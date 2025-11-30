Rating Pemain Manchester United Vs Crystal Palace: Joshua Zirkzee & Mason Mount Jadi Pahlawan Tak Terduga, Kecerdasan Bruno Fernandes Di Situasi Bola Mati Menginspirasi Kemenangan Comeback!

United bisa saja memimpin lebih awal dalam menit pertama, ketika Dean Henderson melakukan penyelamatan ganda di dekat kaki Casemiro dari jarak sangat dekat setelah lemparan jauh. Pemain asal Brasil itu hampir mencetak gol lagi ketika ia menyundul bola dari umpan Bruno Fernandes.

Itulah yang paling mendekati yang dilakukan United di babak pertama, ketika Palace segera mengambil alih jalannya pertandingan. Kesalahan defensif yang melibatkan Matthijs de Ligt dan Leny Yoro membuat Mateta berlari menuju gawang, namun bola melenceng jauh, sementara Senne Lammens menyelamatkan dari Daichi Kamada dan Yoro memblokir dengan baik dari Yeremy Pino. Namun pelanggaran naif bek Prancis itu terhadap Mateta memberikan kesempatan kepada penyerang Eagles tersebut untuk memberi keunggulan dari titik penalti, meskipun membutuhkan dua percobaan karena sentuhan ganda.

Di detik-detik terakhir waktu tambahan babak pertama, De Ligt tergelincir dan diselamatkan oleh blok Luke Shaw saat Eddie Nketiah mendekati gawang, dan itu terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan.

The Red Devils keluar untuk babak kedua dengan tujuan dan kapten Fernandes berada di pusat semua itu, membantu gol untuk Zirkzee dan Mount dari tendangan bebas. Kedua penyelesaian tersebut luar biasa, saat Zirkzee berputar untuk menembak ke gawang dari sudut tersempit sebelum Mount mencetak gol dari tepi kotak penalti untuk menyelesaikan pembalikan keadaan.

Palace coba bangkit di akhir pertandingan, tetapi United bertahan kuat untuk memastikan kemenangan tandang yang luar biasa.

GOAL menilai para pemain United dari Selhurst Park...