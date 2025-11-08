Man Utd Tottenham GFXGOAL
Anugerah Pamuji

Rating Pemain Manchester United Vs Tottenham: Matthijs De Ligt Yang KOLOSAL! Sang Bintang Belanda Selamatkan Manuel Ugarte Yang 'Tertidur' & Benjamin Sesko Yang Kikuk Saat Setan Merah Bangkit Di Laga Gila

Matthijs de Ligt mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96 sehingga Manchester United berhasil meraih hasil imbang 2-2 dalam kunjungan mereka ke Tottenham, menghentikan empat kekalahan beruntun dari Spurs. Tim asuhan Thomas Frank tertinggal selama sebagian besar pertandingan, namun kebangkitan di menit-menit akhir membuat mereka hampir meraih tiga poin, hanya saja tim Ruben Amorim berhasil menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir dan membalas dendam setelah kalah di final Liga Europa musim lalu.

United memimpin tepat setelah setengah jam pertandingan. Spurs gagal membersihkan garis mereka saat bermain di dalam kotak mereka sendiri, dan ketika bola kembali berkat umpan silang Amad Diallo, Bryan Mbeumo menyelinap di belakang Pedro Porro untuk menyundul di tiang jauh.

Tottenham hampir menyamakan kedudukan di sisi lain babak pertama ketika Cristian Romero menyentuh umpan silang Wilson Odobert, hanya untuk Senne Lammens melakukan penyelamatan bagus dengan kakinya. Sesaat kemudian, pemain Belgia itu mengangkat tangan kuat untuk menangkis setengah-volley dari Joao Palhinha.

Spurs memasukkan bola ke gawang melalui Brennan Johnson tetapi bendera segera diangkat untuk offside yang jelas saat tuan rumah terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Dengan hanya enam menit tersisa, United akhirnya menyerah. Odobert dengan mudah melewati Manuel Ugarte sebelum memberikan bola kepada Destiny Udogie untuk mengirimkan umpan silang rendah, yang diterima oleh Mathys Tel dan diselesaikan dengan cepat oleh pemain asal Prancis itu.

Apa yang menjadi akhir permainan yang kacau terbuka untuk Benjamin Sesko menemukan pemenang ketika diloloskan oleh Bruno Fernandes, tetapi pemain asal Slovenia itu terlalu lama mengendalikan bola dan ditackle pada detik terakhir oleh Micky van de Ven. Sesko meninggalkan tantangan ini dengan cedera dan harus tertatih-tatih keluar, tetapi karena United telah menggunakan semua pemain pengganti mereka, mereka harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

Memasuki enam menit waktu tambahan, Tottenham membalikkan keadaan sepenuhnya. United tidak bisa membersihkan dari sepak pojok Spurs, dengan bola jatuh ke Odobert di tepi kotak. Pemain asal Prancis itu mengarahkan tendangan melengkung kembali ke dalam, yang disentuh oleh Richarlison dan melewati Lammens yang tak berdaya.

Namun masih ada waktu untuk satu perubahan terakhir. United mendapatkan sepak pojok, yang melayang ke tiang belakang untuk De Ligt menyundul melewati garis dengan selisih beberapa inci dan menyelamatkan satu poin. Hasil ini berarti kedua tim kehilangan kesempatan untuk naik ke posisi kedua di tabel Liga Premier sebelum pertemuan Manchester City dengan Liverpool pada hari Minggu.

GOAL menilai pemain Manchester United dari Stadion Tottenham Hotspur...

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Bek

    Senne Lammens (7/10):

    Memulai dengan gugup dengan membiarkan umpan dari De Ligt melewati kakinya dan keluar untuk tendangan sudut, tetapi pulih dengan baik dengan serangkaian penyelamatan.

    Matthijs de Ligt (7/10):

    Mengalami beberapa masalah awal saat mengawasi pergerakan Richarlison dari kiri, meskipun pemain Belanda tersebut dengan cepat memahami strategi pemain Brasil tersebut. Menyelamatkan hari dengan salah satu sundulan terpenting dalam kariernya di United.

    Harry Maguire (7/10):

    Menjadi batu karang di belakang. Menahan Randal Kolo Muani sebelum diganti saat jeda dan melakukan hal yang sama terhadap Richarlison setelahnya. Ditarik keluar karena cedera ringan untuk digantikan oleh Yoro. Tidak mengherankan jika semuanya kacau setelah ia digantikan.

    Luke Shaw (6/10):

    Dilindungi dengan baik oleh Dorgu sehingga hanya sedikit yang perlu ditangani oleh Shaw, meskipun Spurs lebih banyak menguasai bola.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Tidak perlu terlalu khawatir dengan ancaman Spurs di sisi sayapnya mengingat mereka lebih banyak bermain ke dalam di sisi tersebut. Digantikan oleh Sesko.

    Casemiro (7/10):

    Tidak banyak berkontribusi dalam penguasaan bola namun membersihkan dengan baik saat diperlukan. Digantikan oleh energi baru Ugarte, yang pengenalannya secara efektif membuat United kehilangan dua poin.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Salah satu dari sedikit pemain di seluruh lapangan yang menikmati mendapatkan bola di lantai dan menyebarkan permainan. Mendapatkan assist untuk gol penyeimbangan De Ligt, dengan permainan playmaking-nya yang menakutkan dihargai di akhir pertandingan.

    Patrick Dorgu (7/10): 

    Salah satu penampilannya yang lebih baik sejak bergabung dengan United pada Januari. Menetralkan ancaman Spurs yang datang dari sisinya dan memperluas permainan saat dalam penguasaan bola. Digantikan oleh Dalot saat United melindungi keunggulan.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    Penyerang

    Amad Diallo (7/10):

    Didorong ke garis depan sejak awal setelah menyelamatkan satu poin dalam hasil imbang minggu lalu di Nottingham Forest. Berhasil memberi umpan silang untuk gol Mbeumo sebelum pindah ke bek sayap setelah masuknya Sesko.

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Memulai di sisi kiri untuk mengakomodasi Amad di kanan. Menjadi subyek ketertarikan dari Tottenham dan mantan bos Frank selama musim panas, tetapi hanya menginginkan United dan itu adalah keputusan yang sudah membuahkan hasil. Berhasil lolos dari Porro untuk memecah kebuntuan dan memperpanjang performa baiknya.

    Matheus Cunha (6/10):

    Memulai sebagai false nine, turun ke lini tengah untuk mencoba menghubungkan lini tengah dan serangan. Menunjukkan kilasan kecemerlangannya meskipun itu saja. Digantikan oleh Mount.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    Cadangan & Manajer

    Benjamin Sesko (3/10):

    Masih menyesuaikan diri dengan kecepatan Liga Premier, yang menjadi sangat jelas ketika dia dihalangi dan cedera oleh Van de Ven saat berhadapan dengan gawang. Berjalan kembali ke lorong saat United mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain.

    Leny Yoro (5/10):

    Tidak memberikan otoritas dan kepercayaan diri sebanyak Maguire.

    Manuel Ugarte (2/10):

    Dilewati oleh Odobert untuk gol penyeimbang, memainkan Richarlison untuk gol kedua Spurs. Penampilan yang terlupakan.

    Mason Mount (5/10):

    Tidak terlalu terlibat setelah introduksi dirinya.

    Diogo Dalot (N/A):

    Kambing hitam United yang biasa namun keruntuhan ini bukan salahnya.

    Ruben Amorim (6/10):

    Pencapaian yang campur aduk. Starting XI melakukan tugasnya, tetapi pergantian pemain Amorim hampir membuat United kehilangan hasil apapun.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN