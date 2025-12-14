Real Madrid Alaves GFX 2025Getty
Rating Pemain Real Madrid Vs Alaves: Aksi Superhuman Kylian Mbappe & Kebangkitan Rodrygo Ringankan Beban Xabi Alonso Saat Los Blancos Raih Kemenangan Vital

Kylian Mbappe kembali mencetak gol untuk melanjutkan musim individunya yang luar biasa dan Rodrygo mengakhiri paceklik golnya di LaLiga saat Real Madrid menang tipis atas tim Alaves yang terorganisasi. Pasukan Xabi Alonso membutuhkan hasil ini demi menyelamatkan karier sang pelatih. Meski minim kualitas permainan, momen kecemerlangan individu sukses memastikan kemenangan tandang 2-1 yang vital.

Madrid banyak menguasai bola di tahap awal laga, namun harus diakui minim hasil nyata. Jika ini digadang-gadang sebagai laga penyelamat karier Alonso, niat tersebut tidak terlalu terlihat. Mbappe pada dasarnya mengubah situasi itu seorang diri. Begitu Madrid mendapatkan sedikit ruang dalam serangan, mereka langsung menerkam. Mbappe menerima bola di sisi kiri, memotong ke dalam melewati dua pemain, dan melepaskan tembakan keras untuk membawa timnya unggul 1-0.

Mereka nyaris membuang keunggulan itu di babak kedua. Kelengahan pertahanan membiarkan Carlos Vincente berlari di belakang garis pertahanan, dan ia melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau Thibaut Courtois. Namun, saat harapan tampak hilang, Rodrygo muncul sebagai pahlawan. Vinicius Jr melesat di sisi kiri, melepaskan umpan silang ke tengah, dan rekan senegaranya dari Brasil itu melakukan tap-in untuk mencetak gol LaLiga pertamanya sejak Januari. Seharusnya ada gol tambahan tak lama kemudian ketika Gonzalo Garcia gagal mengoper bola mendatar dengan sempurna ke arah Mbappe yang berdiri bebas. Brahim Diaz juga melepaskan tembakan yang melebar di akhir laga.

Ini adalah satu lagi penampilan ceroboh dari Madrid — dan mereka belum membangun identitas sejati di bawah asuhan Alonso. Meski demikian, ini adalah hasil yang meringankan tekanan pada pelatih asal Spanyol tersebut dan menjaga jarak Madrid tetap empat poin dari pemuncak klasemen LaLiga, Barcelona.

GOAL memberikan rating pemain Real Madrid dari Estadio de Mendizorroza...

  • Toni Rudger Real Madrid 2025Getty

    Kiper & Bek

    Thibaut Courtois (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan rapi. Tidak berdaya mencegah gol Alaves.

    Federico Valverde (6/10):

    Benar-benar ada di mana-mana sepanjang laga — tanpa menjadi sangat efektif. Menjelajah banyak area lapangan tetapi agak kurang dalam kualitas serangan.

    Raul Asencio (5/10):

    Agak gegabah di beberapa momen dan seharusnya bisa menahan posisinya dengan lebih tenang.

    Antonio Rudiger (5/10):

    Tidak banyak membantu bek kirinya yang minim pengalaman dengan maju ke depan, membiarkan Vincente berlari di belakangnya untuk mencetak gol penyeimbang Alaves.

    Victor Valdepenas (6/10):

    Debut penuh sebagai starter yang campur aduk. Mampu mengimbangi tempo dan memenangkan beberapa tekel — tetapi terlihat goyah sesekali.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Gelandang

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Rapi di dasar lini tengah. Memenangkan tekel dan menjaga aliran bola. Dia mengalami peningkatan di bawah asuhan Alonso.

    Arda Guler (5/10):

    Senyap sekali lagi. Dia dan Bellingham terlalu sering menempati ruang yang sama.

    Jude Bellingham (8/10):

    Performa lini tengah yang benar-benar penuh kerja keras. Tidak ada yang terlalu mencolok, tetapi melakukan pekerjaan kotor dengan sangat baik.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Penyerang

    Rodrygo (7/10):

    Senyap sampai ia mencetak gol kemenangan yang sangat penting. Telah menunjukkan nilainya belakangan ini, dan kini mengoleksi dua gol dalam dua laga setelah golnya di Liga Champions melawan Man City tengah pekan lalu.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Memberikan momen kecemerlangan individu yang dibutuhkan untuk membawa Madrid unggul 1-0. Berbahaya sepanjang laga. Sedang rajin-rajinnya mencetak gol saat ini.

    Vinicius Jr (7/10):

    Timbul tenggelam dalam permainan. Ceroboh di beberapa momen, tetapi memberikan assist penentu kemenangan.

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Pergantian & Pelatih

    Dean Huijsen (5/10):

    Bermain sebentar untuk memulihkan kebugaran.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Gagal mengoper bola dengan sempurna yang seharusnya bisa mengunci kemenangan lebih awal.

    Brahim Diaz (N/A):

    Tidak cukup waktu untuk memberikan dampak.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tidak cukup waktu untuk memberikan dampak.

    Xabi Alonso (7/10):

    Madrid tidak tampil hebat, tetapi mereka bertarung demi pelatih dan mendapatkan hasil, yang sangat melegakan bagi Alonso. Namun, tampaknya ia masih berjarak satu hasil buruk lagi dari pemecatan.

