Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man Utd Vs Wolves: Bruno Fernandes Gemilang! Bawa Setan Merah Menang Besar, Mason Mount Dan Diogo Dalot Juga Impresif

Bruno Fernandes kembali ke performa terbaiknya, mencetak dua gol dan satu asis saat Manchester United melibas Wolves 4-1 di Molineux. Kemenangan ini membawa Setan Merah ke enam besar, meski sempat ternoda karena kebobolan gol liga pertama Wolves dalam delapan laga terakhir.

Wolves memasuki laga dengan rekor delapan kekalahan beruntun di semua kompetisi dan tanpa gol di liga selama lebih dari dua bulan. Mereka mempermudah tugas United, yang untungnya terjadi karena Setan Merah sendiri tidak tampil dalam performa terbaiknya di awal. Diogo Dalot seharusnya bisa memanfaatkan umpan cepat Fernandes lebih baik saat tinggal berhadapan dengan kiper, namun gagal menaklukkan Sam Johnstone.

United akhirnya memimpin berkat pertahanan buruk Wolves lainnya. Casemiro memanfaatkan kelengahan Andre yang terlalu lama memegang bola, merebutnya, dan mengirimnya ke Matheus Cunha. Mantan penyerang Wolves itu memberikan umpan buruk ke Fernandes, yang kemudian terjatuh namun tetap berhasil mencetak gol melewati Johnstone.

United memiliki tiga peluang beruntun untuk menggandakan keunggulan lewat Bryan Mbeumo (ditepis Johnstone), tembakan susulan Cunha (diblok di garis gawang oleh Toti Gomes), dan Amad Diallo (melebar). Tim tamu sempat dibuat menyesal sebagaimana Bellegarde mencetak gol di menit kedua injury time babak pertama setelah gagal menyapu bola. Itu adalah gol liga pertama Wolves sejak 5 Oktober.

Tumben-tumbenan, United merespons kemunduran itu dengan baik dan tampil penuh tekad. Mereka kembali memimpin pada menit ke-51 berkat serangan balik cepat yang berujung umpan Dalot kepada Mbeumo untuk menceploskan bola ke gawang kosong.

Mereka kemudian mematikan perlawanan lawan dan mengunci poin. Mason Mount melepaskan tendangan voli cerdas untuk menyelesaikan umpan Fernandes, dan sang kapten menutup malam indahnya dengan mencetak gol penalti setelah VAR menyatakan handball terhadap Yerson Mosquera.

Berikut rating para pemain Man United versi GOAL dari Molineux...

  • Kiper & Bek

    Senne Lammens (6/10):

    Menularkan kepercayaan diri, terutama saat menghalau umpan silang. Tidak banyak menerima tembakan dan tidak bisa disalahkan atas gol lawan.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Bangkit usai menerima benturan keras dari Jhon Arias dan menampilkan permainan yang tenang, memadamkan bahaya pada kesempatan langka saat ancaman datang.

    Ayden Heaven (5/10):

    Mengejutkan melihatnya menjadi starter setelah permainan buruknya melawan West Ham. Terlihat sangat santai dan hampir mendapat masalah di babak pertama. Melakukan beberapa intervensi bagus, tetapi kurangnya wibawa saat Wolves mencetak gol menunjukkan ia belum cocok memimpin pertahanan tiga bek.

    Luke Shaw (7/10):

    Penampilan menyeluruh yang kuat, bahkan mampu menutupi permainan santainya saat melawan Lopez berkat bantuan Heaven. Pertahanan agresifnya membantu United bermain menyerang. Tekelnya pada Bellegarde memicu serangan balik yang berujung gol Mbeumo.

  • Gelandang

    Amad Diallo (6/10):

    Tidak benar-benar masuk ke dalam permainan. Tembakannya melebar setelah bola buangan Cunha, sementara di babak kedua ia melakukan dribel menjanjikan namun bingung harus berbuat apa selanjutnya.

    Casemiro (7/10):

    Tampil gigih, menekan Andre untuk membantu menciptakan gol pembuka. Melindungi pertahanan dengan baik di sekitar area penalti.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Kembali ke performa dominan terbaiknya setelah tampil buruk lawan West Ham, terlibat dalam keempat gol. Berhasil mencetak gol meski terpeleset; memimpin tim menyerang untuk gol kedua; mengirim umpan silang indah untuk Mount; dan dengan tenang mengeksekusi penalti.

    Diogo Dalot (7/10):

    Penampilan luar biasa yang menunjukkan ia bisa membantu tim meski bermain di sisi kiri (kaki lemahnya). Seharusnya bisa berbuat lebih baik dengan peluangnya, tetapi menebusnya dengan permainan sayap yang bagus, memberi umpan untuk sundulan Cunha dengan kaki luarnya, dan dengan murah hati memberi asis untuk gol Mbeumo.

  • Penyerang

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Tampil energik seperti biasa meski performanya naik-turun. Seharusnya mencetak gol saat Johnstone menggagalkannya, tetapi tetap tenang dan tidak menyia-nyiakan hadiah dari Dalot. Mendapat kartu kuning karena melanggar Arias setelah bolanya direbut.

    Matheus Cunha (6/10):

    Penampilan yang kaku melawan mantan klubnya. Mendapat asis meski umpannya ke Bruno buruk, dan seharusnya bisa menyelesaikan peluangnya lebih baik meski Gomes memblok di garis gawang. Sempat kesulitan menguasai bola di kotak penalti, meski patut dipuji karena mengawali pergerakan Dalot saat United kembali memimpin.

    Mason Mount (7/10):

    Menutup penampilan apik dengan penyelesaian akhir yang indah. Terlibat dalam pergerakan terbaik United, menunjukkan kecerdasan bermain bola serta tekniknya.

  • Pergantian & Manajer

    Lisandro Martinez (6/10):

    Membuat pendukung tandang bersemangat dengan beberapa tekel keras.

    Leny Yoro (6/10):

    Memberikan sedikit kepemimpinan lebih di lini pertahanan.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Bermain simpel untuk memastikan United tidak panik di akhirlaga.

    Patrick Dorgu (N/A):

    Menggantikan Dalot pada menit ke-84.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Mendapat enam menit plus tambahan waktu tetapi terlihat tidak buru-buru untuk menambah penderitaan Wolves.

    Ruben Amorim (7/10):

    Menyaksikan timnya mendominasi sebagian besar laga dan pulih dengan baik dari kebobolan, dengan catatan penting bahwa mereka bermain melawan Wolves yang secara historis sedang sangat buruk.

