yang bisa berdampak besar dalam perburuan gelar. Bernabeu terdiam setelah Real tertinggal lewat penyelesaian memukau dari pemain internasional Swedia berusia 21 tahun, Williot Swedberg. Pertahanan Real tertangkap basah saat Swedberg bergerak ke dalam kotak penalti dan menemukan ruang untuk melepaskan tembakan dengan sentuhan berani kaki kanannya yang bersarang di pojok bawah gawang.

Situasi bertambah buruk bagi Los Blancos ketika Fran Garcia diusir keluar lapangan setelah menerima dua kartu kuning hanya dalam waktu beberapa menit di babak kedua akibat dua pelanggaran konyol. Real terguncang dan penonton bereaksi, mengingatkan para pemain tentang apa yang dipertaruhkan dan kebutuhan akan tiga poin untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, Barcelona.

Namun, rasa malu itu memuncak di tahap akhir pertandingan ketika Alvaro Carreras diusir keluar setelah menerima dua kartu kuning, dan Swedberg menggiring bola melewati kiper Real yang terkejut, Thibaut Courtois, untuk mengunci kemenangan dan mengakhiri malam yang mengerikan bagi pasukan Alonso.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Bernabeu...

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Memulai laga dengan relatif tenang, dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kedua gol tersebut. Akan sangat kecewa dengan pertahanannya.

    Raul Asencio (4/10):

    Dibuat malu setelah terpeleset di awal babak pertama yang membuka pintu bagi Celta untuk menyerang, pasti merasa lega tim tamu gagal memanfaatkannya.

    Eder Militao (6/10):

    Hanya bertahan 20 menit setelah mengalami cedera hamstring yang terlihat parah, digantikan oleh Rudiger. Berita yang sangat buruk bagi Alonso karena Militao sedang dalam performa luar biasa untuk Los Blancos.

    Alvaro Carreras (2/10):

    Malam yang kacau balau. Dua kartu kuning cepat untuk insiden sekelas 'taman bermain' dan akhirnya diusir keluar lapangan.

    Fran Garcia (3/10):

    Perilaku konyol dalam dua menit gila di babak kedua, menerima dua kartu kuning untuk tantangan yang sama sekali tidak perlu hingga membuat timnya bermain dengan sepuluh orang. Wasit tidak punya pilihan lain dan tepat memberikan kartu merah.

    • Iklan
  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (4/10):

    Menjalani malam yang buruk, yang dirangkum oleh upayanya dari jarak 20 yard yang melambung jauh di atas mistar gawang disambut paduan suara cemoohan dari penonton tuan rumah.

    Arda Guler (5/10):

    Menyia-nyiakan peluang emas untuk membuka skor pada menit ke-40, namun tembakannya melebar dari jarak hanya beberapa yard.

    Federico Valverde (5/10):

    Sibuk berlari sepanjang malam, tetapi seperti rekan satu timnya, gagal menciptakan momen berkualitas yang layak disebut.

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penyerang

    Jude Bellingham (3/10):

    Terkena pukulan keras di mata kanannya pada babak kedua, yang menyebabkan darah mengucur dari luka kecil. Sejujurnya, ini adalah malam yang mengerikan bagi Bellingham yang gagal menciptakan apa pun di depan gawang setelah peluang sundulan awalnya diselamatkan.

    Kylian Mbappe (3/10):

    Mengira momennya telah tiba pada menit ke-74, tetapi kontrol dan tendangan cungkilnya melewati kiper yang maju justru mendarat tepat di atas mistar gawang di atap jaring. Di bawah standar di setiap lini pada malam yang menyedihkan bagi superstar Prancis itu.

    Vinicius Junior (3/10):

    Membuat semua pembicaraan baru-baru ini tentang kepindahan bernilai besar tampak sedikit prematur setelah menyuguhkan performa yang tinggi dalam usaha, tetapi rendah dalam kualitas. Kini belum mencetak gol dalam 11 pertandingan untuk Real.

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pergantian & Pelatih

    Antonio Rudiger (5/10):

    Masuk pada menit ke-24, menggantikan Militao yang cedera. Harus banyak melakukan covering saat Real Madrid menekan mencari gol penyeimbang dan kalah adu fisik dengan Swedberg di momen-momen akhir.

    Gonzalo Garcia (4/10):

    Menggantikan Guler pada menit ke-75, banyak berlari tetapi tidak cukup waktu di lapangan untuk mempengaruhi pertandingan.

    Xabi Alonso (3/10):

    Malam yang sangat membuat frustrasi bagi sang bos yang menurunkan pemain bintangnya dan menyaksikan mereka semua gagal melawan tim juru kunci liga. Malamnya dirangkum dengan kartu kuning setelah protes terlalu keras kepada wasit. Punya banyak hal untuk direnungkan setelah malam yang mengerikan bagi harapan gelar timnya.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI