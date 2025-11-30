Crystal Palace vs Man UnitedGetty/GOAL
Rating Pemain Manchester United Vs Crystal Palace: Joshua Zirkzee & Mason Mount Jadi Pahlawan Tak Terduga, Kecerdasan Bruno Fernandes Di Situasi Bola Mati Menginspirasi Kemenangan Comeback!

Manchester United bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan atas Crystal Palace saat Joshua Zirkzee dan Mason Mount muncul sebagai pemenang pertandingan bagi tim asuhan Ruben Amorim dengan skor 2-1 pada hari Minggu. Palace memimpin di babak pertama melalui penalti Jean-Philippe Mateta, tetapi Red Devils keluar di babak kedua dengan penampilan berbeda, dan Zirkzee mencetak gol sebelum Mount menyarangkan bola kemenangan dari tepi kotak penalti untuk melengkapi kebangkitan.

United bisa saja memimpin lebih awal dalam menit pertama, ketika Dean Henderson melakukan penyelamatan ganda di dekat kaki Casemiro dari jarak sangat dekat setelah lemparan jauh. Pemain asal Brasil itu hampir mencetak gol lagi ketika ia menyundul bola dari umpan Bruno Fernandes.

Itulah yang paling mendekati yang dilakukan United di babak pertama, ketika Palace segera mengambil alih jalannya pertandingan. Kesalahan defensif yang melibatkan Matthijs de Ligt dan Leny Yoro membuat Mateta berlari menuju gawang, namun bola melenceng jauh, sementara Senne Lammens menyelamatkan dari Daichi Kamada dan Yoro memblokir dengan baik dari Yeremy Pino. Namun pelanggaran naif bek Prancis itu terhadap Mateta memberikan kesempatan kepada penyerang Eagles tersebut untuk memberi keunggulan dari titik penalti, meskipun membutuhkan dua percobaan karena sentuhan ganda.

Di detik-detik terakhir waktu tambahan babak pertama, De Ligt tergelincir dan diselamatkan oleh blok Luke Shaw saat Eddie Nketiah mendekati gawang, dan itu terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan.

The Red Devils keluar untuk babak kedua dengan tujuan dan kapten Fernandes berada di pusat semua itu, membantu gol untuk Zirkzee dan Mount dari tendangan bebas. Kedua penyelesaian tersebut luar biasa, saat Zirkzee berputar untuk menembak ke gawang dari sudut tersempit sebelum Mount mencetak gol dari tepi kotak penalti untuk menyelesaikan pembalikan keadaan.

Palace coba bangkit di akhir pertandingan, tetapi United bertahan kuat untuk memastikan kemenangan tandang yang luar biasa.

GOAL menilai para pemain United dari Selhurst Park...

    Kiper & Bek

    Senne Lammens (6/10):

    Dikalahkan dua kali oleh Mateta dari titik penalti tetapi membuat beberapa penyelamatan penting di babak pertama untuk menjaga United dalam permainan. 

    Leny Yoro (5/10):

    Membuat blok yang brilian dari Pino untuk mencegah gol yang pasti, tetapi merusak pekerjaannya sendiri dengan tantangan ceroboh yang menyebabkan penalti beberapa menit kemudian. Diganti oleh Amorim sesaat setelah gol penyeimbang, dan tampak sangat tertekan dengan penampilannya sendiri di bangku cadangan.

    Matthijs de Ligt (5/10):

    Tampak jauh dari permainannya, terutama selama babak pertama. Mateta terlalu mudah mengalahkannya, sementara kesalahannya memberikan peluang untuk striker Prancis dan Nketiah. Bertahan lebih tegas setelah jeda.

    Luke Shaw (7/10):

    Membuat blok hebat dari Nketiah, meskipun seharusnya dia tidak memiliki peluang tersebut. Bertahan dengan kuat, dan kartu kuning adalah satu-satunya noda pada penampilannya.

    Gelandang

    Amad Diallo (6/10):

    Tidak maju sebanyak yang ia inginkan, tetapi pemain asal Pantai Gading ini terus menjadi pemain kunci dalam tim Amorim dan bekerja tanpa lelah meskipun belum terbiasa dengan peran bek sayap.

    Casemiro (6/10):

    Mendapat dua peluang besar dan seharusnya mencetak gol saat permainan masih tanpa gol. Kesulitan mencegah Palace menguasai permainan di babak pertama tetapi, seperti banyak rekan tima, membaik di babak kedua. 

    Bruno Fernandes (7/10):

    Gol-gol United semua berasal dari penyelesaian akhir, tetapi tidak mengejutkan melihat kapten memberikan peluang. Dia mempengaruhi hasil pertandingan dan bekerja keras untuk timnya di kedua ujung lapangan untuk mengamankan kemenangan.

    Diogo Dalot (7/10):

    Lemparan jauh pemain Portugal ini menyebabkan kekacauan dalam satu menit pertama, dan ia melakukan tugas utamanya dengan baik dengan menjaga Munoz tetap tenang dalam penampilan yang solid.

    Penyerang

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Tidak menjadi penentu kemenangan dalam kesempatan ini, tetapi selalu terlihat mengancam. Bisa saja mencetak gol beberapa kali, namun digagalkan oleh Henderson di gawang.

    Joshua Zirkzee (7/10):

    Cukup tenang di babak pertama, tetapi gol penyama kedudukannya sangat luar biasa. Mengambil bola di dada, pemain asal Belanda itu melakukan tendangan voli dari sudut untuk mengembalikan timnya ke dalam permainan.

    Mason Mount (7/10):

    Melangkah saat diperlukan dalam momen penentu pertandingan. Memanfaatkan tendangan bebas cepat dari Fernandes, Mount menembakkan bola melewati dinding Palace yang tidak ada dan masuk ke sudut bawah gawang.

    Cadangan & Manajer

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Mengganti Yoro dan bertahan dengan kuat kecuali satu momen kebingungan, di mana ia menendang bola ke arah Zirkzee dan hampir membuat bola memantul ke dalam gawang.

    Lisandro Martinez (N/A):

    Masuk dalam 10 menit terakhir untuk kembali dari cedera ACL yang panjang, dan membantu mengamankan kemenangan.

    Kobbie Mainoo (N/A):

    Pemain berusia 20 tahun ini tampil sebagai pemain pengganti di waktu tambahan saat United meraih kemenangan.

    Patrick Dorgu (N/A):

    Masuk bersama Mainoo.

    Ruben Amorim (7/10):

    Timnya berbeda setelah babak kedua dan menunjukkan karakter untuk membalikkan keadaan. Keputusannya untuk memulai dengan Zirkzee dan Mount terbukti berhasil, karena pasangan ini membuat start yang langka dan berperan penting dalam kemenangan.

