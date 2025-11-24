Man Utd HIC GFX GOAL/Getty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man Utd Vs Everton: Lawan 10 Pemain Malah Kalah! Bruno Fernandes Main Buruk, Joshua Zirkzee Buang Peluang

Manchester United layak dicemooh usai kalah 1-0 di kandang dari Everton yang bermain dengan 10 orang hampir sepanjang laga. Kartu merah konyol Idrissa Gueye karena menyerang rekan setimnya, Michael Keane, jadi keuntungan yang disia-siakan United. Setan Merah justru kebobolan gol jarak jauh Kiernan Dewsbury-Hall dan gagal bangkit.

Everton memulai laga dengan sangat kuat sehingga United nyaris tidak bisa keluar dari area pertahanan mereka sendiri selama 10 menit pertama. Namun, tim tamu melakukan kesalahan fatal dalam kejadian luar biasa di mana Gueye diusir keluar lapangan pada menit ke-13 karena memukul wajah Michael Keane. Gueye melampiaskan kemarahannya kepada Keane tepat setelah Casemiro melepaskan tembakan dalam serangan pertama United, mendorong sang bek dan dua kali mengayunkan tangan ke wajah rekannya sebelum kiper Jordan Pickford melerai.

Itu adalah kejadian langka di mana pemain dikartu merah karena menyerang rekan setim, mengingatkan pada perkelahian Kieron Dyer dan Lee Bowyer saat Newcastle kalah dari Aston Villa 20 tahun lalu. Namun, The Toffees merespons kemunduran tersebut dengan cara terbaik, terus menekan United dan memimpin lewat tembakan brilian Kiernan Dewsbury-Hall, yang melewati Fernandes dan Yoro sebelum melesakkan bola ke pojok atas dari luar kotak penalti.

United mendominasi permainan tetapi benar-benar tumpul dan miskin imajinasi. Patrick Dorgu dan Amad Diallo masing-masing menembak melebar di babak pertama, sementara tembakan berbahaya Fernandes berhasil ditepis oleh Pickford. Ruben Amorim mengubah taktik di babak kedua tetapi United tetap kurang kreativitas dan, yang paling parah, kurang keyakinan.

Hasil akhir pekan kemarin sebenarnya memberi mereka peluang untuk naik ke peringkat kelima klasemen Liga Primer, tetapi malah tertahan di peringkat kesepuluh. Rasanya mereka kembali ke titik nol, semua kemajuan dari hasil positif di Oktober dan awal November terbuang sia-sia.

Berikut rating para pemain Man United versi GOAL dari Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-EVERTONAFP

    Kiper & Bek

    Senne Lammens (5/10):

    Akan timbul pertanyaan soal kegagalannya menghentikan tembakan Dewsbury-Hall, tetapi bola itu memang sangat keras dan terarah. Dia tidak perlu melakukan banyak hal lain mengingat Everton bermain bertahan setelah unggul.

    Matthijs de Ligt (4/10):

    Kesulitan di tahap awal di tengah start gemilang Everton. Mundur menjauhi Dewsbury-Hall alih-alih mencoba menutup ruang tembaknya. Terlalu berhati-hati dan tidak memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk maju membantu serangan.

    Leny Yoro (4/10):

    Seharusnya berbuat lebih banyak untuk menghentikan Dewsbury-Hall, sempat mengenai bola tetapi membiarkan lawan merebutnya kembali untuk mencetak gol. Selebihnya bertahan cukup baik dan bermain lebih menyerang di babak kedua.

    Luke Shaw (4/10):

    Kesulitan meredam Iliman Ndiaye di awal laga. Mencoba membantu serangan di babak kedua tetapi umpan silangnya tidak cukup bagus.

    • Iklan
  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Noussair Mazraoui (4/10):

    Kesulitan menciptakan peluang sebagai bek sayap kanan, hanya membuat satu pergerakan yang berkesan di sisi sayap sebelum diganti saat jeda.

    Casemiro (4/10):

    Penampilan yang datar, tidak mengganggu permainan Everton sebagaimana mestinya dan gagal mengenai sasaran meski mendapat pandangan yang jelas ke gawang. Diganti tak lama setelah mendapat kartu kuning.

    Bruno Fernandes (3/10):

    Penampilan yang sangat buruk untuk standar tingginya. Tidak berusaha keras menghentikan pergerakan Dewsbury-Hall, tanda lain dari risiko memainkannya di peran yang lebih dalam. Umpan-umpannya juga ceroboh dan ia gagal menginspirasi United saat dibutuhkan, malah membuang peluang bagus di babak kedua.

    Patrick Dorgu (4/10):

    Tidak cukup menekan Everton dan pada satu kesempatan ia mendapat posisi bagus — sangat brilian malah — ia gugup dan tembakannya melebar dari tiang dekat. Digantikan oleh Dalot.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Setidaknya ia terlihat bertekad untuk membuat perbedaan dan memberikan sedikit percikan, tetapi penyelesaian akhirnya buruk, tembakannya melenceng jauh.

    Joshua Zirkzee (4/10):

    Punya kesempatan untuk unjuk gigi saat Sesko absen tetapi sebagian besar tumpul. Baru melepaskan tembakan pertamanya pada menit ke-80, meski ia sempat melakukan serangkaian upaya di akhir laga yang dua kali digagalkan Pickford.

    Amad Diallo (6/10):

    Memiliki beberapa momen dribel yang bagus tetapi terisolasi di babak pertama dalam peran gelandang serang. Berkombinasi lebih baik dengan Mbeumo ketika dikembalikan ke posisi bek sayap.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Mason Mount (6/10):

    Memberikan tim urgensi dan ketajaman saat menyerang dan kurang beruntung gagal menyamakan kedudukan.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Satu lagi kesempatan terbuang untuk memikat hati Amorim karena ia tidak banyak memberikan dampak.

    Diogo Dalot (5/10):

    Memberikan tim sedikit lebih banyak keseimbangan tetapi jarang terlihat akan membuat perbedaan.

    Ruben Amorim (4/10):

    Memainkan Mazraoui dan Dorgu sebagai bek sayap, yang ternyata tidak berhasil, tetapi fakta bahwa timnya kalah di kandang melawan 10 orang menunjukkan masalah yang jauh lebih besar.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN