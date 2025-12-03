Kylian Mbappe Eduardo Camavinga Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2025Getty Images
Adhe Makayasa

Rating Pemain Real Madrid Vs Athletic Club: Kylian Mbappe Tak Terbendung! Eduardo Camavinga Berkelas, Trent Bungkam Kritik Sebelum Cedera

Brace memukau Kylian Mbappe dan sundulan Eduardo Camavinga bantu Real Madrid menang krusial 3-0 atas Athletic Club, Kamis dini hari. Di tengah tekanan pada Xabi Alonso, para pemain tampil gemilang di San Mames, di mana Trent Alexander-Arnold catatkan asis pertamanya musim ini.

Hampir tidak ada tanda-tanda krisis yang dikabarkan melanda Madrid, sebagaimana mereka dengan cepat memimpin ketika Mbappe mengontrol umpan jauh Alexander-Arnold dengan indah, melesat melewati sejumlah pemain Athletic, lalu melepaskan tembakan keras yang tak terjangkau Unai Simon.

Tim tamu, yang memasuki laga dengan tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona, harus berterima kasih kepada kiper Thibaut Courtois karena menjaga keunggulan mereka. Kiper Belgia itu entah bagaimana menggagalkan peluang jarak dekat Alex Berenguer. Penyelamatan itu terbukti krusial karena pasukan Alonso segera menggandakan keunggulan melalui Camavinga, yang menyundul masuk umpan kepala Mbappe di depan gawang.

Tuan rumah sempat menebar ancaman dalam serangan, terutama saat Nico Williams menguasai bola. Namun, harapan untuk bangkit musnah tepat sebelum satu jam laga berjalan ketika Mbappe diberi terlalu banyak ruang di tepi kotak penalti. Ia mencetak gol keduanya malam itu dan ke-18 di LaLiga musim ini dengan tembakan jarak jauh yang menyelinap masuk ke tiang dekat.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari San Mames...

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (8/10):

    Penyelamatan besar di babak pertama untuk menggagalkan Berenguer. Melakukan satu lagi penyelamatan spektakuler di awal babak kedua.

    Trent Alexander-Arnold (8/10):

    Mencatatkan asis LaLiga pertamanya dengan umpan panjang yang dikontrol dan dibawa lari dengan brilian oleh Mbappe untuk mencetak gol. Sayangnya, ia tampak mengalami cedera dan ditarik keluar sebelum satu jam permainan.

    Eder Militao (7/10):

    Malam yang stabil bagi bek Brasil ini, di mana talenta serangan Athletic sebagian besar berhasil diredam sepanjang laga.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Terlihat sedikit lamban dalam beberapa duel perebutan bola bawah, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh pada hasil akhir.

    Alvaro Carreras (7/10):

    Mencatatkan asis sederhana untuk gol kedua Mbappe dan sebagian besar tidak bermasalah di sisi kiri pertahanan.

    Gelandang

    Eduardo Camavinga (9/10):

    Terus-menerus memenangkan duel dan memancing pelanggaran, membantu Madrid mengendalikan lini tengah. Pantas mencetak gol tepat sebelum jeda, tetapi mengalami cedera dan kemudian diganti.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Tampil dominan bersama Camavinga dan merajut serangan Madrid dengan operan-operannya yang sebagian besar akurat.

    Jude Bellingham (8/10):

    Menggunakan bola dengan sangat baik saat menguasai permainan dan juga terus-menerus merebutnya kembali.

    Penyerang

    Federico Valverde (6/10):

    Tidak memberikan banyak kualitas serangan di sayap kanan, tetapi kehadirannya sangat gigih saat membantu pertahanan.

    Kylian Mbappe (9/10):

    Lari dan penyelesaian akhir yang indah dari umpan jauh Alexander-Arnold untuk membawa timnya unggul. Kemudian mencatatkan asis saat menyundul bola ke arah Camavinga, sebelum mencetak gol keduanya dengan tembakan keras.

    Vinicius Jr (7/10):

    Bisa saja mencetak gol di babak pertama tetapi tembakannya dari sudut sempit membentur tiang. Terlihat berbahaya seperti biasa saat serangan balik.

    Pergantian & Pelatih

    Raul Asencio (6/10):

    Mengisi posisi bek kanan dan tidak mengalami banyak masalah.

    Arda Guler (6/10):

    Tidak memberikan banyak dampak karena tempo permainan menurun setelah kedatangannya.

    Brahim Diaz (6/10):

    Pertandingan sudah mulai mereda saat pemain Spanyol ini masuk.

    Rodrygo (6/10):

    Mendapatkan kesempatan serangan balik sesekali.

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Juga tidak banyak melakukan pekerjaan di 15 menit terakhir.

    Xabi Alonso (8/10):

    Membutuhkan kemenangan setelah beberapa hari yang berat di mana masa depannya di Madrid dipertanyakan. Menyaksikan timnya mendapatkan gol awal yang krusial dan mereka tidak menoleh ke belakang sejak saat itu.

