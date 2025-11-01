Rating Pemain Man Utd Vs Nottingham Forest: Cukup, Amad Diallo! Tembakan Menakjubkan Amankan Hasil Imbang Setelah Benjamin Sesko & Matheus Cunha 'Menghilang'

United tahu bahwa kemenangan bisa membawa mereka naik ke posisi kedua di klasemen, setidaknya untuk sementara, setelah rangkaian hasil paling sukses di era Amorim sejauh ini, tetapi ketika pelatih kepala asal Portugal itu merayakan ulang tahun pertamanya memimpin, Red Devils harus puas dengan satu poin karena beberapa penyerang mahal mereka tidak terlihat melawan tim Forest yang tetap berada di tiga terbawah.

United memulai dengan cerah saat Amad memaksa penyelamatan cerdas dari Matz Sels sementara Benjamin Sesko tidak dapat mengontrol ketika dimainkan dengan indah oleh Bryan Mbeumo. Namun Red Devils berhasil memimpin tepat setelah setengah jam ketika Casemiro menyundul bola dari tendangan sudut Bruno Fernandes. Forest merasa kesal karena mereka mengklaim bola belum keluar dari permainan untuk memberikan tendangan sudut, tetapi gol tetap sah dan United memimpin pada babak pertama.

Tim tuan rumah membalikkan keadaan dalam periode tiga menit yang menghancurkan setelah jeda, Morgan Gibbs-White menempatkan sundulan dengan sempurna ke pojok gawang sebelum Nicolo Savona diizinkan bergerak bebas di kotak enam yard untuk mencetak gol melewati Senne Lammens.

Casemiro bisa saja menyamakan kedudukan pada dua kesempatan, sementara Fernandes membentur tiang dari jarak jauh saat United tampak akan frustrasi oleh pertahanan Forest yang tangguh. Namun Amad memiliki ide lain ketika tembakan voli kaki kirinya dari tepi kotak terbang melewati Sels untuk mendapatkan bagian dari hasil bagi tim tamu. Satu poin bisa jadi tiga juga, ketika pemain asal Pantai Gading itu mengarahkan bola ke arah gawang di masa injury time tetapi melihat Murillo menyapu bola dari garis.

GOAL menilai para pemain United dari City Ground...