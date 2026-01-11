Rating Pemain Real Madrid Vs Barcelona: Rodrygo Kembali Mengecewakan & Raul Asencio Kewalahan Saat Los Blancos Kalah Beruntun Di Final Piala Super Spanyol

Di sebagian besar babak pertama, Madrid benar-benar kesulitan mengembangkan permainan. Mereka seperti mengejar bayang-bayang lawan dan terpaksa hanya mengandalkan peluang serangan balik sesekali, yang gagal dimanfaatkan oleh Rodrygo dan kemudian Gonzalo Garcia. Barca membuka keunggulan pada menit ke-36, lewat aksi Raphinha yang memotong ke sisi kiri sebelum melepaskan tembakan keras yang berbuah gol.

Kemudian kekacauan terjadi. Vinicius membalas sepuluh menit kemudian dengan menambah koleksi gol indahnya, melewati tiga pemain lawan dan menceploskan bola ke gawang. Namun, Los Blancos kemudian lengah, membiarkan Robert Lewandowski menyelinap di belakang pertahanan dan melakukan penyelesaian akhir. Meski begitu, masih ada satu momen terakhir di babak pertama saat Garcia mencungkil bola dari situasi sepak pojok untuk mencetak gol.

Gol ketiga Barca tercipta berkat sedikit keberuntungan saat waktu tersisa 17 menit. Raphinha bergerak ke sisi kanan dan terpeleset saat menendang. Namun, bola mengalami pantulan yang menguntungkan karena mengenai Raul Asencio dan masuk ke gawang, membuat Thibaut Courtois mati langkah. Madrid memiliki peluang di akhir laga. Alvaro Carreras dan Asencio sama-sama nyaris mencetak gol, tetapi digagalkan oleh kiper Barca, Joan Garcia. Gol penyeimbang tak kunjung datang, dan Los Blancos terpaksa menyaksikan rival mereka merayakan kemenangan Piala Super secara back-to-back untuk pertama kalinya sejak 2011.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari King Abdullah Sport City Stadium...