Mbappe Vincius Pavlidis GFX
Thomas Hindle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs Benfica: Los Blancos Semrawut! Tumbang Meski Mbappe Cetak Brace, Dua Kartu Merah Paksa Raksasa Spanyol Ke Play-Off Liga Champions

Sundulan tak terduga Anatoliy Trubin di masa injury time menutup kemenangan luar biasa 4-2 Benfica atas Real Madrid yang tampil lesu. Los Blancos tak berdaya menghadapi wakil Portugal itu dan takluk di laga tandang. Pasukan Alvaro Arbeloa kini harus melewati play-off dua leg nan ketat demi tiket babak 16 besar Liga Champions.

Madrid tak pernah benar-benar mengendalikan babak pertama. Pasukan Alvaro Arbeloa kesulitan dari lini belakang hingga depan, sementara Benfica, yang dilatih mantan bos Madrid Jose Mourinho, senang melakukan serangan balik. Namun, Los Blancos unggul—meski tak pantas—saat Kylian Mbappe menyundul bola masuk lewat sentuhan nyata pertamanya.

Namun, Benfica bangkit. Mereka menyamakan skor 1-1 pada menit ke-36 saat Andreas Schjelderup menuntaskan serangan balik cepat dengan sundulan rapi yang lolos di sela kaki Thibaut Courtois. Gol kedua datang dari titik putih jelang jeda. Aurelien Tchouameni mendorong lawannya di kotak penalti, wasit menunjuk titik putih. Vangelis Pavlidis menendang bola ke tengah gawang.

Keadaan memburuk di babak kedua. Benfica mencetak gol ketiga lewat serangan balik sederhana lainnya. Schjelderup menemukan ruang di kiri, memotong ke dalam melewati Raul Asencio, dan menceploskan bola ke tiang dekat. Namun, Madrid membuat laga kembali menarik saat Mbappe membalas lewat umpan silang Arda Guler. Dan memang, ada keajaiban di akhir laga.

Akan tetapi, itu bukan dari pemain berkostum Madrid. Jauh di masa injury time, saat Benfica butuh gol untuk lolos, kiper Anatoliy Trubin menyundul tendangan bebas masuk ke gawang, menutup malam yang luar biasa. Timnya lolos dramatis ke play-off. Sementara Madrid harus menanggung malu menjalani laga hidup-mati dua leg untuk bertahan.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Estadio La Luz...

  • Thibaut Courtois 2025Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (5/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan bagus. Dikolongi pada gol pertama, salah menebak arah pada gol kedua, dan tak bisa berbuat banyak pada gol ketiga.

    Federico Valverde (5/10):

    Terus-menerus dieksploitasi di sisi kanan, dan terlalu sering membiarkan Asencio sendirian.

    Raul Asencio (4/10):

    Benar-benar diacak-acak dalam proses gol penyeimbang Benfica. Mendapat kartu kuning kedua yang konyol di masa injury time. Namun, menyumbang assist untuk gol pembuka Mbappe.

    Dean Huijsen (6/10):

    Banyak melapis Carreras, yang bukan keahlian utamanya. Diganti secara tidak adil.

    Alvaro Carreras (5/10):

    Kurang disiplin posisi di babak pertama, sebagaimana Benfica terus menyerang sisi lapangannya.

    • Iklan
  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Menghadiahi penalti akibat dorongan konyol dan seharusnya bisa mengalirkan bola lebih cepat.

    Arda Guler (6/10):

    Kehilangan bola beberapa kali dan terlalu mudah didorong di lini tengah. Terlihat jauh lebih baik di sisi kanan.

    Jude Bellingham (6/10):

    Berlari tanpa lelah dan bertarung keras. Tidak mendapat banyak peluang menyerang.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Penyerang

    Franco Mastantuono (5/10):

    Menjaga lebar lapangan, yang cukup berguna. Namun, seharusnya bisa lebih rapi saat menguasai bola.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Menyundul dengan baik, sempat terlihat cedera tak lama kemudian. Menambah satu gol lagi untuk memberi Madrid harapan—tapi tak berujung apa-apa.

    Vinicius Jr (5/10):

    Nyaris tak terlihat di babak pertama. Menawarkan sedikit kualitas di babak kedua tetapi terus dijaga oleh dua pemain dan tak pernah mengoper.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Pergantian & Pelatih

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Masuk sebagai gelandang tengah, memberi Los Blancos sedikit gigitan lebih.

    Rodrygo (4/10):

    Tak banyak berdampak di sisi kanan. Diusir keluar karena protes keras di injury time babak kedua.

    David Alaba (6/10):

    Penampilan bagus di bek tengah.

    Jorge Cestero (6/10):

    Penampilan cameo cerah lainnya dari pemain akademi.

    Brahim Diaz (N/A):

    Tak ada waktu untuk memberi dampak.

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Menurunkan skuad kekuatan penuh—cukup mengejutkan mengingat kondisinya. Itu tidak berhasil, karena Madrid sangat rapuh dan pantas kalah.

