Rating Pemain Manchester United Vs Tottenham: Matthijs De Ligt Yang KOLOSAL! Sang Bintang Belanda Selamatkan Manuel Ugarte Yang 'Tertidur' & Benjamin Sesko Yang Kikuk Saat Setan Merah Bangkit Di Laga Gila

United memimpin tepat setelah setengah jam pertandingan. Spurs gagal membersihkan garis mereka saat bermain di dalam kotak mereka sendiri, dan ketika bola kembali berkat umpan silang Amad Diallo, Bryan Mbeumo menyelinap di belakang Pedro Porro untuk menyundul di tiang jauh.

Tottenham hampir menyamakan kedudukan di sisi lain babak pertama ketika Cristian Romero menyentuh umpan silang Wilson Odobert, hanya untuk Senne Lammens melakukan penyelamatan bagus dengan kakinya. Sesaat kemudian, pemain Belgia itu mengangkat tangan kuat untuk menangkis setengah-volley dari Joao Palhinha.

Spurs memasukkan bola ke gawang melalui Brennan Johnson tetapi bendera segera diangkat untuk offside yang jelas saat tuan rumah terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Dengan hanya enam menit tersisa, United akhirnya menyerah. Odobert dengan mudah melewati Manuel Ugarte sebelum memberikan bola kepada Destiny Udogie untuk mengirimkan umpan silang rendah, yang diterima oleh Mathys Tel dan diselesaikan dengan cepat oleh pemain asal Prancis itu.

Apa yang menjadi akhir permainan yang kacau terbuka untuk Benjamin Sesko menemukan pemenang ketika diloloskan oleh Bruno Fernandes, tetapi pemain asal Slovenia itu terlalu lama mengendalikan bola dan ditackle pada detik terakhir oleh Micky van de Ven. Sesko meninggalkan tantangan ini dengan cedera dan harus tertatih-tatih keluar, tetapi karena United telah menggunakan semua pemain pengganti mereka, mereka harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

Memasuki enam menit waktu tambahan, Tottenham membalikkan keadaan sepenuhnya. United tidak bisa membersihkan dari sepak pojok Spurs, dengan bola jatuh ke Odobert di tepi kotak. Pemain asal Prancis itu mengarahkan tendangan melengkung kembali ke dalam, yang disentuh oleh Richarlison dan melewati Lammens yang tak berdaya.

Namun masih ada waktu untuk satu perubahan terakhir. United mendapatkan sepak pojok, yang melayang ke tiang belakang untuk De Ligt menyundul melewati garis dengan selisih beberapa inci dan menyelamatkan satu poin. Hasil ini berarti kedua tim kehilangan kesempatan untuk naik ke posisi kedua di tabel Liga Premier sebelum pertemuan Manchester City dengan Liverpool pada hari Minggu.

GOAL menilai pemain Manchester United dari Stadion Tottenham Hotspur...