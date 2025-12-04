Man Utd West Ham ratings gfxGetty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man Utd Vs West Ham: Di Mana Bruno Fernandes?! Sang Kapten Tampil Mengecewakan, Setan Merah Gagal Manfaatkan Gol Diogo Dalot Dan Kembali Buang Poin Di Kandang

Manchester United kembali kehilangan poin berharga di kandang usai membuang keunggulan babak kedua untuk bermain imbang 1-1 kontra West Ham, menyia-nyiakan peluang menembus lima besar Liga Primer. Gol Diogo Dalot sempat membawa Setan Merah yang tampil kurang meyakinkan unggul, namun mereka gagal mempertahankannya setelah Soungotou Magassa menyamakan kedudukan di akhir laga akibat buruknya pertahanan United saat sepak pojok.

United mengawali laga dengan lamban dan ada nuansa serupa dengan laga kandang sebelumnya melawan 10 pemain Everton, di mana West Ham memulai pertandingan dengan lebih baik. Casemiro melakukan penyelamatan gemilang dengan menyapu tembakan Mateus Fernandes yang mengarah ke gawang hingga melambung di atas mistar. Butuh 24 menit bagi Setan Merah untuk mendapatkan sepak pojok pertama, namun perlahan mereka tampil lebih lapar dan percaya diri. Tembakan paha Joshua Zirkzee disapu di garis gawang oleh mantan bek United, Aaron Wan-Bissaka, dan kemudian bola rebound Bruno Fernandes membentur tiang.

Amorim tanpa ampun menarik keluar Ayden Heaven saat jeda setelah penampilan goyah dari pemain berusia 19 tahun itu, dan memasukkan kembali Leny Yoro setelah mencadangkannya dari starting line-up. United terus mencari gol pembuka dan menemukannya lewat keberuntungan dan kualitas. Tembakan Casemiro melebar namun justru mendarat di kaki Dalot, yang dengan tenang menyelesaikannya dari jarak dekat.

United sedang menuju posisi kelima di klasemen namun gagal mengunci kemenangan, pertahanan lemah saat sepak pojok membiarkan Magassa menyambar bola muntah pada menit ke-83. Tuan rumah punya cukup waktu untuk mencari gol kemenangan namun jarang terlihat mampu menemukannya, dengan Fernandes melepaskan tembakan putus asa yang melebar jauh di masa injury time.

GOAL memberikan rating pemain Man United dari Old Trafford...

  • Kiper & Bek

    Senne Lammens (6/10):

    Satu tendangannya melenceng ke tribun penonton, tapi dia sibuk membereskan kekacauan Heaven. Tidak banyak bekerja, tetapi patut dipertanyakan karena kurang menunjukkan otoritas saat sepak pojok yang berujung gol penyeimbang.

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Performa yang sangat kompeten yang memperkuat argumen baginya untuk menjadi bek tengah-kanan utama. Bereaksi cepat untuk memadamkan bahaya dan mengatasi masalah. Menyapu tembakan di garis gawang sebelum Magassa mencetak gol.

    Ayden Heaven (4/10):

    Mengalami masa sulit dalam laga starter pertamanya di Liga Primer musim ini. Melakukan tekel canggung dan terlambat pada Bowen yang berbuah kartu kuning awal, lalu umpan balik ceroboh memaksa Lammens keluar dari areanya. Secara kejam, namun pantas, ditarik keluar saat jeda digantikan Yoro.

    Luke Shaw (7/10):

    Menunjukkan pengalamannya dan menampilkan pertahanan yang kuat. Melakukan serangkaian blok bagus, termasuk satu blok berani terhadap Callum Wilson.

    • Iklan

  • Gelandang

    Amad Diallo (7/10):

    Membuat West Ham pusing dengan lari meliuk-liuknya dan memiliki pengertian yang baik dengan Mazraoui dan Mbeumo.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Tembakannya membentur tiang padahal seharusnya menjadi gol, dan secara keseluruhan kesulitan memberikan percikan yang dibutuhkan United melawan lawan yang biasa saja. Seolah ingin membuktikan poin ini, tembakannya melenceng jauh di masa injury time.

    Casemiro (6/10):

    Melakukan tekel sliding penting pada Mateus Fernandes tetapi membiarkan West Ham memiliki terlalu banyak ruang dan dominasi di lini tengah. Berperan dalam gol tersebut, meski berkat tembakan melenceng yang kebetulan mendarat di kaki Dalot.

    Diogo Dalot (6/10):

    Tidak banyak mengancam West Ham, lagi-lagi kesulitan memberikan dampak di sisi kiri yang merupakan kaki lemahnya. Namun ia muncul di tempat dan waktu yang tepat, dan saat ia meninggalkan lapangan, United sedang menuju kemenangan.

  • Penyerang

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Memberikan sedikit hiburan dengan bantuan Amad tetapi tidak memiliki peluang bersih.

    Joshua Zirkzee (5/10):

    Nyaris mencetak gol dengan pahanya, tetapi secara keseluruhan ia gagal memberikan ancaman di kotak penalti atau menciptakan pergerakan yang menjanjikan.

    Matheus Cunha (5/10):

    Kembali beraksi dengan mengecewakan setelah absen dua pertandingan. Tendangan saltonya yang diblok merangkum kesenjangan antara potensinya dan apa yang ia berikan di lapangan.

  • Pergantian & Manajer

    Leny Yoro (6/10):

    Memberi pertahanan lebih banyak stabilitas setelah menggantikan Heaven.

    Patrick Dorgu (5/10):

    Dimasukkan untuk menambah daya gedor serangan tetapi kurang presisi saat menyisir sisi sayap.

    Mason Mount (5/10):

    Tidak jauh lebih baik dari Zirkzee.

    Manuel Ugarte (5/10):

    Tidak bisa memberikan rasa takut pada West Ham setelah menggantikan Cunha.

    Lisandro Martinez (N/A):

    Mendapat dua menit plus tambahan waktu untuk melanjutkan pemulihan lambatnya setelah lama absen.

    Ruben Amorim (5/10):

    Satu lagi peluang besar terbuang di kandang. Layak mendapat kredit karena mengawasi peningkatan performa seiring berjalannya laga, tetapi juga harus menjawab pertanyaan tentang awal laga yang buruk dan kegagalan mempertahankan keunggulan.

Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Premier League
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Manchester United crest
Manchester United
MUN