Rating Pemain Real Madrid Vs Atletico Madrid: Fede Valverde Luar Biasa! Tendangan Bebas Fantastis Picu Kemenangan Semifinal, Rodrygo Terus Bersinar Demi Wujudkan El Clasico Di Final Supercopa

Laga semifinal bergengsi di Arab Saudi ini dimulai dengan kejutan. Pelanggaran yang tampaknya tidak berbahaya terhadap Jude Bellingham di jarak 30 yard dari gawang Atletico menjadi awal dari gol ajaib Valverde. Menggantikan peran Dani Carvajal, baik sebagai kapten maupun bek kanan, pemain Uruguay itu memimpin dengan contoh nyata lewat tembakan bola mati yang menghujam pojok atas gawang Jan Oblak. Meski kiper veteran itu sempat menyentuh bola, dan tayangan ulang memperlihatkan sedikit sentuhan dari Sorloth di pagar betis Atletico, tidak ada harapan untuk membelokkan tembakan menggelegar itu ke atas mistar.

Diego Simeone mungkin senang dengan respons timnya, karena Atletico mendominasi 20 menit berikutnya. Meski mereka bekerja keras, justru Los Blancos yang menciptakan peluang emas berikutnya saat Rodrygo lolos berkat umpan Alvaro Carreras. Pemain Brasil itu melakukan gerakan memotong ke dalam yang brilian untuk mengecoh Conor Gallagher yang menerjang, namun tembakan lanjutannya terlalu lemah.

Tak lama kemudian, Thibaut Courtois dipaksa beraksi beberapa kali, dengan penyelamatan terbaiknya adalah terbang menepis sundulan Sorloth. Striker besar asal Norwegia itu seharusnya bisa mencetak gol lewat peluang udara lainnya beberapa saat kemudian, namun sundulan bebasnya melambung di atas mistar.

Real tampak mulai menjauh dari rival sekotanya saat Rodrygo menyambut umpan Valverde, berlari menuju gawang Oblak, dan kali ini memanfaatkan peluangnya dengan tenang lewat penyelesaian kaki bagian dalam melewati kiper Slovenia tersebut. Namun, hal itu memicu respons instan dari pasukan Simeone. Sorloth menebus kegagalannya di babak pertama dengan menyundul umpan silang Giuliano Simeone melewati Courtois yang tak berdaya di tiang jauh.

Tepat ketika pertandingan tampak akan berakhir landai, pergantian Vinicius Jr pada menit ke-80 memicu perselisihan antar kedua bangku cadangan, di mana pemain Brasil itu dan Diego Simeone menerima kartu kuning. Upaya akrobatik Antoine Griezmann beberapa saat kemudian digagalkan oleh Courtois, dan Atletico terus menekan di sisa waktu, namun gagal menyamakan kedudukan.

Kegagalan Julian Alvarez di menit akhir memastikan akan tersaji final Supercopa bertajuk "El Clasico", di mana Los Blancos akan menghadapi Barcelona pada Senin (12/1) dini hari WIB.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari King Abdullah Sport City Stadium...