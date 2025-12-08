Rating Pemain Man Utd Vs Wolves: Bruno Fernandes Gemilang! Bawa Setan Merah Menang Besar, Mason Mount Dan Diogo Dalot Juga Impresif

Wolves memasuki laga dengan rekor delapan kekalahan beruntun di semua kompetisi dan tanpa gol di liga selama lebih dari dua bulan. Mereka mempermudah tugas United, yang untungnya terjadi karena Setan Merah sendiri tidak tampil dalam performa terbaiknya di awal. Diogo Dalot seharusnya bisa memanfaatkan umpan cepat Fernandes lebih baik saat tinggal berhadapan dengan kiper, namun gagal menaklukkan Sam Johnstone.

United akhirnya memimpin berkat pertahanan buruk Wolves lainnya. Casemiro memanfaatkan kelengahan Andre yang terlalu lama memegang bola, merebutnya, dan mengirimnya ke Matheus Cunha. Mantan penyerang Wolves itu memberikan umpan buruk ke Fernandes, yang kemudian terjatuh namun tetap berhasil mencetak gol melewati Johnstone.

United memiliki tiga peluang beruntun untuk menggandakan keunggulan lewat Bryan Mbeumo (ditepis Johnstone), tembakan susulan Cunha (diblok di garis gawang oleh Toti Gomes), dan Amad Diallo (melebar). Tim tamu sempat dibuat menyesal sebagaimana Bellegarde mencetak gol di menit kedua injury time babak pertama setelah gagal menyapu bola. Itu adalah gol liga pertama Wolves sejak 5 Oktober.

Tumben-tumbenan, United merespons kemunduran itu dengan baik dan tampil penuh tekad. Mereka kembali memimpin pada menit ke-51 berkat serangan balik cepat yang berujung umpan Dalot kepada Mbeumo untuk menceploskan bola ke gawang kosong.

Mereka kemudian mematikan perlawanan lawan dan mengunci poin. Mason Mount melepaskan tendangan voli cerdas untuk menyelesaikan umpan Fernandes, dan sang kapten menutup malam indahnya dengan mencetak gol penalti setelah VAR menyatakan handball terhadap Yerson Mosquera.

Berikut rating para pemain Man United versi GOAL dari Molineux...