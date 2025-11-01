Man United Nottm ForestGetty/GOAL
Rating Pemain Man Utd Vs Nottingham Forest: Cukup, Amad Diallo! Tembakan Menakjubkan Amankan Hasil Imbang Setelah Benjamin Sesko & Matheus Cunha 'Menghilang'

Rentetan kemenangan Manchester United berakhir ketika Setan Merah ditahan imbang 2-2 oleh Nottingham Forest di Liga Primer pada hari Sabtu. Keadaan bisa lebih buruk bagi tim Ruben Amorim, yang harus berterima kasih kepada Amad Diallo atas tendangan voli yang menakjubkan untuk menyamakan kedudukan dengan kurang dari 10 menit tersisa setelah Forest mencetak dua gol dalam waktu singkat untuk memulai babak kedua.

United tahu bahwa kemenangan bisa membawa mereka naik ke posisi kedua di klasemen, setidaknya untuk sementara, setelah rangkaian hasil paling sukses di era Amorim sejauh ini, tetapi ketika pelatih kepala asal Portugal itu merayakan ulang tahun pertamanya memimpin, Red Devils harus puas dengan satu poin karena beberapa penyerang mahal mereka tidak terlihat melawan tim Forest yang tetap berada di tiga terbawah.

United memulai dengan cerah saat Amad memaksa penyelamatan cerdas dari Matz Sels sementara Benjamin Sesko tidak dapat mengontrol ketika dimainkan dengan indah oleh Bryan Mbeumo. Namun Red Devils berhasil memimpin tepat setelah setengah jam ketika Casemiro menyundul bola dari tendangan sudut Bruno Fernandes. Forest merasa kesal karena mereka mengklaim bola belum keluar dari permainan untuk memberikan tendangan sudut, tetapi gol tetap sah dan United memimpin pada babak pertama.

Tim tuan rumah membalikkan keadaan dalam periode tiga menit yang menghancurkan setelah jeda, Morgan Gibbs-White menempatkan sundulan dengan sempurna ke pojok gawang sebelum Nicolo Savona diizinkan bergerak bebas di kotak enam yard untuk mencetak gol melewati Senne Lammens.

Casemiro bisa saja menyamakan kedudukan pada dua kesempatan, sementara Fernandes membentur tiang dari jarak jauh saat United tampak akan frustrasi oleh pertahanan Forest yang tangguh. Namun Amad memiliki ide lain ketika tembakan voli kaki kirinya dari tepi kotak terbang melewati Sels untuk mendapatkan bagian dari hasil bagi tim tamu. Satu poin bisa jadi tiga juga, ketika pemain asal Pantai Gading itu mengarahkan bola ke arah gawang di masa injury time tetapi melihat Murillo menyapu bola dari garis.

GOAL menilai para pemain United dari City Ground...

  • Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Rekor kemenangan 100 persen dalam seragam United berakhir, tetapi penjaga gawang Belgia ini tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kedua gol tersebut. 

    Leny Yoro (5/10):

    Tidak cukup kuat melawan Jesus saat dia menanduk bola ke arah Savona. Digantikan oleh Amorim karena taktik meragukan pelatih Portugal itu yang terus mengganti bek pada babak kedua pertandingan.

    Matthijs de Ligt (6/10):

    Solid melawan Jesus tetapi bisa lebih menguasai kotak penalti karena kedua gol Forest berasal dari umpan silang ke tengah kotak.

    Luke Shaw (6/10):

    Melakukan beberapa blok kuat saat Forest menunjukkan keinginan untuk kembali ke jalur kemenangan di bawah manajer baru mereka.

  • Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Amad Diallo (8/10):

    Menjadi sorotan United untuk sebagian besar pertandingan saat ia bergerak masuk ke dalam untuk menciptakan bahaya, sebelum menyelamatkan satu poin dengan tendangan voli brilian di akhir pertandingan. Juga berusaha untuk menciptakan peluang dengan mengirim umpan silang yang indah ke Casemiro, yang seharusnya menyamakan kedudukan. Melakukan pekerjaan defensifnya dengan rajin seperti biasa.

    Casemiro (6/10):

    Menyundul bola untuk mencetak gol pembuka United, memanfaatkan kelengahan konsentrasi Forest dari sudut kontroversial. Pemain Brasil itu kembali mengancam akan mencetak gol di babak kedua, menemukan area penyerangan yang baik tetapi mungkin kurang naluri penyelesaian. Kurangnya kecepatan dalam menjaga tetap menjadi perhatian utama.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Kapten United mencatatkan assist dan berusaha untuk menciptakan peluang, meskipun ia tidak sepenuhnya berhasil mengendalikan permainan di tengah lapangan. Sial ketika tendangan jarak jauhnya membentur tiang gawang.

    Diogo Dalot (4/10):

    Sangat buruk untuk gol kedua Forest saat ia lengah memainkan Savona tetap onside, kemudian hampir tidak berusaha untuk melakukan tantangan saat pemain Italia itu punya banyak waktu untuk menyelesaikannya. Pemain pertama yang digantikan ketika Dorgu masuk menggantikannya.

  • Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Senantiasa menjadi ancaman saat membawa bola di area penyerangan, meskipun kali ini tidak menjadi gol. Menemukan Sesko dengan umpan awal yang brilian, namun pemain Slovenia tersebut tidak bisa mengontrol bola.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Memiliki beberapa peluang di babak pertama tetapi hampir menghilang di babak kedua. Pemain Slovenia ini harus menemukan sentuhan mematikan di depan gawang, terutama jika terus tidak memainkan peran besar dalam permainan membangun serangan.

    Matheus Cunha (5/10):

    Setelah mencetak gol pertamanya untuk United akhir pekan lalu, Cunha seharusnya bisa melanjutkan performa tersebut namun sebagian besar tidak terlihat. Perlu memberikan dampak yang lebih konsisten pada pertandingan saat tim tidak bermain baik.

  • Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Patrick Dorgu (6/10):

    Menggantikan Dalot dan berusaha membawa United maju ke kiri, meskipun beberapa umpan kepadanya tidak selalu tepat.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Hampir membuat Red Devils kehilangan poin mereka saat dia ditekel di area pertahanan sendiri oleh Hudson-Odoi di menit-menit akhir, yang berujung pada tembakan Anderson yang dibelokkan.

    Ruben Amorim (6/10):

    Timnya tidak berada dalam performa terbaik untuk sebagian besar pertandingan dan berjuang untuk merespons perubahan cepat tuan rumah. Terlihat kurang ide dari bangku cadangan, tidak memasukkan satu pun pemain menyerang, dan akhirnya berterima kasih kepada momen cemerlang dari Amad.

