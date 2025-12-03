Rating Pemain Real Madrid Vs Athletic Club: Kylian Mbappe Tak Terbendung! Eduardo Camavinga Berkelas, Trent Bungkam Kritik Sebelum Cedera

Hampir tidak ada tanda-tanda krisis yang dikabarkan melanda Madrid, sebagaimana mereka dengan cepat memimpin ketika Mbappe mengontrol umpan jauh Alexander-Arnold dengan indah, melesat melewati sejumlah pemain Athletic, lalu melepaskan tembakan keras yang tak terjangkau Unai Simon.

Tim tamu, yang memasuki laga dengan tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona, harus berterima kasih kepada kiper Thibaut Courtois karena menjaga keunggulan mereka. Kiper Belgia itu entah bagaimana menggagalkan peluang jarak dekat Alex Berenguer. Penyelamatan itu terbukti krusial karena pasukan Alonso segera menggandakan keunggulan melalui Camavinga, yang menyundul masuk umpan kepala Mbappe di depan gawang.

Tuan rumah sempat menebar ancaman dalam serangan, terutama saat Nico Williams menguasai bola. Namun, harapan untuk bangkit musnah tepat sebelum satu jam laga berjalan ketika Mbappe diberi terlalu banyak ruang di tepi kotak penalti. Ia mencetak gol keduanya malam itu dan ke-18 di LaLiga musim ini dengan tembakan jarak jauh yang menyelinap masuk ke tiang dekat.

Berikut rating para pemain Real Madrid versi GOAL dari San Mames...