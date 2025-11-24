Rating Pemain Man Utd Vs Everton: Lawan 10 Pemain Malah Kalah! Bruno Fernandes Main Buruk, Joshua Zirkzee Buang Peluang

Everton memulai laga dengan sangat kuat sehingga United nyaris tidak bisa keluar dari area pertahanan mereka sendiri selama 10 menit pertama. Namun, tim tamu melakukan kesalahan fatal dalam kejadian luar biasa di mana Gueye diusir keluar lapangan pada menit ke-13 karena memukul wajah Michael Keane. Gueye melampiaskan kemarahannya kepada Keane tepat setelah Casemiro melepaskan tembakan dalam serangan pertama United, mendorong sang bek dan dua kali mengayunkan tangan ke wajah rekannya sebelum kiper Jordan Pickford melerai.

Itu adalah kejadian langka di mana pemain dikartu merah karena menyerang rekan setim, mengingatkan pada perkelahian Kieron Dyer dan Lee Bowyer saat Newcastle kalah dari Aston Villa 20 tahun lalu. Namun, The Toffees merespons kemunduran tersebut dengan cara terbaik, terus menekan United dan memimpin lewat tembakan brilian Kiernan Dewsbury-Hall, yang melewati Fernandes dan Yoro sebelum melesakkan bola ke pojok atas dari luar kotak penalti.

United mendominasi permainan tetapi benar-benar tumpul dan miskin imajinasi. Patrick Dorgu dan Amad Diallo masing-masing menembak melebar di babak pertama, sementara tembakan berbahaya Fernandes berhasil ditepis oleh Pickford. Ruben Amorim mengubah taktik di babak kedua tetapi United tetap kurang kreativitas dan, yang paling parah, kurang keyakinan.

Hasil akhir pekan kemarin sebenarnya memberi mereka peluang untuk naik ke peringkat kelima klasemen Liga Primer, tetapi malah tertahan di peringkat kesepuluh. Rasanya mereka kembali ke titik nol, semua kemajuan dari hasil positif di Oktober dan awal November terbuang sia-sia.

Berikut rating para pemain Man United versi GOAL dari Old Trafford...