Rating Pemain Man Utd Vs West Ham: Di Mana Bruno Fernandes?! Sang Kapten Tampil Mengecewakan, Setan Merah Gagal Manfaatkan Gol Diogo Dalot Dan Kembali Buang Poin Di Kandang

United mengawali laga dengan lamban dan ada nuansa serupa dengan laga kandang sebelumnya melawan 10 pemain Everton, di mana West Ham memulai pertandingan dengan lebih baik. Casemiro melakukan penyelamatan gemilang dengan menyapu tembakan Mateus Fernandes yang mengarah ke gawang hingga melambung di atas mistar. Butuh 24 menit bagi Setan Merah untuk mendapatkan sepak pojok pertama, namun perlahan mereka tampil lebih lapar dan percaya diri. Tembakan paha Joshua Zirkzee disapu di garis gawang oleh mantan bek United, Aaron Wan-Bissaka, dan kemudian bola rebound Bruno Fernandes membentur tiang.

Amorim tanpa ampun menarik keluar Ayden Heaven saat jeda setelah penampilan goyah dari pemain berusia 19 tahun itu, dan memasukkan kembali Leny Yoro setelah mencadangkannya dari starting line-up. United terus mencari gol pembuka dan menemukannya lewat keberuntungan dan kualitas. Tembakan Casemiro melebar namun justru mendarat di kaki Dalot, yang dengan tenang menyelesaikannya dari jarak dekat.

United sedang menuju posisi kelima di klasemen namun gagal mengunci kemenangan, pertahanan lemah saat sepak pojok membiarkan Magassa menyambar bola muntah pada menit ke-83. Tuan rumah punya cukup waktu untuk mencari gol kemenangan namun jarang terlihat mampu menemukannya, dengan Fernandes melepaskan tembakan putus asa yang melebar jauh di masa injury time.

GOAL memberikan rating pemain Man United dari Old Trafford...